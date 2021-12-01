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Главред France Football рассказал, что отдал свой голос за Левандовски

вчера, 14:36

Главный редактор France Football Паскаль Ферре прокомментировал критику в адрес издания из-за итогов «Золотого мяча».

В этом году награду получил нападающий ПСЖ Лионель Месси. Многие эксперты и фанаты считают, что «Золотой мяч» стоило вручить Роберту Левандовски из «Баварии». Напомним, победитель определяется по итогам голосования журналистов.

Голосование за «Золотой мяч» основывается на демократической системе. Жюри из 170 человек выбрало именно Месси. Я не голосовал за него. Я проголосовал за Левандовски, но считаю, что Месси тоже заслужил эту награду.

Добавим, что в прошлом году церемония вручения награды была отменена из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
ЧиП
ЧиП ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 17:34, ред.
Не интересно. Про Рона не помню, а за Месси четко отложилось в памяти. Год 18 или 19, примерно.
Bensurr
Bensurr
вчера в 17:26
Продали награду
Agamaga........
Agamaga........ ответ ЧиП (раскрыть)
вчера в 17:00
Может это был 2013 год? За Месси тогда действительно многие не голосовали, а отдавали голоса за Рибери..
Но в кабинетах решили, что они отдадут ЗМ португальцу за победу над шведами.
dzvinka
dzvinka ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:55, ред.
да он обычный барыга, ниодного слова правды у них нет. Вот пол часа назад был на совещании с такими, пяткой в грудь будут бить себя и продолжать лгать.. и ценность слов таких людей - абсолютный ноль. Жалко лишь, что столь не многие понимают это.
dzvinka
dzvinka
вчера в 16:52
Фарре бы продавал и по два золотых мяча в год, или даже по три сразу, но пока не придумал как это сделать))) ахахаха
dimagas2
dimagas2
вчера в 16:13
Гнома в канаву!
ЧиП
ЧиП
вчера в 16:13, ред.
Да тут только капни! И окажется, что за Месси никто не голосовал!
Это уже проходили. Год не помню. Начали опрашивать людей с вопросом, почему голосовали за гнома, а они глаза таращат😳, оказывается не голосовали, хотя в официальных источниках их голоса за Лео🤷‍♂️
Скандалу не дали ход конечно. 🙄Такой валун в свой огород никто бы не позволил запустить. 😁
Вот и думай после этого как там всё решается🤷‍♂️
Он с Барселоной сезон летел всем, потом переход и травмы. Когда успел стать лучшим?! 🤷‍♂️
Рона многие не любят, но он где бы не играл штампует голы пачками, так он только шестой.
Всё субъективно. Не интересно🥴
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:17
Занимая такое положение в обществе, сейчас оправдывается, походу шума много, за гнома такие как Семак.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:12
Если бы сообщество не подняло шум, он сказал бы, что, разумеется, голосовал за Песси)
Конь 666
Конь 666
вчера в 15:11
Сейчас он может петь что угодно. Никак не проверить.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 15:03
Ну тогда опубликуйте нам кто как голосовал )))
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 14:46
Чем больше он говорит, тем смешнее.
VЕNOМ
VЕNOМ
вчера в 14:43
Ну раз оправдывается,то значит понял свою ошибку.Конечно все голосовали за месси там))))))))) По всему миру тренера и легенды кричат отдал бы голос за Леву,А там за месси решили)))))))))))) Липовые мячи нас не удивляют.-2010,2012,2019,2021.
протон
протон
вчера в 14:42
170 человек выбрало Месси
кто эти люди, может списки товарищ рафаелло? что такого тайного, президента что ли выбирают, давайте уж списки этих клоунов, хоть знать в лицо
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:38
Оправдываются, чувствуют вину собаки...
Futurista
Futurista
вчера в 14:38
"Голосование за «Золотой мяч» основывается на демократической системе."...
Дальше можно не читать)...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:37
Кому это интересно?
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