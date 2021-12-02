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Щенников хочет закончить карьеру в ЦСКА

вчера, 14:21

Защитник Георгий Щенников не планирует покидать ЦСКА. Об этом сообщил близкий к футболисту источник.

В СМИ появилась информацию о том, что «армейцы» хотят расстаться со Щенниковым.

Да, у Георгия тяжелый период, есть много людей из футбольного мира, которых что-то раздражает, которые хотят, чтобы он ушел. Но если мы возьмем историю ЦСКА, не было ни одного случая, чтобы клуб так отнесся к футболисту, с их стороны всегда корректное отношение. Как вы себе это представляете? Они расторгнут контракт и выкинут на улицу человека, который с восьми лет в ЦСКА? Может, в других клубах такое бывает, но не в ЦСКА. Там руководство дорожит людьми, отдавшими клубу много лет. Да, у Жоры были травмы, были определенные моменты, сейчас он немного выпал из колеи. Зимой будет тренировочный сбор и я уверен, что все наладится.

Он в принципе не рассматривает предложения, даже если они поступают. Иностранные клубы интересовались, из Германии и Италии были предложения, в России было очень много вариантов перед продлением контракта. Щенников хочет закончить карьеру только в ЦСКА и никуда не будет переходить.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:35
Молодец Георгий.....в сердце только ЦСКА.
морозз
морозз
вчера в 18:44
Огромный опыт игр за ЦСКА, патриотизм в словах и действиях…говорят об отсутствие проблемы!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:56
После сборов посмотрим на парня, должен прибавить.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:41
Дайте закончить в ЦСКА !!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:15
Шенников, Вагнер, Олич, как инструмент борьбы во внутренних разборках. Палки в колеса летят со всех сторон).
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:11
Считаю Георгий имеет на это право.
beefs
beefs
вчера в 14:51
что то он рано заговорил об окончании карьеры...
Cat01
Cat01
вчера в 14:47
Спасибо за игру
E5 E5
E5 E5 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 14:43
    E5 E5
    E5 E5
    вчера в 14:41
    он закончил играть как только перешел в цска...
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 14:38
    Дайте человеку закончить в ЦСКА.
    протон
    протон
    вчера в 14:35
    Такое ощущение что Жора играет уже лет 20,а ему всего то 30 лет
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 14:32
    На самом деле ЦСКА вызывает уважение тем, что не меняет состав каждые два-три года. Многие футболисты приходят в клуб, и остаются надолго. Многие с удовольствием играют до конца карьеры. И даже такой странник как Вагнер Лав вновь рассматривает вариант возвращения в ЦСКА. Не случайно состав армейцев является одним из самых стабильных в Европе.
    r6m92rtndcmt
    r6m92rtndcmt
    вчера в 14:29
    Походу так оно и случится
    ДСА
    ДСА
    вчера в 14:27
    Ну значит хочет зарплату получать, а играть не обязательно.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 14:26
    Видно пришло время обеим сторонам поблагодарить друг друга за сотрудничество...
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