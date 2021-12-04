Колосков: «В РПЛ „Спартак“ — раздражитель, а „Наполи“ с ним валял дурака»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков порассуждал о предстоящем матче 17-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат».
Пока «Спартак» не впечатляет, несмотря на большое количество квалифицированных футболистов. За сборную команду они играют отлично. В РПЛ на красно-белых настраиваются серьезнее, чем в Лиге Европы. «Спартак» — раздражитель для российских клубов. Против него разрабатывают тактику. «Наполи», например, что в первой игре, что во второй, валял дурака. Вот и получили.
«Спартак» сыграет с «Ахматом» сегодня, 4 декабря. Начало — в 17.00 мск.
Валял дурака разбитной итальянец,
А рядом Спартак проходил:
"Вам помощь нужна, дорогой чужестранец?"
И дважды без слов опустил.
Валял дурака разбитной итальянец,
А рядом Спартак проходил:
"Вам помощь нужна, дорогой чужестранец?"
И дважды без слов опустил.