Колосков: «В РПЛ „Спартак“ — раздражитель, а „Наполи“ с ним валял дурака»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков порассуждал о предстоящем матче 17-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

Пока «Спартак» не впечатляет, несмотря на большое количество квалифицированных футболистов. За сборную команду они играют отлично. В РПЛ на красно-белых настраиваются серьезнее, чем в Лиге Европы. «Спартак» — раздражитель для российских клубов. Против него разрабатывают тактику. «Наполи», например, что в первой игре, что во второй, валял дурака. Вот и получили.