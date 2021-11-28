Аллегри: «Давление на „Ювентус“ снизится, когда мы станем реалистами»

Главный тренер «Ювентуса» поделился мыслями после поражения от «Аталанты» (0:1) в Серии А.

Глядя на таблицу, нужно быть реалистами и осознать, что сейчас мы заслужили место, на котором находимся. Когда мы станем реалистами, давление на нас снизится, и у нас получится работать более спокойно, с максимальной пользой.

Мы мало забиваем, из-за этого потеряли спокойствие, хладнокровность и циничность в штрафной. Но мы должны сохранять спокойствие, ведь у нас есть Дибала, Мората, Кьеза и МакКенни, которые всегда забивали.