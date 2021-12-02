Европейские клубы заинтересованы в аренде Бистровича

Полузащитник Кристиян Бистрович может покинуть ЦСКА.
Московский клуб получил несколько предложений от европейских клубов по аренде игрока до конца сезона. «Армейцы» начнут переговоры с заинтересованными командами после завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги.
В нынешнем сезоне Бистрович провёл 7 матчей за ЦСКА, записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.
Дыма без огня не бывает. если появилась такая информация, значит что то или кто то мутит воду. А спрос на парня есть.
Здоровья и всех благ тебе.
Дыма без огня не бывает. если появилась такая информация, значит что то или кто то мутит воду. А спрос на парня есть.
Здоровья и всех благ тебе.
Копейка рубль бережёт))))
А если он САМ захочет сменить клуб ? Держать не будут.
Здоровья и всех благ тебе.
Копейка рубль бережёт))))
А если он САМ захочет сменить клуб ? Держать не будут.
Здоровья и всех благ тебе.