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«Ахмат» показал травму Коновалова после фола Соболева

вчера, 18:43
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил прямую красную карточку за фол против полузащитника «Ахмата» Игоря Коновалова в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Коновалов не смог продолжить игру и был заменён после первого тайма. Пресс-служба «Ахмата» показала травму футболиста.

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Все комментарии
SoloZone
SoloZone
сегодня в 02:13
А где фото ноги до игры? Может его с утра кошак поцарапал, а тут так совпало идеально, что можно и поплакаться в твитере.
А где доказательства, что это нога именно Коновалова, а вдруг это бомж с улицы, которого Коновалов поцарапал?
Землянин
Землянин
вчера в 21:13, ред.
Поцарапал немножко, у меня в детстве и похлеще бывало - помню пришёл домой, даже не заметил, что вся нога в крови, больше за деда переживал, что он так испугался. В детском саду тоже до вечера бегал с царапиной и кровью на коленке, пока девчонка воспитательнице не нажаловалась от испуга 😂

Сейчас же за спортсменами после игр и тренировок целый коллектив и современной техники трудиться. И покруче скафандры надевают всем, а не только тем кто был заменён
протон
протон
вчера в 20:29
Всем футболистам Спартака сделать фото ног и выложить в инстаграмм
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:01
Так не хрен свои ноги совать туда куда собака хрен свой не суёт)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:27
Такой как соболь не подлежит воспитанию.
Sergo_ural
Sergo_ural
вчера в 19:19
Больше на публику сыграно. Теперь все выкладывать такие вещи. В КДК такое посылайте. Вроде мужики,а ведет себя как бабы.
ABir
ABir
вчера в 19:18
Жаль, что так получилось. Здоровья Игорю!
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:14
Не умышленно нанёс.
Suriand
Suriand
вчера в 19:12
Поцарапал ногу какой ужас)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:10
Игорю скорейшего выздоровления.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 19:04
Что бы об этой днине коноваловской хоть так узнали.
морозз
морозз
вчера в 19:03
В футболе всё бывает, заслужил красную…иди отдыхай! Спартак в 10 ом ещё не разу не проиграл!
valeron4321
valeron4321
вчера в 18:46
Костылей и памперсов на фото не хватает)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:45
Соболев, ты зачем это сделал?
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 18:45
Ну, царапина. Пусть девочка поплачет, меньше поссыт потом.
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