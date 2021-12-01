Ибрагимович: «Месси живёт футболом, но „Золотой мяч“ заслужил Левандовски»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выбрал между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, а также высказался об итогах «Золотого мяча».
Месси или Роналду? Оба очень сильны. Выберу Месси потому, что мы играли вместе.
Какие у нас были отношения? Профессиональные. Лео живет футболом. Но в этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски.
А этому ещё и гвоздь в крышку гроба может влететь весной, если Португалию выкинут из стыков.
А этому ещё и гвоздь в крышку гроба может влететь весной, если Португалию выкинут из стыков.