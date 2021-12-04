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Перегонцев: «„Локомотив“ на правильном пути, надо лишь немного подождать»

вчера, 12:48

Бывший футболист «Локомотива» Владимир Перегонцев поделился мнением о ситуации в московском клубе на фоне неудачной игры команды в последнее время.

Что лично я посоветую игрокам и тренерам «Локо»? Да просто не надо обращать внимание на шумиху и неконструктивную критику, которые зачастую исходят от людей, плохо разбирающихся в футболе. Необходимо успокоиться, забыть неудачную игру, которая была с «Арсеналом» в Туле. Такое бывает у всех, даже у самых великих клубов.

Команде сейчас непросто, но надо стиснуть зубы и работать. Мы, ветераны клуба, часто общаемся между собой и видим, что «Локомотив» на правильном пути, надо лишь немного подождать, пока изменения дадут свои плоды.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:39
лишь бы Корнетку гранды не переманили !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:32, ред.
"Внимание... Прибытие Локомотива на правильный путь задерживается. Просьба ожидающих запастись терпением..."
1bear
1bear
вчера в 13:27
Локо в кризисе и это надолго - спасибо Рангнику
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:06
Как бы этот путь в тупик не завел.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:55
Лишь бы путь не в тупик вёл...
shlomo
shlomo
вчера в 12:48
Главное правильно стрелку на путях перевести
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