Каррагер: «У МЮ не было никакого плана подписывать Роналду»

Рой Кин и Джейми Каррагер провели жаркие дебаты в студии Sky Sports после матча «Манчестера» с «Челси» (1:1). Бывшие футболисты эмоционально спорили о том, должен ли нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду всегда появляться в стартовом составе.
В ходе дебатов Каррагер высказался о том, почему, по его мнению, МЮ подписал Роналду этим летом:
Почему «Манчестер Юнайтед» подписал Роналду летом? Они подписали с ним контракт, потому что боялись, что он уедет в «Ман Сити». Вот почему они подписали с ним контракт. Не было никакого плана подписывать Криштиану Роналду. Они подписали его в последнюю минуту, потому что он собирался перейти в «Ман Сити».
А я уверен, что и Гвардиоле он вообще не был нужен. Пустили слух чтобы гости подписали, т.к тянуть этот груз будет клубу ещё тяжелее, а это минус один конкурент за титул.
А я уверен, что и Гвардиоле он вообще не был нужен. Пустили слух чтобы гости подписали, т.к тянуть этот груз будет клубу ещё тяжелее, а это минус один конкурент за титул.
Учитывай еще тот момент что кому то судьи больше помогают.Реал был таким клубом.Если бы все было все так как ты говоришь,то Ювентус с ним тоже выиграл бы ЛЧ за 3 года.Заметь он перешел в Юве еще в очень хорошей форме и сам Юве жестко доминировал как в Италии так был в самых передовых местах в ЛЧ.Но Роналду здесь был одной причиной которая развалила игру команды.
Учитывай еще тот момент что кому то судьи больше помогают.Реал был таким клубом.Если бы все было все так как ты говоришь,то Ювентус с ним тоже выиграл бы ЛЧ за 3 года.Заметь он перешел в Юве еще в очень хорошей форме и сам Юве жестко доминировал как в Италии так был в самых передовых местах в ЛЧ.Но Роналду здесь был одной причиной которая развалила игру команды.
Тут в Париже Почеттино вообще в СЕМЕРОМ обороняется, по тем же причинам... Месси Неймар и Мбаппе ж в атаку только играют....
Тут в Париже Почеттино вообще в СЕМЕРОМ обороняется, по тем же причинам... Месси Неймар и Мбаппе ж в атаку только играют....