Воронин: «Для „Барселоны“ Захарян ещё сыроват».

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин поделился мыслями о перспективах 18-летнего игрока команды Арсена Захаряна:
Захарян хочет в «Барселону»? Я тоже хочу. Но я его нигде не вижу, вижу его в «Динамо». Вот и всё. Дай бог, чтобы это случилось когда-нибудь, но для «Барселоны» он ещё сыроват.
В этом отрезке РПЛ я бы выделил Захаряна среди всех. Дай бог, чтобы он развивался, тогда Россия получит классного футболиста. Я в 15 лет уже отправился в Германию, поэтому меня не надо с ним сравнивать. Не факт, что чем раньше уедет, тем лучше для него будет. Считаю, надо ехать тогда, когда наберется опыта.
Захарян в этом сезон имеет лучшую в РПЛ статистику по ударам.
Незнаю для чего и кто вообще ведёт все эти разговоры про Захаряна и Барселону . Можно очень навредить молодую неокрепшую психику восемнадцати летнему игроку . Уж больно ментальностью перед такими соблазнами наша молодёжь неустойчива . Сколько их таких было, молодых перспективных игроков, и куда они деваются при первых же серьёзных контрактах даже внутри нашего чемпионата, не говоря уже о контрактах с зарубежными клубами , а тем более как сейчас с Барселоной. Паренёк только вступил на путь большого футбола ⚽️ , и то это только РПЛ. Он даже два сезона не отыграл в РПЛ, а уже о нём говорят и приписывают ему контракты с мировым топ клубом.
Я думаю не в коем случае не нужно этого делать. Надо дать ему ещё время окрепнуть пока в российском футболе, а уж дальше видно будет, что он может и как прогрессирует . Конечно же пожелаю ему и всей нашей молодёжи только всего хорошего и стать настоящими лидерами своих команд и дальнейших Успехов !!!
Всем Добра !!!
Незнаю для чего и кто вообще ведёт все эти разговоры про Захаряна и Барселону . Можно очень навредить молодую неокрепшую психику восемнадцати летнему игроку . Уж больно ментальностью перед такими соблазнами наша молодёжь неустойчива . Сколько их таких было, молодых перспективных игроков, и куда они деваются при первых же серьёзных контрактах даже внутри нашего чемпионата, не говоря уже о контрактах с зарубежными клубами , а тем более как сейчас с Барселоной. Паренёк только вступил на путь большого футбола ⚽️ , и то это только РПЛ. Он даже два сезона не отыграл в РПЛ, а уже о нём говорят и приписывают ему контракты с мировым топ клубом.
Я думаю не в коем случае не нужно этого делать. Надо дать ему ещё время окрепнуть пока в российском футболе, а уж дальше видно будет, что он может и как прогрессирует . Конечно же пожелаю ему и всей нашей молодёжи только всего хорошего и стать настоящими лидерами своих команд и дальнейших Успехов !!!
Всем Добра !!!