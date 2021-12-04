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Петржела: «Уходить из „Зенита“ зимой Азмуну не имеет смысла»

вчера, 15:45

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию о возможном уходе из «Зенита» нападающего Сердара Азмуна.

Я считаю, что Азмуну не нужно никуда переходить этой зимой. В «Зените» он стабильно играет в основном составе, а в Европе ему никто не гарантирует, что он будет выходить в старте. Думаю, первое время он будет сидеть в запасе из-за разницы в уровне чемпионатов. Сейчас ему лучше остаться. Зачем уезжать в середине чемпионата России?

Конечно, уехать в чемпионат топ-4 — это отличный вариант для роста и развития игрока. Но там очень сильный уровень по сравнению с Россией, ему нужно будет долго осваиваться и привыкать. Поэтому уходить из «Зенита» зимой не имеет смысла. Это будет плохо и для «Зенита», и для Азмуна. Это лучше сделать летом: у команды будет время найти достойную замену, а у Азмуна — адаптироваться.

По информации СМИ, на иранского форварда претендуют «Лион» и «Эвертон».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 17:28
Желающих получить Азмунчика в топ5!, просто разрывают.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:48
Можно подумать..
"Азмун ушёл"
протон
протон
вчера в 16:29
Еще нужно алименты платить.
Cat01
Cat01
вчера в 16:23
Надо зиму пережить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:20
Петржела часто консультирует зенит.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:14
Петржела хочет в Зенит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:02
А что ему здесь терять? Очередное чемпионство РПЛ или вероятный вылет из Лиги Европы?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:59
Петержелла знает о чем говорит
beefs
beefs
вчера в 15:52
да он сам разберется, скорее всего из России ему не смысла уезжать, ведь кроме России он нигде и не играл...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:49
Чего-то Петрович в последнее время разглагольствовать много стал, особенно про Зенит. Без работы не сидится али маразм старческий настиг?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:48
Зато для Зенита имеет смысл, не бесплатно отдать.
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