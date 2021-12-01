Диаш – лучший центральный защитник 2021 года по версии ESPN

ESPN опубликовал ежегодный рейтинг 100 лучших игроков и главных тренеров.
Лучших выбирали 77 экспертов — журналисты и бывшие футболисты.
В десятку лучших центральных защитников вошли:
1. Рубен Диаш («Манчестер Сити»);
2. Маркиньос (ПСЖ);
3. Джорджо Кьеллини («Ювентус»);
4. Рафаэль Варан («Реал»/«Манчестер Юнайтед»);
5. Антонио Рюдигер («Челси»);
6. Давид Алаба («Бавария»/«Реал»);
7. Калиду Кулибали («Наполи»);
8. Тиаго Силва («Челси»);
9. Леонардо Бонуччи («Ювентус»);
10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
Также был определен лучший вратарь 2021 года.