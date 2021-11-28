Игонин: «Три удара, два гола — феноменальный КПД у „Зенита“»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

Играли на выезде с командой, которая знает, как играть против «Зенита». Не скажу, что было легко: три удара, два гола — КПД феноменальный. Хозяева пытались прессинговать, старались играть активно, но ударов у них тоже было не так много. Много было опасений ошибиться, правильно было сказано — любой гол в ворота соперника мог изменить подход к тактике.

По судейству вообще вопросов нет. Правильно, что на игру назначили самого опытного и авторитетного арбитра. Не увидел споров и эмоций, которые били через край после решений.

Сомнений в том, что «Зенит» имеет все возможности, чтобы стать чемпионом, и не было. В этом году есть «Динамо», которое прибавляет по ходу сезона на глазах.