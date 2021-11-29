Каррик: «Рангник не помогал с подготовкой к „Челси“, это неправда»

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вчера, 09:47

На послематчевой пресс-конференции после поединка с «Челси» (1:1), исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» , опроверг слухи по поводу помощи со стороны перед подготовкой к матчу с лидером чемпионата. Каррик ответил сухой репликой:

Это не так, нет.

Также специалист высказался по поводу ожидаемого ближайшего назначения Рангника на пост тренера команды: