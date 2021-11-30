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Кузяев: «Печально, что не прошли в 1/8 финала ЛЧ третий год подряд»

вчера, 09:28

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев отреагировал на выступление команды в групповой стадии Лиги чемпионов.

С любым соперником можно играть. Неважно, первым или вторым номером. Считаю, что против «Ювентуса» мы должны были заработать очки. Все мы ждали матчи с ними, предвкушали игру против футболистов мирового уровня, против таких команд.

Лига чемпионов – это все-таки праздник. Приятно участвовать в турнире, который собирает лучшие команды Европы. Печально, что не прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов третий год подряд. Нам по силам это сделать.

Нужны какие-то изменения психологического плана, потому что, играя дома, мы не должны ориентироваться на соперника. Понятно, что команда высокого уровня, но нужно играть по-хозяйски, агрессивно.

Я думаю, уверен, что дома должны брать очки даже с «Ювентусом» и «Челси». Это сложно, но нам это по силам.

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Все комментарии
PiterGrad
PiterGrad
вчера в 22:24
Че за бред он несет??? Какой 1\8 ..уахахахха. С Сережой в ЛЧ вообще делать нечего...даче в группе вы смотритесь .. как бы вас не обидеть то....вы себя со стороны то видите??? неужели вам не стыдно за такие зп так уныло играть??? Я каждый матч смотрю 10 мин и полююсь от увиденного и переключаю на рыбалку. Раньше такого никогда не было..а ща просто позорище и стыдоба за такую игру. Просто нет слов....я в шоке,что этот лютый уфимец тренер нашего Зенита...незнаю за что его держать?? ради побед в ЧР и потом играть в ЛЧ с 5 защитниками и ноль ударов в створ...круто .
xajaks
xajaks
вчера в 18:19
Простите, а с кем зенит играл в 1/8 ЛЧ год назад и два года назад?
😀
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 17:53
Шансы были, но играть без нападающего и расчитывать на что-то это глупо
MIvan
MIvan ответ Bivaliy67 (раскрыть)
вчера в 15:23
👏👏👏💯👌
зигзаг
зигзаг ответ Bivaliy67 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:55
Ты о себе
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 13:56
когда же российские болельщики перестанут летать в облаках? предел мечтаний 1/8 ЛЕ или ЛК, дальше тупик
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:52
а зачем собственно в 1\8? призовых жалко да и только?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:43
Радуйтесь что в группе был такой слабый клуб как Мальме а то и в Лигу Европы тоже бы не прошли. Заняли бы третий год подряд последнее место группы.
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:41
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:32
В этом году простительно...
Ибо тяжко бодаться с обладателем кубка ЛЧ и 12345-кратным чемпионом Италии...

