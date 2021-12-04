Милешкин: «От „Локомотива“ где-то отвернулась удача»

Бывший игрок и капитан «Локомотива» Евгений Милешкин порассуждал о предстоящей игре московской команды с «Уралом» в рамках РПЛ .

Если брать в целом последние матчи, а не концентрироваться на каком-то одном конкретно, то, наверное, можно сказать, что от «Локомотива» где-то отвернулась удача за это время. Надо успокоиться и работать, готовиться к игре с «Уралом» в штатном режиме.

Безусловно, происходит определенное перестроение под нового тренера. Поскольку «Локо» претендует на роль лидера, то это диктует необходимость изменений в пользу современного футбола. Да, у «Локомотива» сложный график перед зимним перерывом, за 8 дней предстоит провести 3 матча. Это тем более непросто, потому что команда омолодилась, а молодым особенно тяжело отыграть стабильно несколько игр подряд за столь короткий период.