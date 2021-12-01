«Уфа» предложила клубам РПЛ подписать защитника Журавлёва

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вчера, 20:35

«Уфа» готова продать центрального защитника команды в зимнее трансферное окно.

По информации источника, руководство клуба уже предложило 25-летнего игрока большинству клубов РПЛ .

«Причина такого решения – сложные финансовые условия, в которых оказалась команда из Башкирии. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро, но „Уфа“ будет просить за левоногого защитника в несколько раз больше», — утверждает источник.

В этом сезоне РПЛ Журавлёв провел 13 матчей, в которых забил один гол.

Также недавно в «Уфе» высказались о возможной продаже Гамида Агаларова.