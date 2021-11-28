ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Боярский: «„Зенит“ просто растоптал и размазал своих московских оппонентов»

28 ноября 2021, 23:18
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА (2:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

Как обычно, «Зенит» впереди планеты всей — при абсолютно не эффектной игре такой необходимый и эффектный счет! Теперь уже точно не найдется команда, которая сможет остановить «Зенит» на пути к четвертому подряд чемпионству. Общий счет с московскими командами — 13:2, это говорит о полном доминировании Питера над Москвой. «Зенит» просто растоптал и размазал своих московских оппонентов. Мнимые конкуренты сильно сдали свои позиции, им нужно искать новых игроков и достойных тренеров, брать пример с «Зенита», если хотят составить ему конкуренцию. Пока у них совершенно ничего не получается.

Все новости
Карпин: «Наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть»
Вчера, 21:34 Комментарии18
«Пошутил, чтобы разозлить наших». Сёмин о словах Рыбуса про сборную России
Вчера, 18:57 Комментарии8
Грушевский: «Обидно мне за Федю Чалова»
Вчера, 16:21 Комментарии18
Спортивный юрист рассказал о последствиях для «Ювентуса» за сокрытие выплат
Вчера, 15:56 Комментарии21
Сенников — о фанатах ЦСКА: «Человек с файером может поджечь соседа»
Вчера, 14:46 Комментарии18
Витория: «Нужно было быть агрессивнее и эффективнее в атаке»
Вчера, 12:36 Комментарии18
Сортировать
Все комментарии
ГолдБол
ГолдБол
29 ноября в 12:48
При условии, что 2 бразильца бомжей стоят больше всей команды ЦСКА и до последней минуты победа была под вопросом - это размазали?
galem72
galem72
29 ноября в 11:50
Прям как Мальмё! ))
Интересно, если у д'Артаньяна по утру вьюхи брать, то там такой же бред будет?
barcamilan
barcamilan
29 ноября в 09:25
дядя Миша, зенит грозен только в чемпионате, а в европе он тузик
Эспиноза
Эспиноза
29 ноября в 08:33
А Каналья точно матч смотрел? Или Тула по его мнению тоже размазала Зенит?
112910415
112910415
29 ноября в 08:13
преувеличил малость про планету )
Байкал-38.
Байкал-38.
29 ноября в 07:34
Михал Сергеевич немного ошибается в подсчётах. Локо 1:1, Спартака 7:1, Динамо 4:1, ЦСКА 1:0, 2:0. Итого: 4 победы, одна ничья, голы 15:3.
Да Зенит бесспорно сильнее на данный момент, но пафос Боярского делает его равным спартачам 90-х, начала 00-х годов. Тогда им тоже казалось, что они короли навсегда, но время всё изменило.
Вот только не понимаю, зачем так пантоваться, зная, что ни одна команда РПЛ не может себе позволить скупать дорогих игроков пачками не особо заморачиваясь заиграет или нет. Заиграет хорошо, нет других купим подороже, денег у государства на нас навалом.
Одним словом в том, в чём питерцы обвиняли спартачей на протяжении многих лет, превратились сами. Скромнее надо быть!
Comentarios
Comentarios
29 ноября в 02:49
Насчет размазали растоптали чет Боярский переборщил. Одни забили другие нет. Было бы 0-7 соглагласился
Gahi
Gahi
29 ноября в 00:55, ред.
Михаил Сергеевич как преданный болельщик команды Зенит, будет всегда искать повод чтобы сострить в адрес тех команд с кем получилось победить его команде. Но только насчёт планеты всей это перебор, достаточно посмотреть результаты команды за последние три года в Лиги Чемпионов и станет всё понятно о какой планете ведёт речь Боярский. Вот только что закончился матч между Наполи и Лацио 4-0 победу одержали хозяева, команду которую Спартак обыграл дважды послав в их ворота своих соперников пять мячей. Так что играть нужно достойно во всех турнирах и побеждать всех уверенно и красиво, чтобы быть впереди планеты всей. Удачи
Caniggia
Caniggia
29 ноября в 00:55
Ну все уже давно поняли - Бояра чем старее, тем тупее! И всё это протекает на фоне пойла, которое с каждым новым стаканом обостряет его ненависть к московским клубам.
a3r3v3
a3r3v3 ответ Kolenok (раскрыть)
29 ноября в 00:40
Зато нос голубой
a3r3v3
a3r3v3
29 ноября в 00:37
Опять портвейном водку запивал.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ 4RT (раскрыть)
29 ноября в 00:14
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ 4RT (раскрыть)
29 ноября в 00:12
Leha-ha50
Leha-ha50
29 ноября в 00:02
Мишаня в своем репертуаре.
Futurista
Futurista
28 ноября в 23:58
Миша похоже растоптал литрушку и размазал банку паюсной)...
sv_1969
sv_1969 ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
28 ноября в 23:56
И что теперь? Ему можно всякую ку-ню нести! Хоть бы стату посмотрел!Унылая игра с обеих сторон!Класс у игроков зенита выше и отсюда победа!Зачем все эти понты дешёвые!Я не топлю за московские клубы но этот пафос вызывает негатив!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ 4RT (раскрыть)
28 ноября в 23:54
каждому свое...
4RT
4RT
28 ноября в 23:52
инштандзетцунг
инштандзетцунг
28 ноября в 23:52
сойди с матациклета гардемарин
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Федор Паршунин (раскрыть)
28 ноября в 23:51
Все плохо , когда на сайте с Федором не очень хорошо?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
28 ноября в 23:46
Хватит гнать на Боярского. Человек вам подарил Гардемаринов, Мушкетеров и "Собаку на сене"... Лучше слушать перепевы от кукухника?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 ноября в 23:43
Все хорошо, когда голова нужна только для того, чтобы носить шляпу, а вершина футбольных достижений - доминирование над московскими клубами.
Kolenok
Kolenok
28 ноября в 23:42
Боярский вроде за зенит топит,а видят его всегда в магазине "Красное и Белое"!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ YVG (раскрыть)
28 ноября в 23:37
А кто такой Мостовой?
ZIBO rock
ZIBO rock ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
28 ноября в 23:36, ред.
Здесь и был! Зенит "размазывает" когда ЦСКА cо Спартаком лихорадит, в Локо чехарда а Динамо только на ноги становиться начинает! Когда перечисленные мною клубы в порядке то Зенит себе лоб расшибает!
В ЛЧ думаю не стоит говорить кого размазывают уже какой год!
sv_1969
sv_1969 ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
28 ноября в 23:36
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ Vladimir808 (раскрыть)
    28 ноября в 23:34
    Шляпа, шляпа...
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ ZIBO rock (раскрыть)
    28 ноября в 23:33
    ой, вот где Вы-то были когда Вас размазывали?
    Vladimir808
    Vladimir808 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    28 ноября в 23:33
    В то время он пил горькую,,)))
    YVG
    YVG
    28 ноября в 23:33
    Это ответ Боярского Мостовому.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100