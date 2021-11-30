Хлусевич: «Пока надо за „Арсенал“ играть. Ещё я не в „Спартаке“»

Полузащитник тульского клуба Даниил Хлусевич прокомментировал победу над «Локомотивом».
Всё хорошо у нас получилось, как и планировали. Почему так бьюсь за «Арсенал» перед переходом в «Спартак»? Потому что я еще играю за «Арсенал». Пока надо за «Арсенал» играть. Еще я не в «Спартаке».
будет зашквар на всю жизнь!!!
будет зашквар на всю жизнь!!!
Но в Арсенале он первый парень на деревне, а в Спартаке придётся доказывать с нуля и быть стрессоустойчивым. Хотя, с другой стороны, зимой придёт новый ГТ, так что все будут в равных условиях. Удачи Даниилу!
Но в Арсенале он первый парень на деревне, а в Спартаке придётся доказывать с нуля и быть стрессоустойчивым. Хотя, с другой стороны, зимой придёт новый ГТ, так что все будут в равных условиях. Удачи Даниилу!