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Березуцкий: «В хорошем психологическом состоянии перед игрой с „Крыльями“»

вчера, 14:20
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий перед матчем 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Психологическое состояние команды — хорошее. Перед матчем работали и над футбольной составляющей, и над психологической.

Выйдут ли на замену Чалов и Дзагоев? Игра покажет. Вполне возможно, что они выйдут на поле и станут джокерами. Поле увидим в игре. Но визуально оно выглядит идеально, проблем с ним быть не должно.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:14
По игре этого не скажешь.
drug01
drug01
вчера в 15:19
Желаем удачи
makkie
makkie
вчера в 15:10
Вон оно что... то-то я смотрю Крылья возят коней мордой об газон)
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:02, ред.
Воо какой матч выдали уже в первом тайме, загляденье !!! Молодцы, зато психологическое состояние отличное, а игры как небыло так и нет !
И да , ещё бы как нибудь для главного тренера с составом на игру найти правильное решение. А то как-то всё уж больно смотреть на такое зрелище, а не футбол ⚽️ ! Складывается такое ощущение что Березуцкий попал не туда, куда надо ! Видать не твоё это , не твоё. А уж если эта работа доставляет удовольствие и мечты детства, то лучше начать с ФНЛ 2 , а не делать из команды ЦСКА учебный полигон гения Березуцкого. Всем Добра !!!
Удачи ЦСКА !!!
112910415
112910415
вчера в 14:52
это здорово !
но и в футбол играть тоже надо !
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:42
Ничья - предел мечтаний !
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:29
Что то не видно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:22
Мы как раз смотрим на это состояние с пасами назад.
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