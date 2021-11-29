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Каррагер: «У МЮ не было никакого плана подписывать Роналду»

вчера, 09:00
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Рой Кин и Джейми Каррагер провели жаркие дебаты в студии Sky Sports после матча «Манчестера» с «Челси» (1:1). Бывшие футболисты эмоционально спорили о том, должен ли нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду всегда появляться в стартовом составе.

В ходе дебатов Каррагер высказался о том, почему, по его мнению, МЮ подписал Роналду этим летом:

Почему «Манчестер Юнайтед» подписал Роналду летом? Они подписали с ним контракт, потому что боялись, что он уедет в «Ман Сити». Вот почему они подписали с ним контракт. Не было никакого плана подписывать Криштиану Роналду. Они подписали его в последнюю минуту, потому что он собирался перейти в «Ман Сити».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 21:01
В общем Карагер говорит, что было плохо, а будет лучше, но без конкретики. На чем основывается и какой новый стиль будет у МЮ он не говорит.
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:26
Мендеш забейтил их как детей - вот почему))
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 13:44
В последнюю минуту перешёл в клуб, где на него не было планов, и заодно кинул Ювентус. Туринцы толком не успели найти себе нападающего.
А я уверен, что и Гвардиоле он вообще не был нужен. Пустили слух чтобы гости подписали, т.к тянуть этот груз будет клубу ещё тяжелее, а это минус один конкурент за титул.
112910415
112910415
вчера в 12:03
очень похоже, что так
Oplot
Oplot
вчера в 11:22, ред.
GHOST OF TSUSHIMA
Учитывай еще тот момент что кому то судьи больше помогают.Реал был таким клубом.Если бы все было все так как ты говоришь,то Ювентус с ним тоже выиграл бы ЛЧ за 3 года.Заметь он перешел в Юве еще в очень хорошей форме и сам Юве жестко доминировал как в Италии так был в самых передовых местах в ЛЧ.Но Роналду здесь был одной причиной которая развалила игру команды.
протон
протон
вчера в 10:10
Замаскировать в защите одного лентяя - это ещё что...
Тут в Париже Почеттино вообще в СЕМЕРОМ обороняется, по тем же причинам... Месси Неймар и Мбаппе ж в атаку только играют....
ДСА
ДСА
вчера в 10:05
Все получилось случайно.
Bombardier
Bombardier
вчера в 09:57
«Ман Сити» просто подставил соседей по городу 😉
8642h6ea5y23
8642h6ea5y23
вчера в 09:39
Не надо было его подписывать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:31
Ничего плохого не вижу в подписании Рона.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:24
Не званный гость Рон
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA
вчера в 09:05
Ну поэтому мс и останется без ЛЧ потому,что нет такого победителя как Роналду. МС за сто лет 0 ЛЧ,Роналду 5, больше всех голов,больше всех ассистов,больше всех голов в финалах-4, больше всех голов за один розыгрыш аж 3 раза-15,16,17.
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