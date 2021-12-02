ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Тим Кэхилл — о Головине: «„Эвертону“ нужны хорошие игроки»

вчера, 23:09

Посол наследия ЧМ-2022 в Катаре и директор по спорту Aspire Academy Тим Кэхилл, который выступал ранее за «Эвертон», выразил мнение, что английскому коллективу может пригодиться россиянин Александр Головин из «Монако»:

Он — отличный футболист, а после вчерашнего результата в поединке против «Ливерпуля» (1:4) очевидно, что «Эвертону» нужны хорошие игроки. Он бы мог усилить команду.

Головин играет за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 25-летний хавбек забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 19 играх за клуб.

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Все комментарии
доктоР7
доктоР7
сегодня в 11:51
Для лиги топ-5 7 очков по гол+пас в 19 матчах неплохо. Но травмы, травмы,..Удачи, Александру!!! У нас в РПЛ в звездочки записывают после таких показателей. В его возрасте. А он во Франции третий год, после ЧМ-2018, пашет. И не всегда в основном составе...И после всех травм...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:03
Не уверен, что Головину подойдёт АПЛ.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:35
Вот только стоит он не менее 30 млн.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:29
Не чего ему там делать.
kust07
kust07
сегодня в 00:01
А подойдёт ли Головину АПЛ вот в чем вопрос.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:46
В АПЛ будет тяжелее, хотя предсказать трудно, как пойдёт. Но одно очевидно, в Англии чемпионат намного интереснее Лиги 1. Это новый вызов и мотивация. Возможно, Головину стоит рискнуть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:36
Эвертон середняк АПЛ. Монако чуть выше середняка лиги 1, и зачем шило на мыло менять?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:33
Вряд ли он Англию потянет...
beefs
beefs
вчера в 23:31
ну чего можно и попробовать...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:26
Даже интересно стало - сможет ли Головин в АПЛ?
протон
протон
вчера в 23:24
В АПЛ деньгами срут что-ли?Для игрока глубокого запаса 46 лямов-это чересчур!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:21
Здраво мыслит Тим
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