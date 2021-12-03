Фанаты ЦСКА: «Мы были неправы в высказываниях в адрес руководства клуба»

Фанатское объединение ЦСКА «Люди в черном» опубликовало очередное заявление в телеграм-канале. Болельщики принесли извинения руководству армейского клуба за эмоциональные заявления после игры с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ (0:2) касательно задержания болельщиков.
ЦСКА — это семья, в которой принято говорить правду и признавать свои ошибки. Признаем, что в понедельник мы выпустили заявление на эмоциях, не разобравшись в ситуации и были неправы в высказываниях в адрес руководства ПФК ЦСКА.
Находясь на закрытой трибуне, в автозаках и отделах, мы очутились в информационном вакууме. В эти минуты клуб находился в контакте с полицией и сумел оказать содействие освобождению с трибуны хотя бы несовершеннолетних и женщин. Также клуб оперативно предоставил адвокатов на судебные слушания по возбужденным административным делам. Активная юридическая поддержка будет оказана и в дальнейшем всем заложникам произошедших событий.
Мы — фанаты и клуб — дорожим взаимным доверием и не допустим его подрыва. Это именно то, что всегда отличало нас от всех других клубов и болельщиков.
Пока мы едины, мы непобедимы.
Ранее фанаты нескольких клубов поддержали акцию болельщиков ЦСКА.
Бла-Бла-Бла_Бла_Блаааааааааааааааааааааааааааааа!!!
Бла-Бла-Бла_Бла_Блаааааааааааааааааааааааааааааа!!!
400 человек не жгли фаеров. Их не имели права задерживать и держать на трибуне несколько часов. Их не имели права загребать в автозаки и отвозить в отделение.
Но клуб молча проглотил такое отношение к своим болельщикам и делал "что мог".
400 человек не жгли фаеров. Их не имели права задерживать и держать на трибуне несколько часов. Их не имели права загребать в автозаки и отвозить в отделение.
Но клуб молча проглотил такое отношение к своим болельщикам и делал "что мог".
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1294073/cska
Так дорожат, что при первом же шухере устроили клоунаду с оскорблениями клуба!
https://youtu.be/ivrBbVvrQng
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1294073/cska
Так дорожат, что при первом же шухере устроили клоунаду с оскорблениями клуба!
https://www.youtube.com/watch?v=MFK6GaNha7M&t=35s&ab_channel=%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%9E-%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%97-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
Не совсем этичное заявление по отношению к болельщикам других клубов...
Не совсем этичное заявление по отношению к болельщикам других клубов...
Молодцы армейские фанаты. УВАЖЕНИЕ.
Молодцы армейские фанаты. УВАЖЕНИЕ.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1294073/cska
Ню ню)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1294073/cska
Ню ню)))