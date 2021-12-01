Робертсон – лучший левый защитник 2021 года по версии ESPN

ESPN опубликовал ежегодный рейтинг 100 лучших игроков и главных тренеров.
Лучших выбирали 77 экспертов — журналисты и бывшие футболисты.
В десятку лучших левых защитников вошли:
1. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);
2. Альфонсо Дэвис («Бавария»);
3. Тео Эрнандес («Милан»);
4. Леонардо Спинаццола («Рома»);
5. Жорди Альба («Барселона»);
6. Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд);
7. Маркос Алонсо («Челси»);
8. Робин Госенс («Аталанта»);
9. Ферлан Менди («Реал»);
10. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»).
Также был определен лучший центральный защитник 2021 года.