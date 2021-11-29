Мухин: «Скучная игра? Мне так не показалось»

Полузащитник ЦСКА отреагировал на поражение от «Зенита».

Нам не хватило реализации. У меня был классный момент… Раза три точно промотал этот эпизод в голове. Скучная игра? Мне так не показалось. Получалось держать мяч, атаковать. Удивил ли «Зенит»? Удивил голами. Наверное, они наиграли на победу.

Да, мы не побеждаем месяц. Может быть, все это немного давит. Но мы не вспоминаем прошлые матчи, каждый раз стараемся играть на победу.