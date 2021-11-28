Семак: «Недоволен качеством игры, но доволен результатом»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

Сложный и тяжёлый матч. Моментов у обеих команд было не так много. Мы смогли свои моменты использовать, ЦСКА нет. Не хватало нам движения и контроля, главное, что добились победы. Готовимся к следующим матчам.

Мы начали не очень удачно. Не хватало движения. «Армейцы» лучше двигались и лучше контролировали мяч, потом мы выровняли игру. Во втором тайме было много возможностей, чтобы использовать моменты, которые нам давали зоны в обороне ЦСКА . Но только в конце матча смогли воспользоваться.