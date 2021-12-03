Болельщики «Динамо» присоединятся к акции в поддержку фанатов ЦСКА

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вчера, 10:15

Объединение болельщиков «Динамо» «Династия» объявило о намерении присоединиться к акции в поддержку фанатов ЦСКА после задержаний болельщиков полицией после матча РПЛ с «Зенитом».

«Событие последнего тура в матче ЦСКА — „Зенит“ получило широкую огласку и затронуло не только активных фанатов, но и обычных любителей футбола, пострадавших от неправомерных действий сотрудников правопорядка.

Фанатами ЦСКА было принято решение об уходе с фанатской трибуны в ближайшем туре. Мы не можем оставить это без внимания и в знак солидарности с армейским движением, считаем необходимым так же покинуть трибуну Д после первого тайма матча с „Уфой“. Мы уважаем и верим в нашу команду, но и не можем пройти мимо инцидента с участием болельщиков братского клуба. На их месте может оказаться любой из нас!

Фанат не преступник! Одна Жизнь — Одна Команда!» — говорится в заявлении «Династии» в соцсетях.

Ранее акцию поддержали «Спартак» и «Крылья Советов».