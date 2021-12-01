«Уфа» предложила клубам РПЛ подписать защитника Журавлёва

«Уфа» готова продать центрального защитника команды Юрия Журавлёва в зимнее трансферное окно.
По информации источника, руководство клуба уже предложило 25-летнего игрока большинству клубов РПЛ.
«Причина такого решения – сложные финансовые условия, в которых оказалась команда из Башкирии. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро, но „Уфа“ будет просить за левоногого защитника в несколько раз больше», — утверждает источник.
В этом сезоне РПЛ Журавлёв провел 13 матчей, в которых забил один гол.
Также недавно в «Уфе» высказались о возможной продаже Гамида Агаларова.