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Защитник тульского «Арсенала»: «Думаю, были бы в топе в Швеции»

вчера, 11:00

Шведский защитник тульского «Арсенала» Аксель Бьорнстрём, давая большое интервью, поделился мнением об уровнях национального чемпионата в Швеции и России:

Уровень игроков в российском футболе выше, выше и ритм игры, физически здесь сильнее футболисты. Думаю, в чемпионате Швеции мы [«Арсенал» Тула] были бы в топе. В Туле много хороших игроков, сложно сказать, какое именно место заняли бы, но точно в верхней части таблицы.

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 17:36
Швеция это рай на земле.
Прекрасная страна
beefs
beefs
вчера в 16:02
по результатам сборной не скажешь...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:52
Надо не на шведскую лигу равняться а на португальцев и голландцев. Вот у них сейчас футбол на подъеме.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:18
В Монголии так вообще каждый год чемпионами бы были!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:09, ред.
Чемпионат Швеции...
hk7bt8234uqv
hk7bt8234uqv
вчера в 14:43
А в целом, и там, и здесь футбол в полной опе
berda2003
berda2003
вчера в 13:48
ну, а пока вы в РПЛ - вы в 63...
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:14
Там перевели неправильно, перепутали одну букву. Не в топе, а в попе!
sv_1969
sv_1969 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 12:38
Зенит в Швеции

nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:29
Да уж , а Зенит был бы в 63 в Швеции ...
minai
minai
вчера в 12:02
На поле выкладывайся, парень, а не на пресс-конференциях.
YVG
YVG
вчера в 11:58
А Уфа в Швеции была бы на каком месте?
kasyak7
kasyak7
вчера в 11:58
В тройке лидеров были бы.
ДСА
ДСА
вчера в 11:35
В Швеции не самый сильный чемпионат.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:22
Да,нашь уровень выше,дальше некуда!
ОПС
ОПС
вчера в 11:01
Надо не думать, а играть.
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