Витория: «Нужно было быть агрессивнее и эффективнее в атаке»

Главный тренер «Спартака» на конференции после гостевого матча 16-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1) поделился своим мнением об игре команды:

Не хочу сгоряча говорить о желтых карточках, которые быстро получил Рассказов. Но понятно, что это плохое событие и для игрока, и для всей команды. Конечно, ничья — это не то, за чем мы сюда прилетели. Нужно было быть в атаке агрессивнее и эффективнее. Надеюсь, в следующих матчах у нас будет больше возможностей для замен, а те игроки, которые сейчас травмированы, вернутся в строй.