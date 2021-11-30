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Хлусевич: «Пока надо за „Арсенал“ играть. Ещё я не в „Спартаке“»

вчера, 11:08
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник тульского клуба Даниил Хлусевич прокомментировал победу над «Локомотивом».

Всё хорошо у нас получилось, как и планировали. Почему так бьюсь за «Арсенал» перед переходом в «Спартак»? Потому что я еще играю за «Арсенал». Пока надо за «Арсенал» играть. Еще я не в «Спартаке».

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Все комментарии
E5 E5
E5 E5
вчера в 16:25
Если хочешь играть и уважение ,то не в коем случае не переходи в это...
будет зашквар на всю жизнь!!!
112910415
112910415
вчера в 13:40, ред.
играй хорошо всегда, пожалуйста
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:23
Хорошее отношение к делу!
B.Y.O.B.
B.Y.O.B. ответ YVG (раскрыть)
вчера в 12:19
Ну не знаю, все равно не считаю, что именно Зобнину спартак испортил карьеру, в отличие от перечисленных вместе с ним. Еще Селихова бы в этот список добавил, тоже подавал большие надежды, но в результате только недавно 10-м местом стал не с лавки, а из ворот наслаждаться. И то не факт, что надолго.
YVG
YVG ответ B.Y.O.B. (раскрыть)
вчера в 12:00
Кто он сейчас и кем бы был в другой команде?
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 11:51
Хлусевич: Я еще не в спартаке, поэтому пока нужно играть. Вот с нового года уже можно будет расслабиться
Bombardier
Bombardier
вчера в 11:50
Такое отношение к делу не может не радовать.
B.Y.O.B.
B.Y.O.B. ответ YVG (раскрыть)
вчера в 11:49
Не, ну Зобнин в спартаке хоть что-то показывал, какое-то время одним из лучших там был.
makkie
makkie
вчера в 11:44
Молодец!
Но в Арсенале он первый парень на деревне, а в Спартаке придётся доказывать с нуля и быть стрессоустойчивым. Хотя, с другой стороны, зимой придёт новый ГТ, так что все будут в равных условиях. Удачи Даниилу!
YVG
YVG
вчера в 11:44
Ташаев, Зобнин, Ломовицкий, ты следующий?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:34
Желание быть в Спартаке у него есть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:26
Жаль парня, он просто не понимает, что его ждёт в спартаке, примеров масса.
Cat01
Cat01
вчера в 11:19
Играй хорошо пока дома
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