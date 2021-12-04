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Терюшков: «Вагнер Лав и Фернандо „Химкам“ не интересны»

вчера, 13:12

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос о том, заинтересован ли клуб в приглашении Вагнера Лава и Фернандо. Контракт первого с «Астаной» истекает 31 декабря, а второй бразилец находится без команды.

Нет желания приглашать Вагнер Лава и Фернандо в «Химки». Нам они не интересны. Честно, даже не рассматривали их кандидатуры. Зачем они нам? Мы все-таки заинтересованы в развитии российской молодежи.

Недавно сообщалось, что тренерский штаб ЦСКА выступил за возвращение Вагнера Лава в клуб.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:26
А бразильцы сами знают об этом.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:44
Разве что вообще им ничего не платить, чисто просто кормить.
112910415
112910415
вчера в 14:33
в смысле, денег нет
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:56
Вагнеру пора бутсы на гвоздь вешать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:47
    beefs
    beefs
    вчера в 13:47
    пусть идет в ЦСКА, там они пригодятся...
    МапС
    МапС
    вчера в 13:33
    Вопрос в другом: а хотят ли Вагнер Лав и Фернандо в Химки?
    YVG
    YVG
    вчера в 13:18
    В Химках любят свой клуб, это очевидно, и не пилят бабки.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:15
    Скорее всего это взаимно.
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