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«Бавария» одержала волевую победу над дортмундской «Боруссией»

вчера, 22:32
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла дортмундскую «Боруссию» в поединке 14-го тура Бундеслиги со счетом 3:2.

На 5-й минуте игры полузащитник «шмелей» Юлиан Брандт открыл счет в матче. Уже на 9-й минуте Роберт Левандовски восстановил равновесие. Французский полузащитник Кингсли Коман вывел «Баварию» вперед на 44-й минуте. В начале второго тайма (48 минута) Эрлинг Холанд сравнял счет. Польский форвард Левандовски на 77-й минуте с 11-метровой точки снова вывел «Баварию» вперед и установил окончательный результат на табло.

«Бавария» (34 очка) идет на первом месте. Дортмундская «Боруссия» с 31 баллом занимает вторую позицию в таблице Бундеслиги.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:10
Забавно были видеть как голуби вмешивались в ход данного матча) А вообще все по делу! Бавария снова была лучше Боруссии Дортмунд. Роберт, как всегда, не удержим! Пенальти был чистейший во втором тайме. Всех преданных болельщиков Баварии с победой!
sash71
sash71
сегодня в 10:43
Бундеслига, 11-й тур, регулярный сезон, 10.11.2018 Боруссия Д в последний раз одолела Баварию, 3:2 примечательно при том, что Левандовский в том матче забил так же два мяча в ворота дортмундцев.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:44
Пенальти в ворота Баварии был, там явно снесли Ройса в штрафной. Все равно Бавария станет чемпионом, зачем это подсуживание?!
BreezeCOOL
BreezeCOOL
сегодня в 00:18
Жаль, Дортмунд как минимум на ничью наиграл. Судья не поставил 100% пенальти в ворота Баварии. Игра понравилась, результат нет
амурец
амурец
сегодня в 00:07
Бавария молодцы и опять Левандовски, жаль украли у него ЗМ
sash71
sash71 ответ Sparta and K один и все (раскрыть)
вчера в 23:17
    Sparta and K один и все
    Sparta and K один и все
    вчера в 23:16
    Протон зачем зениту помощь кротов? Вот такая же и ситуация. Вспомнить хотя бы вчерашний матч с Ростовом
    Sparta and K один и все
    Sparta and K один и все ответ sash71 (раскрыть)
    вчера в 23:14
      sash71
      sash71
      вчера в 22:53
      Проект чемпионства Боруссии Д в Бундеслиге можно закрывать. Дортмунд не будет владельцем салатницы никогда. В Германии есть только один вечный чемпион и это Бавария. Сегодняшняя встреча для Дортмунда была эдаким часом Х, когда либо ты сможешь переломить не удачную традицию постоянного попадания Баварии либо ты действительно сможешь поспорить за трон. По игре скажу как в анекдоте про старого быка. Бавария медленно спустилась с горы и быстренько отчебучила (в грубом смысле этого слова) выскочку. У Боруссии одно преимущество было это шум трибун…..и всё. Бавария играла так как хотела, Боруссия как могла.
      stanichnik
      stanichnik
      вчера в 22:52
      В Дер-Классикер сегодня больше повезло Баварии.
      протон
      протон
      вчера в 22:37
        КЭТиК
        КЭТиК
        вчера в 22:36
        Победил тот кто должен был.
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