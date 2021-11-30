Кузяев: «Печально, что не прошли в 1/8 финала ЛЧ третий год подряд» .

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев отреагировал на выступление команды в групповой стадии Лиги чемпионов.
С любым соперником можно играть. Неважно, первым или вторым номером. Считаю, что против «Ювентуса» мы должны были заработать очки. Все мы ждали матчи с ними, предвкушали игру против футболистов мирового уровня, против таких команд.
Лига чемпионов – это все-таки праздник. Приятно участвовать в турнире, который собирает лучшие команды Европы. Печально, что не прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов третий год подряд. Нам по силам это сделать.
Нужны какие-то изменения психологического плана, потому что, играя дома, мы не должны ориентироваться на соперника. Понятно, что команда высокого уровня, но нужно играть по-хозяйски, агрессивно.
Я думаю, уверен, что дома должны брать очки даже с «Ювентусом» и «Челси». Это сложно, но нам это по силам.
Откровенно говоря, я вообще не понимаю, зачем на сегодняшний день нашим клубам 1/8 ЛЧ? Нет, понятно. что там другие деньги... А спортивный принцип? Рассчитывать на проход дальше, удел блаженных и сума... ума не приложу, кого ещё... Давайте будем откровенны, ни для кого не секрет, что в данный момент уровень нашего футбола конкурентно способен только лишь клубам выступающим в ЛЕ и новой ЛК.., да и то не всем. Да и шансы заработать там "евро-очки" для таблицы коэффициентов гораздо выше. Давайте мечтать о возможном!
Ну и закончу крылатой репликой от упомянутых авторов: "Эх, Киса, мы чужие на этом празднике жизни..."
Откровенно говоря, я вообще не понимаю, зачем на сегодняшний день нашим клубам 1/8 ЛЧ? Нет, понятно. что там другие деньги... А спортивный принцип? Рассчитывать на проход дальше, удел блаженных и сума... ума не приложу, кого ещё... Давайте будем откровенны, ни для кого не секрет, что в данный момент уровень нашего футбола конкурентно способен только лишь клубам выступающим в ЛЕ и новой ЛК.., да и то не всем. Да и шансы заработать там "евро-очки" для таблицы коэффициентов гораздо выше. Давайте мечтать о возможном!
Ну и закончу крылатой репликой от упомянутых авторов: "Эх, Киса, мы чужие на этом празднике жизни..."
Даже не знаю как отреагировать на всю эту ситуацию.
Кузяев вроде взрослый человек, здравомыслящий , находится внутри футбольной жизни. А рассуждает как ребёнок который далёк от реальности. Где Ювентус и Челси который был признан лучшим клубом года, а где Зенит, который даже Уфе проигрывает.
Тем более что вами руководит главный тренер Семак, который точно также как и Кузяев далёк от европейского футбола ⚽️ и это всё мы видим уже из года в год без изменений, - стабильность на европейских аренах !
Тренер без опыта европейских турниров , и даже те игры Зенита которые он каждый год играет от ЛЧ до ЛЕ ничему вообще, можно сказать абсолютно не учит . У Семака нет тактики и вообще нет понимания как играть с такими клубами . Он даже совсем недавно удивил всю футбольную общественность, когда на игру которая ничего в принципе не решала с Мальмё, выставил пять защитников и игру строил от обороны . Что можно ждать от такого тренера ??? Только случайность и русское Авось может выиграть с Зенитом какой-то отдельно взятый матч в еврокубках, и всё.
Так что какие-то ожидания от Зенита, это только ожидания и всё . Уже как-то давно пора обратить внимание руководство Зенита на эту проблему, я непонимаю почему вообще Газпром не хочет стать одним из топ клубов в Европе, ведь все ресурсы у них для этого есть 💰 💰 💰 , а воз Зенит всё там же, - нигде, в еврокубках !!! Всем Добра !!!
Даже не знаю как отреагировать на всю эту ситуацию.
Кузяев вроде взрослый человек, здравомыслящий , находится внутри футбольной жизни. А рассуждает как ребёнок который далёк от реальности. Где Ювентус и Челси который был признан лучшим клубом года, а где Зенит, который даже Уфе проигрывает.
Тем более что вами руководит главный тренер Семак, который точно также как и Кузяев далёк от европейского футбола ⚽️ и это всё мы видим уже из года в год без изменений, - стабильность на европейских аренах !
Тренер без опыта европейских турниров , и даже те игры Зенита которые он каждый год играет от ЛЧ до ЛЕ ничему вообще, можно сказать абсолютно не учит . У Семака нет тактики и вообще нет понимания как играть с такими клубами . Он даже совсем недавно удивил всю футбольную общественность, когда на игру которая ничего в принципе не решала с Мальмё, выставил пять защитников и игру строил от обороны . Что можно ждать от такого тренера ??? Только случайность и русское Авось может выиграть с Зенитом какой-то отдельно взятый матч в еврокубках, и всё.
Так что какие-то ожидания от Зенита, это только ожидания и всё . Уже как-то давно пора обратить внимание руководство Зенита на эту проблему, я непонимаю почему вообще Газпром не хочет стать одним из топ клубов в Европе, ведь все ресурсы у них для этого есть 💰 💰 💰 , а воз Зенит всё там же, - нигде, в еврокубках !!! Всем Добра !!!