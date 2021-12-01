Главред France Football рассказал, что отдал свой голос за Левандовски

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вчера, 14:36

Главный редактор France Football Паскаль Ферре прокомментировал критику в адрес издания из-за итогов «Золотого мяча».

В этом году награду получил нападающий ПСЖ . Многие эксперты и фанаты считают, что «Золотой мяч» стоило вручить из «Баварии». Напомним, победитель определяется по итогам голосования журналистов.

Голосование за «Золотой мяч» основывается на демократической системе. Жюри из 170 человек выбрало именно Месси. Я не голосовал за него. Я проголосовал за Левандовски, но считаю, что Месси тоже заслужил эту награду.

Добавим, что в прошлом году церемония вручения награды была отменена из-за пандемии коронавируса.