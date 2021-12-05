Воронин: «Для „Барселоны“ Захарян ещё сыроват».

Тренер московского «Динамо» поделился мыслями о перспективах 18-летнего игрока команды :

Захарян хочет в «Барселону»? Я тоже хочу. Но я его нигде не вижу, вижу его в «Динамо». Вот и всё. Дай бог, чтобы это случилось когда-нибудь, но для «Барселоны» он ещё сыроват.