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Семак: «Недоволен качеством игры, но доволен результатом»

28 ноября 2021, 22:42
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

Сложный и тяжёлый матч. Моментов у обеих команд было не так много. Мы смогли свои моменты использовать, ЦСКА нет. Не хватало нам движения и контроля, главное, что добились победы. Готовимся к следующим матчам.

Мы начали не очень удачно. Не хватало движения. «Армейцы» лучше двигались и лучше контролировали мяч, потом мы выровняли игру. Во втором тайме было много возможностей, чтобы использовать моменты, которые нам давали зоны в обороне ЦСКА. Но только в конце матча смогли воспользоваться.

По качеству игры недоволен игрой. Результатом доволен. Всегда есть что проанализировать, над чем подумать. Будем идти дальше. Не хватало нам свежести, чтобы более правильно играть, лучше контролировать мяч. Любой команде сложно играть в гостях у ЦСКА, они хорошо здесь играют.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ БЕЛЬГИЯ_НИЧЕМ_НЕ_УДИВИЛА (раскрыть)
30 ноября в 00:31
Можно поподробнее про это?
galem72
galem72
29 ноября в 11:43
Да всё нормально! Главное, регулярно выпускать на траву зюбу, особенно в ЕК. Там он просто монстр. ))
112910415
112910415
29 ноября в 08:16
плохонькая игра по качеству
26ehjsbdwa5x
26ehjsbdwa5x
29 ноября в 06:26
Тут он прав
stanichnik
stanichnik
29 ноября в 00:43
Напомню старую заезженную поговорку, игра забудется, а результат останется.
Три очка в копилке приближают команду Семака к очередному титулу, чего и ждут болельщики и начальство Газпрома.
Леонив
Леонив ответ shlomo (раскрыть)
29 ноября в 00:03
пАродия
Леонив
Леонив ответ oFANATo (раскрыть)
29 ноября в 00:01
Хорошему танцору всегда что нибудь мешает
Caniggia
Caniggia
28 ноября в 23:53
Зенит превращается в себя самого, играя и побеждая пешком. С Мальмё отскочили - помог судья, сегодня с ЦСКА повезло, хотя игра была равная, тягомотная, медленная и почти без моментов. Но Челси это не Мальмё и не ЦСКА. Там похоже, придётся полную авоську вынимать. Зная, что ЛЕ уже в кармане, думаю, Зениту вообще будет лень бежать к чужим воротам, в стиле сборной России в Хорватии.
VeniaminS
VeniaminS
28 ноября в 23:31
Главное результат.
oFANATo
oFANATo
28 ноября в 23:00
Семак, повезло что отскочили ....Заболотный, Мухин, Эджуке сегодня простили Зенит.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
28 ноября в 22:46
Три очка добыли, а это главное.
БЕЛЬГИЯ_НИЧЕМ_НЕ_УДИВИЛА
БЕЛЬГИЯ_НИЧЕМ_НЕ_УДИВИЛА
28 ноября в 22:46
Как надоела эта газпромовская шушара,во что вы превратили Российский футбол...
Землянин
Землянин
28 ноября в 22:46
Где то это Я уже слышал 😂
протон
протон
28 ноября в 22:44
Когда уже создадут петицию на увольнение Бабая??? невозможно смотреть на уничтожение клуба!!! Вагнер будет в шоке если придет и увидит что творится в команде....при нем и близко такого не было! уничтожали этот шлак и сосредотачивались на ЕК...
shlomo
shlomo
28 ноября в 22:43
Ясень пень.... ходили, ходили и три очка добыли....ЭТО НЕ ИГРА в футбол...ЭТО ПОРОДИЯ и с обеих сторон....
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