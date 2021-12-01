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Ибрагимович: «Месси живёт футболом, но „Золотой мяч“ заслужил Левандовски»

вчера, 18:27

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выбрал между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, а также высказался об итогах «Золотого мяча».

Месси или Роналду? Оба очень сильны. Выберу Месси потому, что мы играли вместе.

Какие у нас были отношения? Профессиональные. Лео живет футболом. Но в этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:43, ред.
Красивые слова от Ибрагимовича! Еще видна адекватность - ожидаемо было: на первом месте Златан, а дальше все остальные
Alex12357
Alex12357
вчера в 19:43
Меська всю свою жизнь играл на свой карман и для своей славы!Сколько отличных игроков из-за него покинули Барселону ,сегодня Барселона перестраивается ,как это делал Реал после ухода Роналду .
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 19:16
Ибра молодец. Всё корректно. Не то что это обиженное португальское существо, которое из зависти пишет о воровстве теперь. Представляю как у него горит из-за того, что гном на 2 ЗМ больше получил.
А этому ещё и гвоздь в крышку гроба может влететь весной, если Португалию выкинут из стыков.
Gahi
Gahi ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 18:54
Примите искренние соболезнования. Светлая память!
протон
протон
вчера в 18:49
Звёзды футбола практически единогласно говорят о Левандовском. Так а кто же тогда голосовал за Месси? Не понимаю.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:46
Месси живёт своей патологической жадностью
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:31
Золотой мяч похоже дали не тому.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:30
Игроки начали высказываться
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