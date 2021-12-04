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Милешкин: «От „Локомотива“ где-то отвернулась удача»

вчера, 12:54
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший игрок и капитан «Локомотива» Евгений Милешкин порассуждал о предстоящей игре московской команды с «Уралом» в рамках РПЛ.

Если брать в целом последние матчи, а не концентрироваться на каком-то одном конкретно, то, наверное, можно сказать, что от «Локомотива» где-то отвернулась удача за это время. Надо успокоиться и работать, готовиться к игре с «Уралом» в штатном режиме.

Безусловно, происходит определенное перестроение под нового тренера. Поскольку «Локо» претендует на роль лидера, то это диктует необходимость изменений в пользу современного футбола. Да, у «Локомотива» сложный график перед зимним перерывом, за 8 дней предстоит провести 3 матча. Это тем более непросто, потому что команда омолодилась, а молодым особенно тяжело отыграть стабильно несколько игр подряд за столь короткий период.

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Все комментарии
Strashniy
Strashniy
вчера в 13:23
В Локомотиве стала крысятничать немчура и всякая шваль, как в спартаке и цска.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:18
Удача не сама отворачивалась...её отвернули...
И имя этой удачи - Марко Николич...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:18
Повернулась задом 😆
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:12
Удача удачей а уменье умением.
drug01
drug01
вчера в 13:11
Возможно это так
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:56
Без удачи никак...
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