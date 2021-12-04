Терюшков: «Вагнер Лав и Фернандо „Химкам“ не интересны»

1638612721

вчера, 13:12

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос о том, заинтересован ли клуб в приглашении и Фернандо. Контракт первого с «Астаной» истекает 31 декабря, а второй бразилец находится без команды.

Нет желания приглашать Вагнер Лава и Фернандо в «Химки». Нам они не интересны. Честно, даже не рассматривали их кандидатуры. Зачем они нам? Мы все-таки заинтересованы в развитии российской молодежи.