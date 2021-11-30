Спортивный юрист рассказал о последствиях для «Ювентуса» за сокрытие выплат

Российский спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, чем может обернуться «Ювентусу» сокрытие выплат своему бывшему нападающему .

Когда клуб платит зарплату, они должны при лицензировании указывать эту информацию в декларации. Информации доступной мало, но из всех публикаций следует то, что «Ювентус» что-то скрывал, шёл мимо кассы. Они могли тратить на зарплату больше, чем другие клубы итальянского чемпионата. Это нечестно по отношению к другим, неравная конкуренция.

Это нарушение условий лицензирования, по-хорошему выписывают штраф. «Ювентус» могут и лишить лицензии на тот сезон, лишить титулов того сезона. Всё зависит от серьёзности. Если там будет $ 100 тыс. – это одно. Если там будет существенная сумма, например, бюджет оплаты труда 100 миллионов, а 90 платили в обход – другое. Всё зависит от тяжести сокрытия.