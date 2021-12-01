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Диаш – лучший центральный защитник 2021 года по версии ESPN

вчера, 20:10

ESPN опубликовал ежегодный рейтинг 100 лучших игроков и главных тренеров.

Лучших выбирали 77 экспертов — журналисты и бывшие футболисты.

В десятку лучших центральных защитников вошли:

1. Рубен Диаш («Манчестер Сити»);

2. Маркиньос (ПСЖ);

3. Джорджо Кьеллини («Ювентус»);

4. Рафаэль Варан («Реал»/«Манчестер Юнайтед»);

5. Антонио Рюдигер («Челси»);

6. Давид Алаба («Бавария»/«Реал»);

7. Калиду Кулибали («Наполи»);

8. Тиаго Силва («Челси»);

9. Леонардо Бонуччи («Ювентус»);

10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

Также был определен лучший вратарь 2021 года.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 23:18
Давно Алаба центральный?
allemz
allemz ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:11, ред.
Диаш это тот кто единственный среагировал и побежал за Хаверцем исправлять косяк Зинченко, Диаш это тот кто единственный ложился под мяч из-за детских непрекращающихся косяков крайка нулевого Семеду
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:33
Рубен сильно провел прошлый сезон в АПЛ, став настоящей стеной в обороне горожан
протон
протон
вчера в 20:22
диаш - это тот, кто побежал за вернером когда хаверц в финале лч забивал или тот, кто уворачивался от мяча когда азар португалов выкидывал с евро)
протон
протон
вчера в 20:21
Травмированный почти сезон ВВД в топе...
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 20:19
Вполне вероятно что через несколько лет такие рейтинги/награды будут котироваться выше чем призы Франс Футбола. Институт репутации дело такое.
shlomo
shlomo
вчера в 20:17
Наверное это правильный выбор
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