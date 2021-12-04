Перегонцев: «„Локомотив“ на правильном пути, надо лишь немного подождать»

Бывший футболист «Локомотива» Владимир Перегонцев поделился мнением о ситуации в московском клубе на фоне неудачной игры команды в последнее время.

Что лично я посоветую игрокам и тренерам «Локо»? Да просто не надо обращать внимание на шумиху и неконструктивную критику, которые зачастую исходят от людей, плохо разбирающихся в футболе. Необходимо успокоиться, забыть неудачную игру, которая была с «Арсеналом» в Туле. Такое бывает у всех, даже у самых великих клубов.

Команде сейчас непросто, но надо стиснуть зубы и работать. Мы, ветераны клуба, часто общаемся между собой и видим, что «Локомотив» на правильном пути, надо лишь немного подождать, пока изменения дадут свои плоды.