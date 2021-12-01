«Спартак» охотится за «русским немцем». Макс Безушков способен усадить Зобнина в запас

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вчера, 21:35

Парень из второй Бундеслиги.

«Спартак» в поисках усиления

Кому бы ни доверил «Спартак» тренерский мостик со следующего года, одна простая истина не поддается сомнению: команде требуется усиление чуть ли не в каждой из линий. И поиски идут активно, хотя в основном и в тишине. Об одном зимнем трансфере «красно-белых» уже известно: к москвичам присоединится игрок тульского «Арсенала» и молодежной сборной России Даниил Хлусевич, который в понедельник мощно сыграл против «Локомотива», а со старта сезона забил в РПЛ больше Промеса, Ларссона, Мозеса, Бакаева и Игнатова вместе взятых.

Легионерский слот у «Спартака» заполнен до отказа — 8 иностранцев из 8 допустимых действующим лимитом, поэтому охота идет в основном за обладателями правильного паспорта. Причем необязательно из РПЛ . В поле зрения «Спартака» попал центральный полузащитник немецкого клуба «Ян Регенсбург» Макс Безушков. Парень родился и получил футбольное образование в Германии, но его родители из России, на что толсто намекает фамилия. Макс близок к получению российского гражданства и уже заявлял, что был бы не прочь сыграть в РПЛ .

Безушков начинал в «Штутгарте», тренировался у Доменико Тедеско

Приезд Доменико Тедеско в Москву на матч с «Наполи» и его теплая встреча с футболистами «Спартака» после игры породила слухи о возвращении итальянца из Германии в «Спартак» с нового года. Да, эти домыслы были развеяны сообщениями о том, что Тедеско прибыл в Москву для соблюдения формальных процедур по налоговой отчетности, но разве мы удивимся, если Зарема действительно уговаривала Доменико вернуться и «дожала» его через несколько месяцев, за время которых он так и не нашел работу в Европе?



Тедеско может получить высокую зарплату и расширенные полномочия, а интерес к Максу Безушкову можно считать косвенным подтверждением намечающейся новой главы в романе «Спартака» и Тедеско. Русский немец появился на свет в Тюбингене, его первым клубом стал «Роттенбург», но уже в 9 лет Макс попал в академию «Штутгарта» и провел в этом клубе в общей сложности 10 лет. Познакомился с Тимо Вернером и Йозуа Киммихом, а еще тренировался под руководством Доменико Тедеско, который начинал свою карьеру на юго-западе Германии.

Шанса в главной команде «Штутгарта» Макс так и не получил, хотя за юношеские команды и «Штутгарт-2» играл ярко и результативно. Параллельно привлекался в юношеские сборные Германии, сыграл 35 матчей за команды разных возрастов. В 2017-м франкфуртский «Айнтрахт» подписал Безушкова, который дебютировал в Бундеслиге в составе «орлов», а потом отправился по командировкам за игровой практикой — сначала в «Хольштайн», где тоже толком не играл, а потом в бельгийский «Юнион».

Прорыв в Баварии

Летом 2019-го «Айнтрахт» продал Макса за 100 тысяч евро клубу Второй Бундеслиги «Ян Регенсбург». И это был правильный выбор для Безушкова. Полузащитник сходу закрепился в стартовом составе, в двух предыдущих сезонах он сыграл по 32 матча, а в нынешней кампании 24-летний потенциальный новичок «Спартака» вышел на новый уровень: его команда борется за выход в Бундеслигу (3-е место после 15 туров), а сам Макс забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 14 матчах. Ключевой полузащитник «Регенсбурга», с какой стороны на него ни посмотри.

Средняя линия «Спартака» точно нуждается в усилении, но предполагалось, что приоритетная цель — хавбек-разрушитель. Безушков может сыграть в опорной зоне, но он скорее «восьмерка», которой порой стоит немалых усилий преодолеть тяготение в атаку. Зато у Макса отчетливо видны преимущества над потенциальными конкурентами: в отличие от Зобнина, Умярова и Литвинова этот хавбек обладает поставленным ударом (66% выстрелов посылает в створ), он гораздо чаще создает моменты для партнеров и обладает более качественным техническим оснащением во всех компонентах обращения с мячом.

Близок к получению российского паспорта, был заинтересован в предложениях из РПЛ

Еще весной Инго Хаспель, агент футболиста, сообщил, что Макс Безушков близок к получению российского паспорта. Очевидно, заявление было стратегическим, целевая аудитория — клубы РПЛ , в которых полузащитнику «было бы интересно сыграть». Летом никто в России серьезно не заинтересовался Безушковым, однако на фоне нового витка прогресса в текущем сезоне и того факта, что его контракта с «Регенсбургом» истекает летом 2022-го, Макс оказался на радарах московского «Спартака».

Понятно, что «красно-белым» он интересен при наличии российского паспорта, но получение документа — дело техники, ведь родители Безушкова родились в России, что делает процедуру получения гражданства (в том числе спортивного) простой и приятной. По слухам, «Спартак» уже в стадии продвинутых переговоров. Если удастся довести дело до конца, получат парня с немецким менталитетом, который говорит по-русски и умеет задавать ритм игры в центре поля. Интересный может получиться трансфер, а Безушков способен застолбить за собой место в стартовом составе «Спартака» при нынешнем кадровом составе полузащиты.