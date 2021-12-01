Объявлены претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ.

Определены претенденты на ежегодную национальную премию «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги.
В список по итогам 2021 года вошли: Гамид Агаларов («Уфа»), Кирилл Боженов («Химки»), Арсен Захарян («Динамо»), Владислав Карапузов («Тамбов» – «Ахмат»), Константин Марадишвили (ЦСКА – «Локомотив»), Максим Мухин («Локомотив» – ЦСКА), Данила Прохин («Сочи»), Данил Пруцев («Сочи» – «Крылья Советов»), Данил Степанов («Ротор» – «Арсенал»), Константин Тюкавин («Динамо»), Наиль Умяров («Спартак») и Даниил Хлусевич («Арсенал»).
Премия учреждена ДФЛ в 2002 году. Ее обладателями становились: 2002 – Александр Кержаков («Зенит»), 2003 – Владимир Быстров («Зенит»), 2004 – Динияр Билялетдинов («Локомотив»), 2005 – Игорь Акинфеев (ЦСКА), 2006 – Роман Шишкин («Спартак»), 2007 – Кирилл Комбаров («Динамо»), 2008 – Алан Дзагоев (ЦСКА), 2009 – Георгий Щенников (ЦСКА), 2010 – Павел Яковлев («Спартак» – «Крылья Советов»), 2011 – Александр Кокорин («Динамо»), 2012 – премия не вручалась, 2013 – Константин Базелюк (ЦСКА), 2014 – Эльмир Набиуллин («Рубин»), 2015 – Алексей Миранчук («Локомотив»), 2016 – Александр Головин (ЦСКА), 2017 – Федор Чалов (ЦСКА), 2018 – Ильзат Ахметов (ЦСКА), 2019 – Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), 2020 – Игорь Дивеев (ЦСКА).
Список конечно мог бы и пополнится игроками из других клубов. Но скорее всего и они бы не смогли что-то изменить в итоговом подведении итогов на лучшего молодого игрока года в РПЛ.
По моему субьективному мнению из всего количества молодых и думаю перспективных игроков, сразу бросаются в глаза тандем динамовской молодёжи, это Тюкавин - Захарян. Которые будучи совсем ещё молодыми игроками , уже являются основными игроками Динамо, а также привлекаются в сборную страны . И это говорит о качестве этих игроков, и об их таланте . Ещё конечно не возможно не сказать о лучшем голеодоре нашего чемпионата, игрока Уфы Агаларове. И это феноминальное достижение, игрок пришедший в Уфу из Волгаря, сыгравший в РПЛ всего шестнадцать матчей, успел забить тринадцать голов . И это всё играя за средненький клуб РПЛ. Это ли не достижение для молодого двадцати одно летнего парня. Я думаю тут стоит очень сильно задуматься и выбрать из такой молодёжи, лучшего.
На мой взгляд они все трое стоят на одной высшей ступеньки.
Теперь самое главное не потерять для нашего футбола и сборной такую молодёжь ! Удачи им , и больших Успехов ! Всем Добра !!!
Список конечно мог бы и пополнится игроками из других клубов. Но скорее всего и они бы не смогли что-то изменить в итоговом подведении итогов на лучшего молодого игрока года в РПЛ.
По моему субьективному мнению из всего количества молодых и думаю перспективных игроков, сразу бросаются в глаза тандем динамовской молодёжи, это Тюкавин - Захарян. Которые будучи совсем ещё молодыми игроками , уже являются основными игроками Динамо, а также привлекаются в сборную страны . И это говорит о качестве этих игроков, и об их таланте . Ещё конечно не возможно не сказать о лучшем голеодоре нашего чемпионата, игрока Уфы Агаларове. И это феноминальное достижение, игрок пришедший в Уфу из Волгаря, сыгравший в РПЛ всего шестнадцать матчей, успел забить тринадцать голов . И это всё играя за средненький клуб РПЛ. Это ли не достижение для молодого двадцати одно летнего парня. Я думаю тут стоит очень сильно задуматься и выбрать из такой молодёжи, лучшего.
На мой взгляд они все трое стоят на одной высшей ступеньки.
Теперь самое главное не потерять для нашего футбола и сборной такую молодёжь ! Удачи им , и больших Успехов ! Всем Добра !!!