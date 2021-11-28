ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Аллегри: «Давление на „Ювентус“ снизится, когда мы станем реалистами»

вчера, 11:02
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями после поражения от «Аталанты» (0:1) в Серии А.

Глядя на таблицу, нужно быть реалистами и осознать, что сейчас мы заслужили место, на котором находимся. Когда мы станем реалистами, давление на нас снизится, и у нас получится работать более спокойно, с максимальной пользой.

Мы мало забиваем, из-за этого потеряли спокойствие, хладнокровность и циничность в штрафной. Но мы должны сохранять спокойствие, ведь у нас есть Дибала, Мората, Кьеза и МакКенни, которые всегда забивали.

Победа над «Ювентусом» стала знаковой для «Аталанты».

Все новости
«Победа и возвращение». Серхио Рамос высказался о дебюте за ПСЖ
Сегодня, 00:25 ФотоКомментарии4
Петржела: «„Зенит“ не может всегда показывать лучший футбол в РПЛ»
Сегодня, 00:03 Комментарии7
Роналду: «Нет ничего невозможного, когда ты играешь за „Ман Юнайтед“»
Вчера, 23:33 Комментарии3
Рамос: «Для меня Месси всегда был одним из лучших в мире, если не лучшим»
Вчера, 16:10 Комментарии19
Talksport включил Баринова в список возможных трансферов МЮ при Рангнике
Вчера, 09:17 Комментарии33
«Это как святая вода для „Барсы“». Хави — после победы над «Вильярреалом»
Вчера, 08:27 Комментарии27
Сортировать
Все комментарии
BagioR
BagioR
вчера в 19:13
После сарри и Пирло возвращение Макса считалось правильным решением. Многие были рады этому. Я очень надеюсь что он все взвесит и выведет команду из кризиса. Макс конечно трус на поле но никогда не убегает от ответственности и всегда отвечает журналистам и болельщикам.
Juventus-07
Juventus-07
вчера в 19:03
какой же Аллегри осел!!!
протон
протон
вчера в 15:37
Вы мало забиваете, потому что ты паркуешь автобус
Если забили первыми, то будете удерживать счёт и не помышлять об атаках
Ну а если пропустили, тут уж совсем тяжело приходится
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:15
Когда уйдет Аллегри , тогда будет счастье Ювентуса !
League1
League1
вчера в 15:15
Из всех перечисленных топовый только Кьеза. Остальные грубо говоря, просто шлак. Мягко выражаясь, не уровень топ команды.
Князь снова в строю
Князь снова в строю
вчера в 14:50
Никогда не снизится, если он к этому не готов, то зря возвращался. Сейчас наоборот давление усилится. Руководители и болельщики будут требовать выйти из штопора как можно быстрее.
112910415
112910415
вчера в 13:12
когда все привыкнут к прописке в середине таблицы, давление снизится ...
это он зачем так сказал ?
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 13:09
У всех бывает спад. Он даже полезен, ибо дает понять, какой мусор надо выкинуть и какие позиции усилить. Не хотелось бы, чтобы зебры впали в кризис. Как бы я плохо я не относился к «Ювентусу», но они один из столпов Серии А. Чем сильнее каждый клуб лиги, тем сильнее лига в целом.
kust07
kust07
вчера в 13:03
Перечисленные игроки просто сливают тренера
juvenale
juvenale ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 12:01
чего-чего?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:47
Что шейхи совсем забили на бедный Ювентус ?
YVG
YVG
вчера в 11:43
Это все временно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:42
Хватит уже давить на бедный и несчастный Ювентус 🤣😜
3ton
3ton
вчера в 11:36
Когда нибудь доминирование Ювентуса должно было закончиться и случиться падение . Это нормально . Все через это проходят .
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:34, ред.
"Ювентусу" подфартило, что в ЛЧ в группе, в которой играет ЮВЕ, играют "Зенит" и "Мальме", и если учесть что "Челси" обыгрывает ЮВЕ с неприличным результатом 4:0, то неизвестно ещё играл бы ЮВЕ в плей-офф ЛЧ если бы в одной группе с ЮВЕ оказались более сильные соперники чем "Зенит", "Мальме"...
И тот факт что ЮВЕ проигрывает и в Серии А таким командам как "Верона", 9-ое место в турнирной таблице, "Сассуоло" в домашнем матче, 13-ое место, свидетельствует о том что игровой кризис только усугубляется, после того как команду покинул К.Роналду, под "давлением" на него М.Аллегри...

Сейчас ЮВЕ не та команда в которую М.Аллегри пришёл в 2014 году, сменив А.Конте, который возглавил сборную Италии, оставив Аллегри команду которая играла на очень хорошем уровне, сейчас совсем другая ситуация, нет "багажа" А.Конте, надо "строить" всё заново, надо возрождать ЮВЕ....
Но очень похоже на то что М.Аллегри плохой "строитель".....

Кстати, в своё время он был уволен из "Милана", когда команда "опустилась" на 11-ое место в турнирной таблице....

Будем наблюдать за успехами М.Аллегри в ЮВЕ, но пока об успехах говорить не приходится.... И всё складывается так, что вскоре М.Аллегри буде отправлен в отставку руководством ЮВЕ...

Ну а как будет на самом деле, посмотрим....
particular
particular
вчера в 11:24
Цинизм в штрафной, как вызывающе-пренебрежительное и презрительное отношение к правилам, - это уже проходили...
Понимание реальной действительности не снизит давление, а уменьшит шансы на соперничество... Приземлённым сложно конкурировать с заряженными и азартными...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 11:24
Тяжело сейчас смотреть на Ювентус...
drug01
drug01
вчера в 11:04
Сколько ждать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100