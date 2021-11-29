Мухин: «Скучная игра? Мне так не показалось»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин отреагировал на поражение от «Зенита».
Нам не хватило реализации. У меня был классный момент… Раза три точно промотал этот эпизод в голове. Скучная игра? Мне так не показалось. Получалось держать мяч, атаковать. Удивил ли «Зенит»? Удивил голами. Наверное, они наиграли на победу.
Да, мы не побеждаем месяц. Может быть, все это немного давит. Но мы не вспоминаем прошлые матчи, каждый раз стараемся играть на победу.
Мне лично понравилась игра. Да Зенит выиграл на классе, но ЦСКА не были мальчиками для битья, а если бы тот же Мухин и Эджуки в начале второго тайма реализовали свои моменты, то ещё неизвестно как всё сложилось бы.
Мне лично понравилась игра. Да Зенит выиграл на классе, но ЦСКА не были мальчиками для битья, а если бы тот же Мухин и Эджуки в начале второго тайма реализовали свои моменты, то ещё неизвестно как всё сложилось бы.