Березуцкий: «В хорошем психологическом состоянии перед игрой с „Крыльями“»

Главный тренер ЦСКА дал комментарий перед матчем 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Психологическое состояние команды — хорошее. Перед матчем работали и над футбольной составляющей, и над психологической.

Выйдут ли на замену Чалов и Дзагоев? Игра покажет. Вполне возможно, что они выйдут на поле и станут джокерами. Поле увидим в игре. Но визуально оно выглядит идеально, проблем с ним быть не должно.