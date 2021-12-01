Ибрагимович: «Месси живёт футболом, но „Золотой мяч“ заслужил Левандовски»

Нападающий «Милана» выбрал между и , а также высказался об итогах «Золотого мяча».

Месси или Роналду? Оба очень сильны. Выберу Месси потому, что мы играли вместе.

Какие у нас были отношения? Профессиональные. Лео живет футболом. Но в этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски.