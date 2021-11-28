Боярский: «„Зенит“ просто растоптал и размазал своих московских оппонентов»

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА (2:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

Как обычно, «Зенит» впереди планеты всей — при абсолютно не эффектной игре такой необходимый и эффектный счет! Теперь уже точно не найдется команда, которая сможет остановить «Зенит» на пути к четвертому подряд чемпионству. Общий счет с московскими командами — 13:2, это говорит о полном доминировании Питера над Москвой. «Зенит» просто растоптал и размазал своих московских оппонентов. Мнимые конкуренты сильно сдали свои позиции, им нужно искать новых игроков и достойных тренеров, брать пример с «Зенита», если хотят составить ему конкуренцию. Пока у них совершенно ничего не получается.