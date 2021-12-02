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Европейские клубы заинтересованы в аренде Бистровича

вчера, 11:18

Полузащитник Кристиян Бистрович может покинуть ЦСКА.

Московский клуб получил несколько предложений от европейских клубов по аренде игрока до конца сезона. «Армейцы» начнут переговоры с заинтересованными командами после завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

В нынешнем сезоне Бистрович провёл 7 матчей за ЦСКА, записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 13:27
Я думаю, что Кристиян не доволен малой игровой практикой ( выходит на замены), его агент ( вернее с подачи агента) вышла информация об интересе со стороны других клубов и тут же пошло опровержение от агента. ПРОСТО ЦЕНУ ПОДНИМАЕТ.
SHMEL
SHMEL ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:18, ред.
Приветствую! Никакого дыма и огня, просто Кристиян не устраивает тренерский штаб ЦСКА вот и запустили такую информацию, авось кто и клюнет, а предметного интереса пока никто не проявлял.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 12:38
Привет Роман.
Дыма без огня не бывает. если появилась такая информация, значит что то или кто то мутит воду. А спрос на парня есть.
Здоровья и всех благ тебе.
SHMEL
SHMEL
вчера в 12:27
Агент Бистровича уже опроверг эту брехню.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:19
Привет Анатолий.
Копейка рубль бережёт))))
А если он САМ захочет сменить клуб ? Держать не будут.
Здоровья и всех благ тебе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:12
А какие деньги за его аренду можно получить? Копейки. Денег много надо, очень
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:58
Жаль, что Бистрович не может закрепиться в основе, у него и техника и удар поставленный, его можно попробовать на позиции Облякова, думаю у него получится, Ваня так и не научится играть даже пасовать не научился, жаль если Кристиан уйдёт.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:45
Бесспорно Кристиян хороший игрок, не даром на него есть предложения европейских клубов. С другой стороны ЦСКА нужны деньги на покупку для усиления нападения.. Пожалуй в летнее трансферное окно он покинет команду.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:21
Бистрович нам самим пригодится
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