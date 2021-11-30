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Сенников — о фанатах ЦСКА: «Человек с файером может поджечь соседа»

вчера, 14:46
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на задержание фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом».

Нельзя, наверное, чтобы все там горело, ведь это опасно. Могут загореться сиденья, человек с файером может поджечь соседа. Есть какие-то меры безопасности, которые надо соблюдать.

Может, стоит ограничения какие-то ввести? Вот говорят, фанатская трибуна… Дети там. Введите формат «18+». Не пускайте женщин.

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Все комментарии
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
сегодня в 12:10
Да, а человек с ножом и вилкой в ресторане может зарезать соседа
Phu Quoq
Phu Quoq
сегодня в 01:55, ред.
Насчёт болельщиков было бы хорошо не только принять законы и правила
Но и создать группу видеонаблюдения, наподобие VAR, только чтобы следил за происходящим на трибунах.
Потому что фаеры и петарды это как бы явное нарушение
Но ещё есть такой момент
Большая часть людей приходит на матч поболеть за ту или иную команду. Кто то посмотреть на красивый футбол. Кто то просто провести время с компанией или без в футбольном антураже. И это здорово.
А есть такие персонажи, которые приходят на матч, чтобы поорать, помахать что то неприличное, похулиганить всячески и по возможности обратить на себя и таких же как он имбицилов внимание. Независимо от происходящего на поле.
Так вот, было бы здорово если бы группа специально обученных людей увидев по камерам что на трибунах есть люди , которые вместо того, чтобы смотреть футбол, ведут себя вызывающе. Что то орут, жгут, или голые прыгают друг на друге, сразу выдвигались бы к ним и выкидывали их за территорию стадиона. Без права посещать матчи в текущем сезоне
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:26
Они ещё дышат, эту химию и других "угощают". То же самое включить машину в гараже и сидеть там. Это онкология маргиналы. 10-15 лет достаточно будет.
Почему должны страдать другие?
4RT
4RT
вчера в 17:47
Что бы не сжечь соседа, придумана соц. дистанция 1.5 м 😁
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:52
Бурду несёт Сенников но с безобразием пора заканчивать, вообщем это огромный дискомфорт для обычного зрителя.
LOpp
LOpp
вчера в 16:42
и еще может поджечь пукан Сенникова
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:35
Фанаты приходят болеть или файерами развлекаться?
E5 E5
E5 E5
вчера в 16:17
бредятина...лезут бывшие,лишь бы хоть кто то вспомнил......
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 16:10
Нужно фанатам ЦСКА при входе на стадион каждому второму выдавать огнетушитель.
kasyak7
kasyak7
вчера в 15:41
Тихо шифером шурша крыша едет не спеша..это все неадекватные действия после вакцины))
dеigandre
dеigandre ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:39
И поэтому мальчику спички нельзя давать.
Так почему фанатам файеры можно?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:20
А как же санитарные нормы ? Не ближе 1,5 м !
Не, соседа поджечь трудно, а вот на игре на Металлурге пальнули ракетницей и прямо менту в голову !
pele1981
pele1981 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:19
Ну не нравится Сенникову его сосед, вот просто не нравится и все)))))
pele1981
pele1981 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:18
А человек с оружием может застрелить другого человека!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:06
А мальчик со спичками может сжечь жилой дом. Срочно вызывайте ОМОН!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:03
Бред какой то...
Почему человек с файером должен поджечь соседа Сенникова ??
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:03
Таких надо в клетку сажать... как зверей!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:01
Соседа поджечь вряд ли, но испорченные болоневые куртки( прожжённые) это факт, проходили такое.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:57, ред.
ПРосто быд;лу тавро на лоб ставить ,чтобы все видели,с кем дело имеют.И разобраться,где служители стадионов хранят для продажи пиротехнику,и по какой цене реализуют,сколько и куда с прибыли откаты дают.
Конь 666
Конь 666
вчера в 14:53
Ну и дурак же ты.. Когда ты играл - похлеще пиро было! И ничего, ни один сосед не сгорел!
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