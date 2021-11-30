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Спортивный юрист рассказал о последствиях для «Ювентуса» за сокрытие выплат

вчера, 15:56

Российский спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, чем может обернуться «Ювентусу» сокрытие выплат своему бывшему нападающему Криштиану Роналду.

Когда клуб платит зарплату, они должны при лицензировании указывать эту информацию в декларации. Информации доступной мало, но из всех публикаций следует то, что «Ювентус» что-то скрывал, шёл мимо кассы. Они могли тратить на зарплату больше, чем другие клубы итальянского чемпионата. Это нечестно по отношению к другим, неравная конкуренция.

Это нарушение условий лицензирования, по-хорошему выписывают штраф. «Ювентус» могут и лишить лицензии на тот сезон, лишить титулов того сезона. Всё зависит от серьёзности. Если там будет $ 100 тыс. – это одно. Если там будет существенная сумма, например, бюджет оплаты труда 100 миллионов, а 90 платили в обход – другое. Всё зависит от тяжести сокрытия.

Ранее появилась информация, что следствие в Италии изучает финансовые детали контракта португальца с туринским клубом.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
вчера в 19:17
нужно у Валуева еще спросить хахаха
протон
протон
вчера в 19:01
В Италии хоть как то с этим борются.. Понятно, что презумпцию невиновности никто не отменял, но нет дыма без огня.
Смешно как рассуждают о проблемах там, у них. Без названий клубов, уверен, что у нас это намного серьезней) Да и не скрывается особо..
112910415
112910415
вчера в 18:48
пожурят, оштрафуют, всё будет хорошо
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:43
Ничего не будет. Пук в пустыне !
Сп62
Сп62
вчера в 18:17
Красиво звучит: 100 тыс. долларов - какой пустяк?
4RT
4RT
вчера в 17:53
    Князь снова в строю
    Князь снова в строю
    вчера в 17:43
    Тоже мне, специалиста нашли)
    Эти спортивные юристы не смогли защитить наших спортсменов, незаконно отстранённых от олимпиады.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ kasyak7 (раскрыть)
    вчера в 17:28
    На фоне "святых" Зенита и Газпрома в Италии вообще тишь и благодать
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 17:21
    Ждём комментарий от сестры Роналду, что его братик не получал денег мимо кассы.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 17:20
    У итальянской мафии руки длинные
    sv_1969
    sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 17:13
    думаю у коняшек тоже не мешало бы)))
    shur
    shur
    вчера в 17:11
      kasyak7
      kasyak7
      вчера в 16:59
      Итальянцы всегда были коррумпированны
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 16:44
      Юристу Михаилу покопаться в наших клубах зенит и спартак там 62а наберётся на 10 Ювентусов.
      kust07
      kust07
      вчера в 16:36
      Старая синьора повязла в грехах.в стар дом её в пердив. Пусть вкусит всё то что в свое время вкусил Милан.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 16:30
      Ангел неБесГрешен 49 / 667сегодня в 16:15
      "Почему же миллионерам вроде Роналду всегда мало денег? Ну их уже девать некуда, а всё равно хочется больше. И плевать, что может пострадать репутация большого клуба. Конечно, и вина клуба тоже есть, но если бы аппетиты дайвера были поскромнее, клубу не пришлось бы идти на ухищрения. Надо наказать обе стороны..." Вместо Роналду можно написать Дзюба, или Малком и наказать и ФК Зенит и Газпром, а может только Миллера?
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 16:23
      "...Они могли тратить на зарплату больше, чем другие клубы итальянского (РПЛ) чемпионата. Это нечестно по отношению к другим, неравная конкуренция.
      Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1293765/ronaldu-krishtianu-yuventus..."
      Это все про Зенит? Прямо в точку. А у нас это кого то волнует , например Дюкова, Или Хачатурьянца, а может Бастрыкина ? Нет, а жаль.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 16:15
      Почему же миллионерам вроде Роналду всегда мало денег? Ну их уже девать некуда, а всё равно хочется больше. И плевать, что может пострадать репутация большого клуба. Конечно, и вина клуба тоже есть, но если бы аппетиты дайвера были поскромнее, клубу не пришлось бы идти на ухищрения.
      Наказать нужно обе стороны, не только Юве...
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      вчера в 16:13
      Ювентусу не привыкать играть в пердиве
      протон
      протон
      вчера в 16:07
      Ну да. Настолько глупые люди, что такие вопросы по телефону решали. Ещё и звонили каждый месяц, с вопросом где бабки?
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 15:59
      Будем надеяться что всё на этот раз обойдётся.
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