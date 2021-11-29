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Мухин: «Скучная игра? Мне так не показалось»

вчера, 09:01
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин отреагировал на поражение от «Зенита».

Нам не хватило реализации. У меня был классный момент… Раза три точно промотал этот эпизод в голове. Скучная игра? Мне так не показалось. Получалось держать мяч, атаковать. Удивил ли «Зенит»? Удивил голами. Наверное, они наиграли на победу.

Да, мы не побеждаем месяц. Может быть, все это немного давит. Но мы не вспоминаем прошлые матчи, каждый раз стараемся играть на победу.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:42
Максим, такие моментищи как у тебя ....забивать надо
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:35
Обычная для РФПЛ игра.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:04
Для ЦСКА - игра скучная, для Зенита нет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:47
Игра была неинтересная и скучная, как утро понедельника. Примерно вот-такая:
YVG
YVG
вчера в 09:41
Разве скучная? Обычная для цска.
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 09:34, ред.
Цска просто нужен просто нормальный нападающий хорошего уровня,Заболотный это ужас и точно не уровень Рпл,напоминает чеха Драгана Чадиковски когда то в Зените при Петржеле такой же дубовый...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 09:21
А кто сказал, что игра была скучной?
Мне лично понравилась игра. Да Зенит выиграл на классе, но ЦСКА не были мальчиками для битья, а если бы тот же Мухин и Эджуки в начале второго тайма реализовали свои моменты, то ещё неизвестно как всё сложилось бы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:13
Игра как игра,мы уже начинаем привыкать!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:12
Весёлой тоже не назовёшь.
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