Сенников — о фанатах ЦСКА: «Человек с файером может поджечь соседа»

Бывший защитник «Локомотива» отреагировал на задержание фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом».

Нельзя, наверное, чтобы все там горело, ведь это опасно. Могут загореться сиденья, человек с файером может поджечь соседа. Есть какие-то меры безопасности, которые надо соблюдать.

Может, стоит ограничения какие-то ввести? Вот говорят, фанатская трибуна… Дети там. Введите формат «18+». Не пускайте женщин.