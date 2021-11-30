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Витория: «Нужно было быть агрессивнее и эффективнее в атаке»

вчера, 12:36
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на конференции после гостевого матча 16-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1) поделился своим мнением об игре команды:

Не хочу сгоряча говорить о желтых карточках, которые быстро получил Рассказов. Но понятно, что это плохое событие и для игрока, и для всей команды. Конечно, ничья — это не то, за чем мы сюда прилетели. Нужно было быть в атаке агрессивнее и эффективнее. Надеюсь, в следующих матчах у нас будет больше возможностей для замен, а те игроки, которые сейчас травмированы, вернутся в строй.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:04
Условия перед чемпионатом были прекрасные. Важно было ипользовать эти условия для выработки тактических игровых идей в команде. Однако время было упущено, наработок в подготовительный период никаких не сделано. И за что теперь жалеть Руя?
протон
протон
вчера в 14:57
Для того, что бы судить Виторию, как тренера, нужны условия соответствующие.
Мужика кинули в самое пекло, в сложный для Команды период, в знаковый для клуба год, но не дали никаких условий.
YVG
YVG
вчера в 14:19
С плакучим бревном это невозможно. Пока команда играет только на получение пенальти, выше 10-го места не подняться. И уже никто понять не может, когда спартак возродился, а когда еще нет.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:17
Рассказову нечего делать в составе.
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:48
Нормально отыграли.....подтвердили свой уровень и 10 место.
Kolenok
Kolenok
вчера в 13:41
Хорошо что все целые оттуда уехали,эти костоломы из Уфы старались,но обошлось.Календарь надо менять,зимой это не футбол!
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:22
Руй: "Ничья - это не то, за чем мы сюда приехали". Ясень пень не то! Ничья - это чистый отскок со спорного пенальти на 94-й минуте при не выдерживающей никакой критике игре!
112910415
112910415
вчера в 13:20
ура, революционные выводы сделаны )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:09
Исполнителей толковых маловато...
beefs
beefs
вчера в 13:05
все правильно, но где же тренерская мысль...
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:05
Нормально сыграли с Уфой могло быть и хуже.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:55
Я же говорил, что УФА это не Наполи какой нибудь.
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:54
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:51
Ну, как понял, Рассказов вышел, чтобы усилить "Спартак" в атаке:
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:41
Рассказов постоянно подвоит команду.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:39
Сыграли откровенно плохо.
sv_1969
sv_1969 ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 12:39
Царство Небесное!

Прими мои глубокие соболезнования
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:39
Уж с Уфой точно...
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