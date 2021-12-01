Объявлены претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ.

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вчера, 15:52

Определены претенденты на ежегодную национальную премию «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги.

В список по итогам 2021 года вошли: («Уфа»), («Химки»), («Динамо»), («Тамбов» – «Ахмат»), ( ЦСКА – «Локомотив»), («Локомотив» – ЦСКА ), («Сочи»), («Сочи» – «Крылья Советов»), («Ротор» – «Арсенал»), («Динамо»), («Спартак») и («Арсенал»).