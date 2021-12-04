«Ахмат» показал травму Коновалова после фола Соболева

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вчера, 18:43

Нападающий «Спартака» получил прямую красную карточку за фол против полузащитника «Ахмата» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Коновалов не смог продолжить игру и был заменён после первого тайма. Пресс-служба «Ахмата» показала травму футболиста.