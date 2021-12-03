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Фанаты ЦСКА: «Мы были неправы в высказываниях в адрес руководства клуба»

вчера, 11:45

Фанатское объединение ЦСКА «Люди в черном» опубликовало очередное заявление в телеграм-канале. Болельщики принесли извинения руководству армейского клуба за эмоциональные заявления после игры с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ (0:2) касательно задержания болельщиков.

ЦСКА — это семья, в которой принято говорить правду и признавать свои ошибки. Признаем, что в понедельник мы выпустили заявление на эмоциях, не разобравшись в ситуации и были неправы в высказываниях в адрес руководства ПФК ЦСКА.

Находясь на закрытой трибуне, в автозаках и отделах, мы очутились в информационном вакууме. В эти минуты клуб находился в контакте с полицией и сумел оказать содействие освобождению с трибуны хотя бы несовершеннолетних и женщин. Также клуб оперативно предоставил адвокатов на судебные слушания по возбужденным административным делам. Активная юридическая поддержка будет оказана и в дальнейшем всем заложникам произошедших событий.

Мы — фанаты и клуб — дорожим взаимным доверием и не допустим его подрыва. Это именно то, что всегда отличало нас от всех других клубов и болельщиков.

Пока мы едины, мы непобедимы.

Ранее фанаты нескольких клубов поддержали акцию болельщиков ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:43
разобрались и ладно
протон
протон
вчера в 15:58
это будет смешно, как на 60 минуте у других клубов фаны уйдут, а сами кони - останутся)
shur
shur
вчера в 14:39
...и ведь всей это толпой управляет кучка шакалов , дёргают за ниточки и
Бла-Бла-Бла_Бла_Блаааааааааааааааааааааааааааааа!!!
Chilahim
Chilahim ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:44
Клуб должен был выступить с осуждением произвола силовиков.
400 человек не жгли фаеров. Их не имели права задерживать и держать на трибуне несколько часов. Их не имели права загребать в автозаки и отвозить в отделение.
Но клуб молча проглотил такое отношение к своим болельщикам и делал "что мог".
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:42
Чуть поприжали и сразу прозрели.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:14
"Мы — фанаты и клуб — дорожим взаимным доверием и не допустим его подрыва. Это именно то, что всегда отличало нас от всех других клубов и болельщиков".
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1294073/cska

Так дорожат, что при первом же шухере устроили клоунаду с оскорблениями клуба!
David Young
David Young ответ Альфи (раскрыть)
вчера в 12:54
Кому-то может и красиво. Но дело не в этом, дело в безопасности и порядке. То с чем не все фанаты в хороших отношениях.
Альфи
Альфи
вчера в 12:50
Боже посмотрите как красиво и никто не боится сгореть в Италии, а тут такой шум из за пары петард....
Futurista
Futurista
вчера в 12:39
"Мы — фанаты и клуб — дорожим взаимным доверием и не допустим его подрыва. Это именно то, что всегда отличало нас от всех других клубов и болельщиков"...
Не совсем этичное заявление по отношению к болельщикам других клубов...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:34
Никакой задней нет, клуб то помогал или по твоему или по логике некоторых фанатов, руководство клуба должны были пойти и устроить драку с полицией или самим разжигать эти злосчастные файеры, зачинщиков нужно наказывать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:31
Неужели сжигание с десяток файеров весомее всех этих проблем, которые устроили сами для себя, зрителям, клубу да ещё и вовлекли туда кучу проблем в других клубах, помоему фанатам, как зрелым людям давно пора отвечать самим за свои действия.
makkie
makkie
вчера в 12:29
Дали заднюю, в общем ))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:22
Воспитанный человек ВСЕГДА извинится за свой поступок сделанный сгоряча.
Молодцы армейские фанаты. УВАЖЕНИЕ.
Cat01
Cat01
вчера в 12:02
Надо всегда думать головой
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:48
Это именно то, что всегда отличало нас от всех других клубов и болельщиков.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1294073/cska

Ню ню)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:46
Опять дали заднюю!
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