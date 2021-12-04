Петржела: «Уходить из „Зенита“ зимой Азмуну не имеет смысла»

Бывший главный тренер «Зенита» прокомментировал информацию о возможном уходе из «Зенита» нападающего .

Я считаю, что Азмуну не нужно никуда переходить этой зимой. В «Зените» он стабильно играет в основном составе, а в Европе ему никто не гарантирует, что он будет выходить в старте. Думаю, первое время он будет сидеть в запасе из-за разницы в уровне чемпионатов. Сейчас ему лучше остаться. Зачем уезжать в середине чемпионата России?

Конечно, уехать в чемпионат топ-4 — это отличный вариант для роста и развития игрока. Но там очень сильный уровень по сравнению с Россией, ему нужно будет долго осваиваться и привыкать. Поэтому уходить из «Зенита» зимой не имеет смысла. Это будет плохо и для «Зенита», и для Азмуна. Это лучше сделать летом: у команды будет время найти достойную замену, а у Азмуна — адаптироваться.