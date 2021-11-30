Защитник тульского «Арсенала»: «Думаю, были бы в топе в Швеции»

Шведский защитник тульского «Арсенала» Аксель Бьорнстрём, давая большое интервью, поделился мнением об уровнях национального чемпионата в Швеции и России:

Уровень игроков в российском футболе выше, выше и ритм игры, физически здесь сильнее футболисты. Думаю, в чемпионате Швеции мы [«Арсенал» Тула] были бы в топе. В Туле много хороших игроков, сложно сказать, какое именно место заняли бы, но точно в верхней части таблицы.