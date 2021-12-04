Березуцкий: «В хорошем психологическом состоянии перед игрой с „Крыльями“»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий перед матчем 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
Психологическое состояние команды — хорошее. Перед матчем работали и над футбольной составляющей, и над психологической.
Выйдут ли на замену Чалов и Дзагоев? Игра покажет. Вполне возможно, что они выйдут на поле и станут джокерами. Поле увидим в игре. Но визуально оно выглядит идеально, проблем с ним быть не должно.
И да , ещё бы как нибудь для главного тренера с составом на игру найти правильное решение. А то как-то всё уж больно смотреть на такое зрелище, а не футбол ⚽️ ! Складывается такое ощущение что Березуцкий попал не туда, куда надо ! Видать не твоё это , не твоё. А уж если эта работа доставляет удовольствие и мечты детства, то лучше начать с ФНЛ 2 , а не делать из команды ЦСКА учебный полигон гения Березуцкого. Всем Добра !!!
Удачи ЦСКА !!!
И да , ещё бы как нибудь для главного тренера с составом на игру найти правильное решение. А то как-то всё уж больно смотреть на такое зрелище, а не футбол ⚽️ ! Складывается такое ощущение что Березуцкий попал не туда, куда надо ! Видать не твоё это , не твоё. А уж если эта работа доставляет удовольствие и мечты детства, то лучше начать с ФНЛ 2 , а не делать из команды ЦСКА учебный полигон гения Березуцкого. Всем Добра !!!
Удачи ЦСКА !!!
но и в футбол играть тоже надо !
но и в футбол играть тоже надо !