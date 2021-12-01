Главред France Football рассказал, что отдал свой голос за Левандовски

Главный редактор France Football Паскаль Ферре прокомментировал критику в адрес издания из-за итогов «Золотого мяча».
В этом году награду получил нападающий ПСЖ Лионель Месси. Многие эксперты и фанаты считают, что «Золотой мяч» стоило вручить Роберту Левандовски из «Баварии». Напомним, победитель определяется по итогам голосования журналистов.
Голосование за «Золотой мяч» основывается на демократической системе. Жюри из 170 человек выбрало именно Месси. Я не голосовал за него. Я проголосовал за Левандовски, но считаю, что Месси тоже заслужил эту награду.
Добавим, что в прошлом году церемония вручения награды была отменена из-за пандемии коронавируса.
Это уже проходили. Год не помню. Начали опрашивать людей с вопросом, почему голосовали за гнома, а они глаза таращат😳, оказывается не голосовали, хотя в официальных источниках их голоса за Лео🤷♂️
Скандалу не дали ход конечно. 🙄Такой валун в свой огород никто бы не позволил запустить. 😁
Вот и думай после этого как там всё решается🤷♂️
Он с Барселоной сезон летел всем, потом переход и травмы. Когда успел стать лучшим?! 🤷♂️
Рона многие не любят, но он где бы не играл штампует голы пачками, так он только шестой.
Всё субъективно. Не интересно🥴
Это уже проходили. Год не помню. Начали опрашивать людей с вопросом, почему голосовали за гнома, а они глаза таращат😳, оказывается не голосовали, хотя в официальных источниках их голоса за Лео🤷♂️
Скандалу не дали ход конечно. 🙄Такой валун в свой огород никто бы не позволил запустить. 😁
Вот и думай после этого как там всё решается🤷♂️
Он с Барселоной сезон летел всем, потом переход и травмы. Когда успел стать лучшим?! 🤷♂️
Рона многие не любят, но он где бы не играл штампует голы пачками, так он только шестой.
Всё субъективно. Не интересно🥴