Андрей Мостовой: «Качество игры нашей команды не самое лучшее»

Полузащитник «Зенита» рад победе над ЦСКА (2:0) в 16-м туре РПЛ , но не особо доволен качеством игры питерцев.

В этом матче на нас ничего особо не давило. Игра огорчила. Да, победили, но качество игры нашей команды не самое лучшее. Особо моментов не имели, но хорошо, что дотерпели и дожали ЦСКА . Результат есть, что радует.

Против нас все клубы выступают вторым номером. Возможно, это сказалось на нашей игре. У нас отличная команда, есть большой подбор футболистов, поэтому мы с оптимизмом подходим к последним играм года.