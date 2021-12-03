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Классон: «При Ганчаренко „Краснодар“ стал сильнее в обороне»

вчера, 12:40

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон порассуждал о том, способна ли его команда составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство, а также о стиле игры главного тренера Виктора Ганчаренко.

Может ли «Краснодар» навязать конкуренцию «Зениту» в этом сезоне? В этом сезоне у нас было много матчей, в которых мы заслуживали большего. Мы играли хорошо, но не добывали нужный результат. Сейчас мы находимся позади «Зенита» на 11 очков, что усложняет задачу навязать ему борьбу в этом сезоне. Но я думаю, мы как команда обладаем качеством, хорошими игроками, играем в хороший футбол. Сейчас нам не хватает больших матчей, которые мы играли в Европе. Там высокий уровень команд и каждый был сфокусирован, это держит тебя в тонусе. Также в этом сезоне нам помешали травмы: многие ключевые футболисты выпадали из состава. Но если брать статистику этого сезона по многим компонентам, то «Краснодар» — одна из лучших команд. Просто нам нужно больше удачи во второй половине чемпионата. (Смеется).

Сейчас под руководством Ганчаренко мы играем в более вертикальный футбол, его идеи заключаются в этом. У нас хороший микс. Считаю, что мы стали сильнее при игре в обороне, активно прессингуем. Стиль «Краснодара» сохранился, но в него добавились нотки вертикального футбола.

В ноябре сообщалось, что «Краснодар» рассматривает вариант с увольнением Ганчаренко.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 17:02
Он только обороняться и учит команды.
Capral
Capral
вчера в 15:45
Особенно, это было видно в игре с Химками. Получить три гола от мёртвых Химок- это очень сильно в обороне....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:34
Судя по результатам команда стала слабее.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:53
Корма у них слишком много,зажрались,им нужен хороший кнут
David Young
David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 14:43
Значит с пастухами и кормом проблемы, опять же выражаясь фигурально.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:43
Как быки,так и кони, должны быть ближе к мясу,а по результатам рыбы
David Young
David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 14:31
Образно говоря клуб ближе к мясу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:23
Быки остались такими же,не рыба не мясо, как и ЦСКА при Гончаренко!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:44
Конечно, это мы видели в последнем матче с тремя пропущенными голами.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 12:42
Да, стал сильнее.
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