«Ахмат» показал травму Коновалова после фола Соболева

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил прямую красную карточку за фол против полузащитника «Ахмата» Игоря Коновалова в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
Коновалов не смог продолжить игру и был заменён после первого тайма. Пресс-служба «Ахмата» показала травму футболиста.
Коновалов получил повреждение в моменте фола Соболева и не смог продолжить игру. Его заменили в перерыве. pic.twitter.com/pfB1TO4fuB— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) December 4, 2021
А где доказательства, что это нога именно Коновалова, а вдруг это бомж с улицы, которого Коновалов поцарапал?
А где доказательства, что это нога именно Коновалова, а вдруг это бомж с улицы, которого Коновалов поцарапал?
Сейчас же за спортсменами после игр и тренировок целый коллектив и современной техники трудиться. И покруче скафандры надевают всем, а не только тем кто был заменён
Сейчас же за спортсменами после игр и тренировок целый коллектив и современной техники трудиться. И покруче скафандры надевают всем, а не только тем кто был заменён