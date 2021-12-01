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Объявлены претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ

вчера, 15:52

Определены претенденты на ежегодную национальную премию «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги.

В список по итогам 2021 года вошли: Гамид Агаларов («Уфа»), Кирилл Боженов («Химки»), Арсен Захарян («Динамо»), Владислав Карапузов («Тамбов» – «Ахмат»), Константин Марадишвили (ЦСКА – «Локомотив»), Максим Мухин («Локомотив» – ЦСКА), Данила Прохин («Сочи»), Данил Пруцев («Сочи» – «Крылья Советов»), Данил Степанов («Ротор» – «Арсенал»), Константин Тюкавин («Динамо»), Наиль Умяров («Спартак») и Даниил Хлусевич («Арсенал»).

Премия учреждена ДФЛ в 2002 году. Ее обладателями становились: 2002 – Александр Кержаков («Зенит»), 2003 – Владимир Быстров («Зенит»), 2004 – Динияр Билялетдинов («Локомотив»), 2005 – Игорь Акинфеев (ЦСКА), 2006 – Роман Шишкин («Спартак»), 2007 – Кирилл Комбаров («Динамо»), 2008 – Алан Дзагоев (ЦСКА), 2009 – Георгий Щенников (ЦСКА), 2010 – Павел Яковлев («Спартак» – «Крылья Советов»), 2011 – Александр Кокорин («Динамо»), 2012 – премия не вручалась, 2013 – Константин Базелюк (ЦСКА), 2014 – Эльмир Набиуллин («Рубин»), 2015 – Алексей Миранчук («Локомотив»), 2016 – Александр Головин (ЦСКА), 2017 – Федор Чалов (ЦСКА), 2018 – Ильзат Ахметов (ЦСКА), 2019 – Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), 2020 – Игорь Дивеев (ЦСКА).

