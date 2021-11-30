Спортивный юрист рассказал о последствиях для «Ювентуса» за сокрытие выплат

Российский спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, чем может обернуться «Ювентусу» сокрытие выплат своему бывшему нападающему Криштиану Роналду.
Когда клуб платит зарплату, они должны при лицензировании указывать эту информацию в декларации. Информации доступной мало, но из всех публикаций следует то, что «Ювентус» что-то скрывал, шёл мимо кассы. Они могли тратить на зарплату больше, чем другие клубы итальянского чемпионата. Это нечестно по отношению к другим, неравная конкуренция.
Это нарушение условий лицензирования, по-хорошему выписывают штраф. «Ювентус» могут и лишить лицензии на тот сезон, лишить титулов того сезона. Всё зависит от серьёзности. Если там будет $ 100 тыс. – это одно. Если там будет существенная сумма, например, бюджет оплаты труда 100 миллионов, а 90 платили в обход – другое. Всё зависит от тяжести сокрытия.
Ранее появилась информация, что следствие в Италии изучает финансовые детали контракта португальца с туринским клубом.
Смешно как рассуждают о проблемах там, у них. Без названий клубов, уверен, что у нас это намного серьезней) Да и не скрывается особо..
Смешно как рассуждают о проблемах там, у них. Без названий клубов, уверен, что у нас это намного серьезней) Да и не скрывается особо..
Эти спортивные юристы не смогли защитить наших спортсменов, незаконно отстранённых от олимпиады.
Эти спортивные юристы не смогли защитить наших спортсменов, незаконно отстранённых от олимпиады.
макаронные вы наши, достали, 69-ь!!!!
макаронные вы наши, достали, 69-ь!!!!
"Почему же миллионерам вроде Роналду всегда мало денег? Ну их уже девать некуда, а всё равно хочется больше. И плевать, что может пострадать репутация большого клуба. Конечно, и вина клуба тоже есть, но если бы аппетиты дайвера были поскромнее, клубу не пришлось бы идти на ухищрения. Надо наказать обе стороны..." Вместо Роналду можно написать Дзюба, или Малком и наказать и ФК Зенит и Газпром, а может только Миллера?
"Почему же миллионерам вроде Роналду всегда мало денег? Ну их уже девать некуда, а всё равно хочется больше. И плевать, что может пострадать репутация большого клуба. Конечно, и вина клуба тоже есть, но если бы аппетиты дайвера были поскромнее, клубу не пришлось бы идти на ухищрения. Надо наказать обе стороны..." Вместо Роналду можно написать Дзюба, или Малком и наказать и ФК Зенит и Газпром, а может только Миллера?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1293765/ronaldu-krishtianu-yuventus..."
Это все про Зенит? Прямо в точку. А у нас это кого то волнует , например Дюкова, Или Хачатурьянца, а может Бастрыкина ? Нет, а жаль.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1293765/ronaldu-krishtianu-yuventus..."
Это все про Зенит? Прямо в точку. А у нас это кого то волнует , например Дюкова, Или Хачатурьянца, а может Бастрыкина ? Нет, а жаль.
Наказать нужно обе стороны, не только Юве...
Наказать нужно обе стороны, не только Юве...