Каррагер: «У МЮ не было никакого плана подписывать Роналду»

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вчера, 09:00

и провели жаркие дебаты в студии Sky Sports после матча «Манчестера» с «Челси» (1:1). Бывшие футболисты эмоционально спорили о том, должен ли нападающий «красных дьяволов» всегда появляться в стартовом составе.

В ходе дебатов Каррагер высказался о том, почему, по его мнению, МЮ подписал Роналду этим летом: