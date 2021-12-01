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«Уфа» предложила клубам РПЛ подписать защитника Журавлёва

вчера, 20:35

«Уфа» готова продать центрального защитника команды Юрия Журавлёва в зимнее трансферное окно.

По информации источника, руководство клуба уже предложило 25-летнего игрока большинству клубов РПЛ.

«Причина такого решения – сложные финансовые условия, в которых оказалась команда из Башкирии. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро, но „Уфа“ будет просить за левоногого защитника в несколько раз больше», — утверждает источник.

В этом сезоне РПЛ Журавлёв провел 13 матчей, в которых забил один гол.

Также недавно в «Уфе» высказались о возможной продаже Гамида Агаларова.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 21:57
Даже если половину состава продадут, то это не решит финансовых проблем Уфы.
протон
протон
вчера в 20:48
Интересно понаблюдать, что из этого выйдет
David Young
David Young ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 20:44
Важно Уфе не стать как Чайка.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:43
Отдают Журавля в небе, а сами в пердив синицей!?).
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:41
Не думаю, что этот трансфер поможет решить финансовые проблемы.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:37
Хороший защитник. Покупатели найдутся.
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