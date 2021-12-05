Свинов: «„Спартак“ всегда борется за чемпионство. Я счастлив»

Новобранец «Спартака» прокомментировал переход в московский клуб.

Доволен, что подписал контракт с таким клубом. Это великий клуб с большой историей, самая титулованная команда России. Я счастлив.

Честно говоря, до сих пор немного не верится, но я много работал для этого. Тяжелый труд, как известно, окупается. Надеюсь, так и будет продолжаться.

«Спартак» – очень большой клуб, один из самых топовых клубов России, если не самый топовый. Всегда борется за самые высокие места, всегда борется за чемпионство.

Хочется становиться сильнее, а чтобы становиться сильнее, надо конкурировать с самыми сильными. Считаю, что надо переходить, когда появляется такой вариант.