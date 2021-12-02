Европейские клубы заинтересованы в аренде Бистровича

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вчера, 11:18

Полузащитник может покинуть ЦСКА .

Московский клуб получил несколько предложений от европейских клубов по аренде игрока до конца сезона. «Армейцы» начнут переговоры с заинтересованными командами после завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги.