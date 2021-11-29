Каррик: «Рангник не помогал с подготовкой к „Челси“, это неправда»

На послематчевой пресс-конференции после поединка с «Челси» (1:1), исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик, опроверг слухи по поводу помощи со стороны Ральфа Рангника перед подготовкой к матчу с лидером чемпионата. Каррик ответил сухой репликой:
Это не так, нет.
Также специалист высказался по поводу ожидаемого ближайшего назначения Рангника на пост тренера команды:
Я уверен, что буду в курсе событий и буду в курсе в ближайшие несколько дней, но на данный момент мне больше нечего вам сказать.
Каррик красавец, жаль, что Челси не успел сыграть против Сульшера(((((
Каррик красавец, жаль, что Челси не успел сыграть против Сульшера(((((