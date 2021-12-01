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Президент «Шахтёра» получил награду Football Leadership Award от УЕФА

вчера, 19:13

Президент УЕФА Александер Чеферин вручил президенту «Шахтёра» Ринату Ахметову почетную награду УЕФА Football Leadership Award в честь достижений донецкого клуба за 25 лет его президентства и в год 85-летия клуба.

«Список завоеванных донецким „Шахтёром“ трофеев при вашем президентстве впечатляет. В этом тысячелетии клуб победил в 13 чемпионатах Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода.

И не только на национальном уровне – победа в финале последнего Кубка УЕФА в 2009 году стала знаковым событием и на международной арене.

Но все эти трофеи рассказывают только часть истории. После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге чемпионов УЕФА оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль игры вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом как неотъемлемая часть фольклора величайшего футбольного турнира в мире.

Все это было бы невозможно без вашей большой любви и мудрого руководства», – сказал Чеферин.

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Все комментарии
45yzt4abz9wu
45yzt4abz9wu
сегодня в 03:07
Это абсолютно заслуженно
sash71
sash71
вчера в 23:16
Вот теперь Шахтёр заиграет )))
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:53, ред.
справедливая награда, но было бы вдвойне справедливо, если бы она нашла своего героя в заслуженном для него месте - за решоткой длительного срока пребывания.
а так, виглядит не более чем обмен любезностями между ворами.
протон
протон
вчера в 20:30
А ведь Шахтер до всякмх шарлатанов вроде Рангника еще в даеких 2000х начал политику покупать талантливых звезд, развивать их и продавать в большие клубы, при этом команда всегда играла в великолепный футбол, не ставили Бус и побеждали, Шахтеру как по мне с таким опытом, надо было хотя бы до уровня Лиона дойти и выйти в полуфинал ЛЧ, это бы действительно был бы огромный плбс к статусу клуба на Евроарене, но и так Шахтер показал своим примером, что можно адекватно распоряжаться деньгами, а не пулять их куда попало, что бы устраивать бойни с Мальме:)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:51
Хоть что то...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:22
Вполне заслужил, создал лучший клуб в Восточной Европе
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