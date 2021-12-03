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Болельщики «Динамо» присоединятся к акции в поддержку фанатов ЦСКА

вчера, 10:15

Объединение болельщиков «Динамо» «Династия» объявило о намерении присоединиться к акции в поддержку фанатов ЦСКА после задержаний болельщиков полицией после матча РПЛ с «Зенитом».

«Событие последнего тура в матче ЦСКА — „Зенит“ получило широкую огласку и затронуло не только активных фанатов, но и обычных любителей футбола, пострадавших от неправомерных действий сотрудников правопорядка.

Фанатами ЦСКА было принято решение об уходе с фанатской трибуны в ближайшем туре. Мы не можем оставить это без внимания и в знак солидарности с армейским движением, считаем необходимым так же покинуть трибуну Д после первого тайма матча с „Уфой“. Мы уважаем и верим в нашу команду, но и не можем пройти мимо инцидента с участием болельщиков братского клуба. На их месте может оказаться любой из нас!

Фанат не преступник! Одна Жизнь — Одна Команда!» — говорится в заявлении «Династии» в соцсетях.

Ранее акцию поддержали «Спартак» и «Крылья Советов».

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протон
протон
вчера в 23:58
Динамики как и всегда - не кидают и не изменяют. Вообще это самые верные фанаты, клуб 50 лет без чемпионства, можно было уже по сто раз начать болеть за что-то другое, но они упорно продолжают глорить за клуб Яшина.
112910415
112910415
вчера в 19:51
и это правильно
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:11
...не вольно вспоминаешь советское время, и выпивали перед игрой и в Лужниках
на трибуне отец с дядькой по тихому, но атмосфера понимания происходящего на
поле зашкаливала аплодисментами и сдержанными комментариями, и все были
счастливы и едины!!! Мне лет 10 , играли Торпедо- Пахтакор Лужники, Москва 1965
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:03
...без внимания ничего не останется!!!
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:59, ред.
...чего- нибудь сжечь, кому -нибудь сломать , вот это футбол, а то сиди , смотри ,
переживай за них и ещё знать по фамильно основу , тренера , проблемы команды,
это не про фанатов- беспредельщиков!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:37
Заплатить деньги и потом уйти.
Дело глупое, я не уйду.
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:30
Фанаты это те, кто мешает нормальным болельщикам.
Chilahim
Chilahim
вчера в 11:21
Надо чтобы присоединялись фанаты всех клубов, особенно таких как Зенит и Спартак - там фанбазы существенные, а болельщиков ЦСКА и Динамо на всю Москву от силы тысяч 6 вместе взятых...
drug01
drug01
вчера в 11:00
Единство хорошо а файеры плохо
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:45
Солидарность фанатских объединений всех ведущих клубов страны не должна остаться без внимания со стороны лиц отвечающих за организацию и проведение футбольных матчей.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:40
Может просто нужно один разок на стадион не прийти всем вместе.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:24
Лучше бы они в других делах обьединялись поддержали.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:19
Единство фанатов против произвола производит приятное впечатление. Только произведет ли это должное воздействие, когда деньги, выделенные на FAN ID надо освоить.
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