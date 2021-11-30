Сенников — о фанатах ЦСКА: «Человек с файером может поджечь соседа»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на задержание фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом».
Нельзя, наверное, чтобы все там горело, ведь это опасно. Могут загореться сиденья, человек с файером может поджечь соседа. Есть какие-то меры безопасности, которые надо соблюдать.
Может, стоит ограничения какие-то ввести? Вот говорят, фанатская трибуна… Дети там. Введите формат «18+». Не пускайте женщин.
Но и создать группу видеонаблюдения, наподобие VAR, только чтобы следил за происходящим на трибунах.
Потому что фаеры и петарды это как бы явное нарушение
Но ещё есть такой момент
Большая часть людей приходит на матч поболеть за ту или иную команду. Кто то посмотреть на красивый футбол. Кто то просто провести время с компанией или без в футбольном антураже. И это здорово.
А есть такие персонажи, которые приходят на матч, чтобы поорать, помахать что то неприличное, похулиганить всячески и по возможности обратить на себя и таких же как он имбицилов внимание. Независимо от происходящего на поле.
Так вот, было бы здорово если бы группа специально обученных людей увидев по камерам что на трибунах есть люди , которые вместо того, чтобы смотреть футбол, ведут себя вызывающе. Что то орут, жгут, или голые прыгают друг на друге, сразу выдвигались бы к ним и выкидывали их за территорию стадиона. Без права посещать матчи в текущем сезоне
Но и создать группу видеонаблюдения, наподобие VAR, только чтобы следил за происходящим на трибунах.
Потому что фаеры и петарды это как бы явное нарушение
Но ещё есть такой момент
Большая часть людей приходит на матч поболеть за ту или иную команду. Кто то посмотреть на красивый футбол. Кто то просто провести время с компанией или без в футбольном антураже. И это здорово.
А есть такие персонажи, которые приходят на матч, чтобы поорать, помахать что то неприличное, похулиганить всячески и по возможности обратить на себя и таких же как он имбицилов внимание. Независимо от происходящего на поле.
Так вот, было бы здорово если бы группа специально обученных людей увидев по камерам что на трибунах есть люди , которые вместо того, чтобы смотреть футбол, ведут себя вызывающе. Что то орут, жгут, или голые прыгают друг на друге, сразу выдвигались бы к ним и выкидывали их за территорию стадиона. Без права посещать матчи в текущем сезоне
Почему должны страдать другие?
Почему должны страдать другие?
Так почему фанатам файеры можно?
Так почему фанатам файеры можно?
Не, соседа поджечь трудно, а вот на игре на Металлурге пальнули ракетницей и прямо менту в голову !
Не, соседа поджечь трудно, а вот на игре на Металлурге пальнули ракетницей и прямо менту в голову !
Почему человек с файером должен поджечь соседа Сенникова ??
Почему человек с файером должен поджечь соседа Сенникова ??