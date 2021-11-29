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Каррик: «Рангник не помогал с подготовкой к „Челси“, это неправда»

вчера, 09:47
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

На послематчевой пресс-конференции после поединка с «Челси» (1:1), исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик, опроверг слухи по поводу помощи со стороны Ральфа Рангника перед подготовкой к матчу с лидером чемпионата. Каррик ответил сухой репликой:

Это не так, нет.

Также специалист высказался по поводу ожидаемого ближайшего назначения Рангника на пост тренера команды:

Я уверен, что буду в курсе событий и буду в курсе в ближайшие несколько дней, но на данный момент мне больше нечего вам сказать.

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berda2003
berda2003
вчера в 12:37
если бы фашист помогал, то проиграли бы...
ZjzoRe
ZjzoRe ответ Bombardier (раскрыть)
вчера в 11:19
ну а обидно, когда твою работу другому приписывают
Каррик красавец, жаль, что Челси не успел сыграть против Сульшера(((((
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:38
Чем Рангник может помочь, в принципе?
112910415
112910415
вчера в 10:09
" моя заслуга, только моя ! "
протон
протон
вчера в 10:04
Каррик выпускает Санчо на правом фланге, после непонятных тактических изысков Сульшера - это уже выглядит как мегатренерский уровень
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:03
Похоже Каррик Рангника не особо ждет.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:56
У каждого своя правда...
Bombardier
Bombardier
вчера в 09:53
Каррик: «Рангник не помогал с подготовкой к „Челси“, это неправда, это всё я, я!!!»
beefs
beefs
вчера в 09:50
чего говорить и так все ясно...
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