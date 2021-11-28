Аллегри: «Давление на „Ювентус“ снизится, когда мы станем реалистами»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями после поражения от «Аталанты» (0:1) в Серии А.
Глядя на таблицу, нужно быть реалистами и осознать, что сейчас мы заслужили место, на котором находимся. Когда мы станем реалистами, давление на нас снизится, и у нас получится работать более спокойно, с максимальной пользой.
Мы мало забиваем, из-за этого потеряли спокойствие, хладнокровность и циничность в штрафной. Но мы должны сохранять спокойствие, ведь у нас есть Дибала, Мората, Кьеза и МакКенни, которые всегда забивали.
Победа над «Ювентусом» стала знаковой для «Аталанты».
И тот факт что ЮВЕ проигрывает и в Серии А таким командам как "Верона", 9-ое место в турнирной таблице, "Сассуоло" в домашнем матче, 13-ое место, свидетельствует о том что игровой кризис только усугубляется, после того как команду покинул К.Роналду, под "давлением" на него М.Аллегри...
Сейчас ЮВЕ не та команда в которую М.Аллегри пришёл в 2014 году, сменив А.Конте, который возглавил сборную Италии, оставив Аллегри команду которая играла на очень хорошем уровне, сейчас совсем другая ситуация, нет "багажа" А.Конте, надо "строить" всё заново, надо возрождать ЮВЕ....
Но очень похоже на то что М.Аллегри плохой "строитель".....
Кстати, в своё время он был уволен из "Милана", когда команда "опустилась" на 11-ое место в турнирной таблице....
Будем наблюдать за успехами М.Аллегри в ЮВЕ, но пока об успехах говорить не приходится.... И всё складывается так, что вскоре М.Аллегри буде отправлен в отставку руководством ЮВЕ...
Ну а как будет на самом деле, посмотрим....
И тот факт что ЮВЕ проигрывает и в Серии А таким командам как "Верона", 9-ое место в турнирной таблице, "Сассуоло" в домашнем матче, 13-ое место, свидетельствует о том что игровой кризис только усугубляется, после того как команду покинул К.Роналду, под "давлением" на него М.Аллегри...
Сейчас ЮВЕ не та команда в которую М.Аллегри пришёл в 2014 году, сменив А.Конте, который возглавил сборную Италии, оставив Аллегри команду которая играла на очень хорошем уровне, сейчас совсем другая ситуация, нет "багажа" А.Конте, надо "строить" всё заново, надо возрождать ЮВЕ....
Но очень похоже на то что М.Аллегри плохой "строитель".....
Кстати, в своё время он был уволен из "Милана", когда команда "опустилась" на 11-ое место в турнирной таблице....
Будем наблюдать за успехами М.Аллегри в ЮВЕ, но пока об успехах говорить не приходится.... И всё складывается так, что вскоре М.Аллегри буде отправлен в отставку руководством ЮВЕ...
Ну а как будет на самом деле, посмотрим....