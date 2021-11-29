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Бубнов — о матче ЦСКА и «Зенита»: «Игра была невысокого уровня»

вчера, 10:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат матча ЦСКА — «Зенит».

В каждом из таймов ЦСКА начинал резво, много прессинговал и создавал моменты.

Во втором тайме после стартовой активности хозяев голевой момент «Зенита» вновь создали бразильцы, правда, Малком не попал в створ. Затем подопечные Семака полностью. закрылись, перешли на позиционную оборону с высокой плотностью, почти не прессинговали, отдав мяч сопернику.

Игра была невысокого уровня, скорости не впечатляли, присутствовало большое количество борьбы и брака. По качеству она заметно уступила матчу «Рубин» — «Динамо».

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 15:59
Не умеет красиво играть Зенит с откровенно слабыми командами.
E5 E5
E5 E5 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 12:24
Зенит добился чего хотел и весной играет в ЛЕ..
а что может об этом знать типа команда с 6 места ?!?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:38
На поле Заболотный, Обляков, Чалов, зюба, о каком высоком уровне футбола может идти речь.
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:41
Вот потом типа чемпион и еле, еле уходит от поражения с помощью пенальти в Еврокубках от Мальмё.
rpj8m5u5aqdd
rpj8m5u5aqdd
вчера в 10:39
Высокого уровня в нашем чемпионате игр и нет. Главное добиться результата.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:37
Падает уровень чемпионата
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:24
Обычный российский футбол.
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:22
А с чего ей быть высокого уровня?
Cat01
Cat01
вчера в 10:19
Обычная игра как и всё
112910415
112910415
вчера в 10:19
армейцы играли лучше, но увы
drug01
drug01
вчера в 10:18
Для чемпиона важны очки
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:17
Давненько Бубнов не появлялся со своими оценками футболистов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:14
Всё самое интересное было после матча!
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