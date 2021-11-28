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Андрей Мостовой: «Качество игры нашей команды не самое лучшее»

28 ноября 2021, 23:54
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рад победе над ЦСКА (2:0) в 16-м туре РПЛ, но не особо доволен качеством игры питерцев.

В этом матче на нас ничего особо не давило. Игра огорчила. Да, победили, но качество игры нашей команды не самое лучшее. Особо моментов не имели, но хорошо, что дотерпели и дожали ЦСКА. Результат есть, что радует.

Против нас все клубы выступают вторым номером. Возможно, это сказалось на нашей игре. У нас отличная команда, есть большой подбор футболистов, поэтому мы с оптимизмом подходим к последним играм года.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» лидирует с 36 очками, ЦСКА набрал 24 балла и идет на 6-м месте.

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Все комментарии
112910415
112910415
29 ноября в 08:47
не самое, правда
m5fgm5a98d3r
m5fgm5a98d3r
29 ноября в 07:28
Это мягко говоря
ЮЗИК
ЮЗИК
29 ноября в 05:45
Армейцы вообще никакие
ДСА
ДСА
29 ноября в 05:43
Результат превыше всего.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 ноября в 01:19
ЦСка ваще не хочет в Ек!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
29 ноября в 00:00
"Качество" на Соккер.ру проверять) Тут такого нараскажжут...
Q-J-G
Q-J-G
28 ноября в 23:55
Скажем так, качество других команд РПЛ ещё хуже...
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