Фанаты ЦСКА: «Мы были неправы в высказываниях в адрес руководства клуба»

Фанатское объединение ЦСКА «Люди в черном» опубликовало очередное заявление в телеграм-канале. Болельщики принесли извинения руководству армейского клуба за эмоциональные заявления после игры с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ (0:2) касательно задержания болельщиков.

ЦСКА — это семья, в которой принято говорить правду и признавать свои ошибки. Признаем, что в понедельник мы выпустили заявление на эмоциях, не разобравшись в ситуации и были неправы в высказываниях в адрес руководства ПФК ЦСКА .

Находясь на закрытой трибуне, в автозаках и отделах, мы очутились в информационном вакууме. В эти минуты клуб находился в контакте с полицией и сумел оказать содействие освобождению с трибуны хотя бы несовершеннолетних и женщин. Также клуб оперативно предоставил адвокатов на судебные слушания по возбужденным административным делам. Активная юридическая поддержка будет оказана и в дальнейшем всем заложникам произошедших событий.

Мы — фанаты и клуб — дорожим взаимным доверием и не допустим его подрыва. Это именно то, что всегда отличало нас от всех других клубов и болельщиков.

Пока мы едины, мы непобедимы.