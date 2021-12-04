«Бавария» одержала волевую победу над дортмундской «Боруссией»

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вчера, 22:32

Мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла дортмундскую «Боруссию» в поединке 14-го тура Бундеслиги со счетом 3:2.

На 5-й минуте игры полузащитник «шмелей» Юлиан Брандт открыл счет в матче. Уже на 9-й минуте Роберт Левандовски восстановил равновесие. Французский полузащитник Кингсли Коман вывел «Баварию» вперед на 44-й минуте. В начале второго тайма (48 минута) Эрлинг Холанд сравнял счет. Польский форвард Левандовски на 77-й минуте с 11-метровой точки снова вывел «Баварию» вперед и установил окончательный результат на табло.

«Бавария» (34 очка) идет на первом месте. Дортмундская «Боруссия» с 31 баллом занимает вторую позицию в таблице Бундеслиги.