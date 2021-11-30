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Радимов: «Не знаем, с какой задачей Семак выпускал Дзюбу на поле»

вчера, 10:09
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на победу питерцев над ЦСКА.

Понятно, что игра была на три результата. ЦСКА играл дома, а «Зенит» посильнее. Думаю, что многое предопределил первый гол. Если бы забил Заболотный, а Кержаков не потащил с отскоком в штангу, то всё могло сложиться по-другому. А гол Клаудиньо придал «Зениту» уверенности. Когда он повел в счете, армейцам стало сложнее.

Была закрытая игра до первого забитого мяча. В общем, можно сказать, что оправдал себя выход Дзюбы на замену во втором тайме. Он сделал голевой пас, но мы не знаем, с какой задачей Семак выпускал его на поле. Одно дело, когда Артем выходит при атакующей игре, а другое, когда «Зенит» ведет 1:0.

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Сп62
Сп62
вчера в 18:10
Вышел, чтобы напугать армейцев, что и было сделано.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:35, ред.
Чего непонятного то ???
Семак ещё в перерыве сказал Дзюбе : "Готовься выйдешь на замену, в дополнительное время отдашь пас Мостовому"...

Это не тайна...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:17
Семак к гадалке ходил перед матчем с ЦСКА !)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:03
Дзюба небольшую часть времени матча может неплохо отбегать, напрягая защитников. А если они будут опекать Дзюбу, то не смогут участвовать в атаках своей команды. К тому же Дзюба порой бывает очень полезен в контратаках. Артем к тому же принес результативное действие, поэтому по поводу его выхода к Семаку не должно быть вопросов.
Bombardier
Bombardier
вчера в 11:26
Это прерогатива ГТ, пусть Радимов задаст вопрос Семаку.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:21
Ну вышел и вышел,зачем тебе знать почему!
alexgurzan
alexgurzan ответ sbk (раскрыть)
вчера в 10:35
Поправили.
ДСА
ДСА
вчера в 10:35
У нападающего одна задача - сделать результативное действие.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:22
Эта победа зенита относится к стечению обстоятельств.
Cat01
Cat01
вчера в 10:17
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