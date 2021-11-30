Хлусевич: «Пока надо за „Арсенал“ играть. Ещё я не в „Спартаке“»

Полузащитник тульского клуба прокомментировал победу над «Локомотивом».

Всё хорошо у нас получилось, как и планировали. Почему так бьюсь за «Арсенал» перед переходом в «Спартак»? Потому что я еще играю за «Арсенал». Пока надо за «Арсенал» играть. Еще я не в «Спартаке».