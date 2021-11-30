Кузяев: «Печально, что не прошли в 1/8 финала ЛЧ третий год подряд» .

Полузащитник «Зенита» отреагировал на выступление команды в групповой стадии Лиги чемпионов.

С любым соперником можно играть. Неважно, первым или вторым номером. Считаю, что против «Ювентуса» мы должны были заработать очки. Все мы ждали матчи с ними, предвкушали игру против футболистов мирового уровня, против таких команд.

Лига чемпионов – это все-таки праздник. Приятно участвовать в турнире, который собирает лучшие команды Европы. Печально, что не прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов третий год подряд. Нам по силам это сделать.

Нужны какие-то изменения психологического плана, потому что, играя дома, мы не должны ориентироваться на соперника. Понятно, что команда высокого уровня, но нужно играть по-хозяйски, агрессивно.

Я думаю, уверен, что дома должны брать очки даже с «Ювентусом» и «Челси». Это сложно, но нам это по силам.