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Свинов: «„Спартак“ всегда борется за чемпионство. Я счастлив»

вчера, 14:30

Новобранец «Спартака» Илья Свинов прокомментировал переход в московский клуб.

Доволен, что подписал контракт с таким клубом. Это великий клуб с большой историей, самая титулованная команда России. Я счастлив.

Честно говоря, до сих пор немного не верится, но я много работал для этого. Тяжелый труд, как известно, окупается. Надеюсь, так и будет продолжаться.

«Спартак» – очень большой клуб, один из самых топовых клубов России, если не самый топовый. Всегда борется за самые высокие места, всегда борется за чемпионство.

Хочется становиться сильнее, а чтобы становиться сильнее, надо конкурировать с самыми сильными. Считаю, что надо переходить, когда появляется такой вариант.

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Все комментарии
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 22:04
Свин бросил воронежский Факел посреди важного сезона, когда команда идёт на втором месте и реально претендует на выход в РПЛ
Бросил ради середняка РПЛ, в котором на 99% будет полировать лавку. Скорее всего перешёл ради денег
Поэтому искренне желаю этому персонажу провала карьеры в дальнейшем
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 22:01
Спартак борется только за кубок соли и пари матч
В этих турнирах им нет равных
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:42, ред.
Удачи парню и отличной карьеры в новом клубе.
Страшно за него.. за фамилию...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 20:01
Фамилия, конечно, подходящая)))
joni1976
joni1976
вчера в 19:35
Самый титулованный Зеня, потом ЦСКА, потом уже Спам идет… у нас один Игорь в команде более титулованный чем весь Спартак за все время существования )) хотя по большому счету что он мог еще сказать… перехожу в спам который на 9-ом месте, постараемся побороться за еврокубки?
vyishenka
vyishenka
вчера в 18:43
Вся наша жизнь борьба.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:27
В последние годы это не заметно.
Robinson
Robinson
вчера в 18:20
Попал в свою команду.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 18:00
Может он перепутал Спартак с Баварией
протон
протон
вчера в 17:36
Юрмальский Спартак что ли?! Какое чемпионство?
За чемпионство особенно сейчас)))
Сп62
Сп62
вчера в 17:34, ред.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 16:49
    Заметка с вынесением фамилии, явно провокационная!
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    вчера в 16:40
    В рпл кроме Спартака ещё 15 клубов борются за чемпионство
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 16:30
    Вот он угарает, спартак борется за чемпионство...Свинов...
    ABir
    ABir
    вчера в 16:29
    Добро пожаловать в Спартак!
    YVG
    YVG
    вчера в 16:12
    В 21 веке только вид делает, что борется, потому все там и счастливы от бабла.
    Maikl322
    Maikl322
    вчера в 15:58
      Аксинья
      Аксинья
      вчера в 15:52
      Илюха ты когда в последний раз таблицу смотрел?
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 15:50
      всегда борется за чемпионство.
      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
      Всегда - это когда???
      1bear
      1bear
      вчера в 15:44
      молоденький поросёнок)))0
      13 RUS
      13 RUS
      вчера в 15:40
      Прирожденный новобранец
      valt134
      valt134
      вчера в 15:38
      Читаешь и появляются 23ные рефлексы. «Щенячья», простите, «Свинячья» радость...
      СправедливыйЗритель
      СправедливыйЗритель
      вчера в 15:37
      Похоже парень лет 20 уже не смотрит российский футбол🤣
      beefs
      beefs
      вчера в 15:31
      давай хлопец, может что-нибудь и получится...
      Evilhuman
      Evilhuman
      вчера в 15:24
      Сказали бы парню правду, что за фамилию взяли, нет же надо мозги промыть
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 15:20
      а мы даже об этом и не догадывались Ильюшка ...
      BDA81
      BDA81 ответ Garrincha58 (раскрыть)
      вчера в 15:13, ред.
      ну а потом удивляемся уровню футбола на евроаренах )))
      Garrincha58
      Garrincha58 ответ BDA81 (раскрыть)
      вчера в 15:07
      из Воронежа в Москву это уже огромный прогресс в карьере многие для этого и идут в футбол а игра их не интересует многие даже не знают названия других команд
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 15:06
      Опять обманули мальчишку ! Читать то видно еще не научился ....
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      вчера в 15:05
      Боже, как же ему промыли мозги! С такой фамилией и логикой он оказался там где и надо)
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