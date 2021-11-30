Силкин: «Чемпионские перспективы „Динамо“? Подождём с оценками».

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу москвичей над «Рубином».
Можно назвать победу «Динамо» закономерной. Я вообще не понял, за счет чего собирался играть «Рубин», но динамовцы — молодцы. Очень рад за их воскресную победу, потому что при всех проблемах они бились до конца.
Чемпионские перспективы «Динамо»? Подождем с оценками, только половина чемпионата прошла. Борьба еще впереди. Но если динамовцы возьмут шесть очков в оставшихся до паузы двух домашних матчах с «Уфой» и «Зенитом», то уже будут нацелены на первое место.
И ведь действительно, победу Динамо можно назвать закономерной . Динамо на данный момент времени выглядят предпочтительней многих команд РПЛ. И то что команда сейчас находится на второй строчке турнирной таблицы, тому яркое подтверждение. Команда собранная из молодых игроков в этом сезоне добилась такого результата благодаря своему характеру и мастерству молодых качественных и хорошо оснащённых в техническом плане игроков. А ведь целых тринадцать лет команда Динамо не добивалась такого результата. Доверие тренера к своей молодёжи, показало что и с молодёжью можно добиваться таких успехов. Я думаю у этой команды есть очень хорошие перспективы, и самое главное сейчас не растерять эту молодёжь. Потому что очень много клубов уже присматриваются к таким игрокам , а ведь многие из них играют в различных сборных своей страны , и это только увеличивает интерес к ним .
Посмотрим что будет дальше с Динамо, но пока игра команды заслуживает внимания и уважения. Будем надеяться что рост команды продолжится и она сможет создать конкуренцию за чемпионский титул !
Пожелаем только Удачи Динамикам и больших Успехов !!! Всем Добра !!!
И ведь действительно, победу Динамо можно назвать закономерной . Динамо на данный момент времени выглядят предпочтительней многих команд РПЛ. И то что команда сейчас находится на второй строчке турнирной таблицы, тому яркое подтверждение. Команда собранная из молодых игроков в этом сезоне добилась такого результата благодаря своему характеру и мастерству молодых качественных и хорошо оснащённых в техническом плане игроков. А ведь целых тринадцать лет команда Динамо не добивалась такого результата. Доверие тренера к своей молодёжи, показало что и с молодёжью можно добиваться таких успехов. Я думаю у этой команды есть очень хорошие перспективы, и самое главное сейчас не растерять эту молодёжь. Потому что очень много клубов уже присматриваются к таким игрокам , а ведь многие из них играют в различных сборных своей страны , и это только увеличивает интерес к ним .
Посмотрим что будет дальше с Динамо, но пока игра команды заслуживает внимания и уважения. Будем надеяться что рост команды продолжится и она сможет создать конкуренцию за чемпионский титул !
Пожелаем только Удачи Динамикам и больших Успехов !!! Всем Добра !!!