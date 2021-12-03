Классон: «При Ганчаренко „Краснодар“ стал сильнее в обороне»

Полузащитник «Краснодара» порассуждал о том, способна ли его команда составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство, а также о стиле игры главного тренера .

Может ли «Краснодар» навязать конкуренцию «Зениту» в этом сезоне? В этом сезоне у нас было много матчей, в которых мы заслуживали большего. Мы играли хорошо, но не добывали нужный результат. Сейчас мы находимся позади «Зенита» на 11 очков, что усложняет задачу навязать ему борьбу в этом сезоне. Но я думаю, мы как команда обладаем качеством, хорошими игроками, играем в хороший футбол. Сейчас нам не хватает больших матчей, которые мы играли в Европе. Там высокий уровень команд и каждый был сфокусирован, это держит тебя в тонусе. Также в этом сезоне нам помешали травмы: многие ключевые футболисты выпадали из состава. Но если брать статистику этого сезона по многим компонентам, то «Краснодар» — одна из лучших команд. Просто нам нужно больше удачи во второй половине чемпионата. (Смеется).

Сейчас под руководством Ганчаренко мы играем в более вертикальный футбол, его идеи заключаются в этом. У нас хороший микс. Считаю, что мы стали сильнее при игре в обороне, активно прессингуем. Стиль «Краснодара» сохранился, но в него добавились нотки вертикального футбола.