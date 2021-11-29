Бубнов — о матче ЦСКА и «Зенита»: «Игра была невысокого уровня»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат матча ЦСКА — «Зенит».

В каждом из таймов ЦСКА начинал резво, много прессинговал и создавал моменты.

Во втором тайме после стартовой активности хозяев голевой момент «Зенита» вновь создали бразильцы, правда, Малком не попал в створ. Затем подопечные Семака полностью. закрылись, перешли на позиционную оборону с высокой плотностью, почти не прессинговали, отдав мяч сопернику.

Игра была невысокого уровня, скорости не впечатляли, присутствовало большое количество борьбы и брака. По качеству она заметно уступила матчу «Рубин» — «Динамо».