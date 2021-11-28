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Игонин: «Три удара, два гола — феноменальный КПД у „Зенита“»

28 ноября 2021, 22:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

Играли на выезде с командой, которая знает, как играть против «Зенита». Не скажу, что было легко: три удара, два гола — КПД феноменальный. Хозяева пытались прессинговать, старались играть активно, но ударов у них тоже было не так много. Много было опасений ошибиться, правильно было сказано — любой гол в ворота соперника мог изменить подход к тактике.

По судейству вообще вопросов нет. Правильно, что на игру назначили самого опытного и авторитетного арбитра. Не увидел споров и эмоций, которые били через край после решений.

Сомнений в том, что «Зенит» имеет все возможности, чтобы стать чемпионом, и не было. В этом году есть «Динамо», которое прибавляет по ходу сезона на глазах.

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Все комментарии
galem72
galem72
29 ноября в 11:44
Что-то этого феноменального КПД не видно и не слышно в ЛЧ/ЛЕ. ))
112910415
112910415
29 ноября в 08:34
тяжелый случай
mihaluch
mihaluch
29 ноября в 05:21
Как вилкой два удара восемь дыр.
ДАША Д
ДАША Д
29 ноября в 04:45
Так бы и в Европе.
STVA 1
STVA 1
29 ноября в 00:02
три удара, два гола — КПД феноменальный
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1293584/igonin-aleksey
Это ужас когда такое говорит в прошлом игрок!И вроде неплохой(((
beefs
beefs
28 ноября в 23:47
главное цель достигнута...
makkie
makkie
28 ноября в 23:35
Скорее Акинфеев ни разу не выручил ))
YVG
YVG
28 ноября в 23:09
Зениту всегда не удаются игры со слабыми соперниками.
SHMEL258
SHMEL258
28 ноября в 22:48, ред.
Мы сами подарили победу зениту. Не умеем реализовывать преимущество и моменты.
протон
протон
28 ноября в 22:47
Не понимаю. Не понимаю как тренером ЦСКА может быть Березуцкий, при всем уважении. А таких игроков, как Обляков надо было вместе с картофельным бароном выкинуть. Пожалуйста, наймите профессионала на работу, хватит уже ностальгии!!!
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