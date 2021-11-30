Силкин: «Чемпионские перспективы „Динамо“? Подождём с оценками».

Бывший главный тренер «Динамо» прокомментировал победу москвичей над «Рубином».

Можно назвать победу «Динамо» закономерной. Я вообще не понял, за счет чего собирался играть «Рубин», но динамовцы — молодцы. Очень рад за их воскресную победу, потому что при всех проблемах они бились до конца.

Чемпионские перспективы «Динамо»? Подождем с оценками, только половина чемпионата прошла. Борьба еще впереди. Но если динамовцы возьмут шесть очков в оставшихся до паузы двух домашних матчах с «Уфой» и «Зенитом», то уже будут нацелены на первое место.