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Все комментарии
tsk116
tsk116
вчера в 19:39
Понятно Агаларов
Конь 666
Конь 666 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:32, ред.
Поярче - не спорю. Но приз - Лучшему. Если не смотреть на результат, то тут несколько ярких, а по результату - Гамид. И не брали его, потому что играют постоянно в одного напа, и берут старых. А Захарян играл, когда 3 полузащитника менялись каждую игру.
О вкусах не спорят:) дадут дают всегда из команд Мск и Спб, 100%
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:26, ред.
В этом списке конечно же выделяется более остальных это Динамовская связка молодых талантливых парней Тюкавин/Захарян, а так же Гамид Агаларов, который ворвался в этом сезоне во взрослый футбол, да еще так дерзко что даже попал в состав национальной Сборной. Это конечно же тройка основных претендентов. Но мне еще очень понравилась игра молодого флангового игрока Тульского Арсенала, а теперь правильнее уже Московского Спартака Даниила Хлусевича. Парень показывал отличную игру в составе молодежной сборной России, а так же отлично бороздил фланг в Туле, и заслужил повышения в классе, надеюсь в Спартаке не загубят парня! Удачи хочется пожелать всем молодым игрокам, главное чтоб не словили звезду, и стремились уехать в более сильный чемпионат, а не зарабатывать миллионы в РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Конь 666 (раскрыть)
вчера в 19:21
А я думаю, что Захарян. Игрок поярче Агаларова, с широким диапазоном. К тому же в сборной России провел несколько матчей, а Агаларов пока только в молодежке.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 18:34
Агаларов,Захарян,Умяров,Тюкавин,Хлусевич вот в таком порядке пятерка
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 18:24
Захарян или Агаларов - только два варианта в этом году.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:59, ред.
Объявлены претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ.
Список конечно мог бы и пополнится игроками из других клубов. Но скорее всего и они бы не смогли что-то изменить в итоговом подведении итогов на лучшего молодого игрока года в РПЛ.
По моему субьективному мнению из всего количества молодых и думаю перспективных игроков, сразу бросаются в глаза тандем динамовской молодёжи, это Тюкавин - Захарян. Которые будучи совсем ещё молодыми игроками , уже являются основными игроками Динамо, а также привлекаются в сборную страны . И это говорит о качестве этих игроков, и об их таланте . Ещё конечно не возможно не сказать о лучшем голеодоре нашего чемпионата, игрока Уфы Агаларове. И это феноминальное достижение, игрок пришедший в Уфу из Волгаря, сыгравший в РПЛ всего шестнадцать матчей, успел забить тринадцать голов . И это всё играя за средненький клуб РПЛ. Это ли не достижение для молодого двадцати одно летнего парня. Я думаю тут стоит очень сильно задуматься и выбрать из такой молодёжи, лучшего.
На мой взгляд они все трое стоят на одной высшей ступеньки.
Теперь самое главное не потерять для нашего футбола и сборной такую молодёжь ! Удачи им , и больших Успехов ! Всем Добра !!!
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 17:54
Ну тут Агаларов конечно. Захарян второй, Тюкавин третий.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:30
По мне так Тюкавин достоин этой награды.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:29
кстати большинство из того списка обладателей так и не оправдали ожидания вырасти в больших мастеров (К Комбаров Шишкин Базелюк Щенников Яковлев Набиуллин Чалов Сулейманов Ахметов)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:24
однозначно именно сейчас лучший Хлусевич
Конь 666
Конь 666
вчера в 17:15
Удивлюсь, если не Агаларов.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:13
Я бы отдал предпочтение Агаларову, яркий забивной нападающий,
drug01
drug01
вчера в 17:00
Кандидатов очень много
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:43, ред.
В этом году, как никогда большой список из молодых отечественных футболистов РПЛ, что естественно не может не радовать, претендуют на приз "Первая пятёрка", причём география клубов, где играет наша перспективная молодёжь не ограничивается одним регионом, а насчитывает аж одиннадцать клубов. Если кому-то интересно моё мнение, то однозначно Захарян и не потому что он игрок Динамо, а я махровый динамик, а потому что Арсен просто объективно самое яркое открытие этого футбольного года, а динамовский ТюЗ( Тюкавин-Захарян) самая перспективная молодая связка на сегодняшний день. Не могу поручиться, что они и дальше будут прибавлять и расти в своём мастерстве, но на сегодня они пожалуй лучшие, плюс этой парочке добавил бы Агаларова, который тоже ярко проявил себя в этом розыгрыше в Уфе, неслучайно являсь лидером среди нападающих не только у себя в команде, но и в целом во всей РПЛ. Удачи парням и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
санек002
санек002 ответ Phu Quoq (раскрыть)
вчера в 16:40
и где они эти молодые из цска?
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 16:39
Захаров выиграет)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:25
Думаю будет справедливо если получит Захарян или Умяров, хоть и спартач но парень молодец.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:22
Выбор между Агаларовым и Захаряном.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 16:21
Да уж, русских в этом списке немного
memphis
memphis
вчера в 16:20
А почему из КС только один???
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 16:19
Прочитал список победителей за последние 20лет и сделал вывод, что большая часть самых ярких талантов появляется в ЦСКА
Больше, чем у всех остальных вместе взятых
1bear
1bear
вчера в 16:17
талантов в списке много - желаю им успехов,кого выберут даже не важно
makkie
makkie
вчера в 16:16
Захарян и Агаларов выделяются.
А что тут Марадишвили забыл? Ничем не выделяется, а после перехода в Локо вообще потух.
YVG
YVG
вчера в 16:09, ред.
Чалов, Заболотный и Соболев, равных им нет, они всегда молодые. А так лучший Прохин.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:05
В российских клубах в топ-игроков они не превратятся...
протон
протон
вчера в 16:03
Захарян, Агаларов
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:00
Захарян, Агаларов, Хлусевич.
Mangur
Mangur
вчера в 15:57
Тихонов всегда молодой но Тюкавин лучший.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:54
Мне нравитс как играет Марадишвили,я за него
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