Вот как можно с Брюгге два раза пролететь - непростительный косяк...
С Бенфиками-Лацио-Лионами - 50/50....это понятно...
Но вот Брюгге...это ж как надо облениться...чтоб 1:5....)))
Ironigor
Ironigor ответ Bivaliy67 (раскрыть)
вчера в 12:47
Это условный пример , в отношении к играм в еврокубках. Только лишь .
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:38
"Нам надо было лучше играть, забивать больше голов в ворота".
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:36
Не, не. Я не в претензиях, просто эта Ваша фраза меня смутила: "а где Зенит, который даже Уфе проигрывает", вот и решил внести некоторую правку.)
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:34
Я отвечу так: в Зените (как и в других клубах) существуют игроки разного уровня мастерства. У кого-то оно выше, у кого-то - ниже, но и те и другие способны принести пользу команде, просто, каждый - в силу своих возможностей. А столь категорично заявлять, мол, бразильцы - ассы, остальные - (зарифмованная нецензурная брань), тоже нельзя. В составе любого "гранда" есть, скажем так, "звёзды" и "рабочие лошадки". И те, и те, делают игру, которая, к слову, является командной. А вот построить между ними взаимодействие, способное дать позитивный результат, задача тренера. Ну вот и вернулись к "рыбьей голове". Ничего не имею против Семака, и очень уважаю его, и как игрока, и как тренера.., но пора уже двигаться дальше. А его "потолок", видимо уже достигнут.
Ironigor
Ironigor ответ Bivaliy67 (раскрыть)
вчера в 12:30
Да и вообще Зенит, чемпион 🏆 ! Я знаю, но речь совсем не об этом. Спасибо за понимание.
Boricku
Boricku
вчера в 12:23, ред.
Пора возрождать Зенит, газовики пусть пробиваются в рпл из второй лиги, из пфль
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:20
Для справки: Зенит в этом сезоне проиграл только Арсеналу и Сочи (с Уфой была ничья). И то, только потому, что, как уже говорили, не умеет настраиваться на соперников ниже классом. Зато прямых конкурентов положил на обе лопатки;)
STVA 1
STVA 1 ответ Bivaliy67 (раскрыть)
вчера в 12:12
дойдёте до финала ЛЕ)))
Спасибо поржал))
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:11
У парня шиза по ходу)))
sv_1969
sv_1969 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 12:10
Шведы испугались сами себя а то 4 как всегда и Шляпа переходит на внутреннее боление! А теперь краснеть придется и в ЛЕ)))
sv_1969
sv_1969 ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 12:09
Это у него ретивое питерское взыграло! )))
7zk2my9quurj
7zk2my9quurj ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:08
"Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно" (с)
sv_1969
sv_1969 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:08
И судьям денег занести!
sv_1969
sv_1969 ответ Bivaliy67 (раскрыть)
вчера в 12:07
Про ЛЕ это сильно)))) Хорошо если первый раунд осилят))
minai
minai
вчера в 12:07
Любая печаль имеет имя и фамилию. В данном случае - Сергей Семак.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:05
Кузяев: «Печально, что не прошли в 1/8 финала ЛЧ третий год подряд» .
Даже не знаю как отреагировать на всю эту ситуацию.
Кузяев вроде взрослый человек, здравомыслящий , находится внутри футбольной жизни. А рассуждает как ребёнок который далёк от реальности. Где Ювентус и Челси который был признан лучшим клубом года, а где Зенит, который даже Уфе проигрывает.
Тем более что вами руководит главный тренер Семак, который точно также как и Кузяев далёк от европейского футбола ⚽️ и это всё мы видим уже из года в год без изменений, - стабильность на европейских аренах !
Тренер без опыта европейских турниров , и даже те игры Зенита которые он каждый год играет от ЛЧ до ЛЕ ничему вообще, можно сказать абсолютно не учит . У Семака нет тактики и вообще нет понимания как играть с такими клубами . Он даже совсем недавно удивил всю футбольную общественность, когда на игру которая ничего в принципе не решала с Мальмё, выставил пять защитников и игру строил от обороны . Что можно ждать от такого тренера ??? Только случайность и русское Авось может выиграть с Зенитом какой-то отдельно взятый матч в еврокубках, и всё.
Так что какие-то ожидания от Зенита, это только ожидания и всё . Уже как-то давно пора обратить внимание руководство Зенита на эту проблему, я непонимаю почему вообще Газпром не хочет стать одним из топ клубов в Европе, ведь все ресурсы у них для этого есть 💰 💰 💰 , а воз Зенит всё там же, - нигде, в еврокубках !!! Всем Добра !!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:26
ВЫ каждый год о недовикингов спотыкаетесь,так чего уж пыжиться и поминать грандов(как выясняется-столь же вороватых).
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 11:23
Зенит ,команда исключительно для внутреннего употребления. В европе его все имеют как хотят и куда хотят
dimagas2
dimagas2
вчера в 11:20
А шо ,соврал?По силам,но пока что силу копят))))
berda2003
berda2003
вчера в 11:07
ржу не могу...
Кузяев, закусывать надо или не пей крепкие напитки...
вроде, парень современный, кучерявым стал, а вот "...дома должны брать очки даже с «Ювентусом» и "Челси" - бред...
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