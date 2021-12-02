Щенников хочет закончить карьеру в ЦСКА

Защитник не планирует покидать ЦСКА . Об этом сообщил близкий к футболисту источник.

В СМИ появилась информацию о том, что «армейцы» хотят расстаться со Щенниковым.

Да, у Георгия тяжелый период, есть много людей из футбольного мира, которых что-то раздражает, которые хотят, чтобы он ушел. Но если мы возьмем историю ЦСКА , не было ни одного случая, чтобы клуб так отнесся к футболисту, с их стороны всегда корректное отношение. Как вы себе это представляете? Они расторгнут контракт и выкинут на улицу человека, который с восьми лет в ЦСКА ? Может, в других клубах такое бывает, но не в ЦСКА . Там руководство дорожит людьми, отдавшими клубу много лет. Да, у Жоры были травмы, были определенные моменты, сейчас он немного выпал из колеи. Зимой будет тренировочный сбор и я уверен, что все наладится.