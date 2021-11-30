Радимов: «Не знаем, с какой задачей Семак выпускал Дзюбу на поле»

Бывший полузащитник «Зенита» отреагировал на победу питерцев над ЦСКА .

Понятно, что игра была на три результата. ЦСКА играл дома, а «Зенит» посильнее. Думаю, что многое предопределил первый гол. Если бы забил Заболотный, а Кержаков не потащил с отскоком в штангу, то всё могло сложиться по-другому. А гол Клаудиньо придал «Зениту» уверенности. Когда он повел в счете, армейцам стало сложнее.

Была закрытая игра до первого забитого мяча. В общем, можно сказать, что оправдал себя выход Дзюбы на замену во втором тайме. Он сделал голевой пас, но мы не знаем, с какой задачей Семак выпускал его на поле. Одно дело, когда Артем выходит при атакующей игре, а другое, когда «Зенит» ведет 1:0.