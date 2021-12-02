Тим Кэхилл — о Головине: «„Эвертону“ нужны хорошие игроки»

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вчера, 23:09

Посол наследия ЧМ -2022 в Катаре и директор по спорту Aspire Academy , который выступал ранее за «Эвертон», выразил мнение, что английскому коллективу может пригодиться россиянин из «Монако»:

Он — отличный футболист, а после вчерашнего результата в поединке против «Ливерпуля» (1:4) очевидно, что «Эвертону» нужны хорошие игроки. Он бы мог усилить команду.

Головин играет за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 25-летний хавбек забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 19 играх за клуб.