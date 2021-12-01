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Робертсон – лучший левый защитник 2021 года по версии ESPN

вчера, 21:18

ESPN опубликовал ежегодный рейтинг 100 лучших игроков и главных тренеров.

Лучших выбирали 77 экспертов — журналисты и бывшие футболисты.

В десятку лучших левых защитников вошли:

1. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);

2. Альфонсо Дэвис («Бавария»);

3. Тео Эрнандес («Милан»);

4. Леонардо Спинаццола («Рома»);

5. Жорди Альба («Барселона»);

6. Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд);

7. Маркос Алонсо («Челси»);

8. Робин Госенс («Аталанта»);

9. Ферлан Менди («Реал»);

10. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»).

Также был определен лучший центральный защитник 2021 года.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 23:18
Вот здесь по сути Алаба должен быть, а не в центральных защ.
Elliada
Elliada
вчера в 22:21
Лучший Канселу
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:03
Заслужил
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:46
Очень интересно) не игравший даже толком Алонсо в списке, а игрока основы, победителя ЛЧ Бена Чилуэлла нет
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:39
Без вариантов!
протон
протон
вчера в 21:30
Любой рейтинг от любой организации по мнению местных экспертов это бред и необоснованно если их любимчики не на первом месте!
beefs
beefs
вчера в 21:26
выбрали прекрасную компашку...
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