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Колосков: «В РПЛ „Спартак“ — раздражитель, а „Наполи“ с ним валял дурака»

вчера, 13:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков порассуждал о предстоящем матче 17-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

Пока «Спартак» не впечатляет, несмотря на большое количество квалифицированных футболистов. За сборную команду они играют отлично. В РПЛ на красно-белых настраиваются серьезнее, чем в Лиге Европы. «Спартак» — раздражитель для российских клубов. Против него разрабатывают тактику. «Наполи», например, что в первой игре, что во второй, валял дурака. Вот и получили.

«Спартак» сыграет с «Ахматом» сегодня, 4 декабря. Начало — в 17.00 мск.

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Все комментарии
pele1981
pele1981 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:12
Я только этот год имел ввиду))))
youtomee
youtomee
вчера в 16:21
Не сказать бы, что прям валяли дурака. Но Лига Европы по-любому для них не приоритет. Они будут играть здесь на сколько им будут позволять условия. Если надо поберечь или дать отдохнуть игрокам перед важным матчем Серии А, то они это будут делать. Если пройдут не особо напрягаясь хотя бы до 1/4, тогда могут включиться серьезней
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:12
Уж не знаю про весь Наполи,а вот Спалети точно был раздражён
yrasikos22
yrasikos22 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:32, ред.
Ага а Спартак клиент Легии которая ждет...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:24
С Наполи хорошо это использовали
David Young
David Young ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 14:17
.
makkie
makkie
вчера в 14:16
Так уж повелось, что Наполи - клиент Спартака в еврокубках )))
Tostao
Tostao
вчера в 14:12
"Командор, я машинально!" (с)

Валял дурака разбитной итальянец,
А рядом Спартак проходил:
"Вам помощь нужна, дорогой чужестранец?"
И дважды без слов опустил.
Futurista
Futurista ответ pele1981 (раскрыть)
вчера в 13:53
Сколько себя помню Спартак постоянно дерет Наполи)...
pele1981
pele1981 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:52
При чем дважды)))))
pele1981
pele1981
вчера в 13:51
Так любое поражение оправдать можно: почему вы не победили? - А просто валяли дурака!)))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:50
"Спартак" сыграл с "Лестером" на равных - на выезде сыграли вничью, а дома могла бы быть победа, если бы не цирковое представление Коленьки Рассказова. Дело скорее в отношении игроков и тренеров "Спартака" к определенному турниру. Соболев и Мозес, допустим совершенно разные игроки в РПЛ и Лиги Европы. Да и во многом наш футбол страдает от отношения игроков и тренеров к делу. Потенциал вроде бы есть.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:47
Ну, я бы так не сказал насчёт "Наполи".
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:42
Поэтому и отдурачил их Спартак...)))
Futurista
Futurista
вчера в 13:38
Спартак Наполи навалял "дураков"...
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