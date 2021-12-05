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Воронин: «Для „Барселоны“ Захарян ещё сыроват»

вчера, 22:57

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин поделился мыслями о перспективах 18-летнего игрока команды Арсена Захаряна:

Захарян хочет в «Барселону»? Я тоже хочу. Но я его нигде не вижу, вижу его в «Динамо». Вот и всё. Дай бог, чтобы это случилось когда-нибудь, но для «Барселоны» он ещё сыроват.

В этом отрезке РПЛ я бы выделил Захаряна среди всех. Дай бог, чтобы он развивался, тогда Россия получит классного футболиста. Я в 15 лет уже отправился в Германию, поэтому меня не надо с ним сравнивать. Не факт, что чем раньше уедет, тем лучше для него будет. Считаю, надо ехать тогда, когда наберется опыта.

Захарян в этом сезон имеет лучшую в РПЛ статистику по ударам.

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Все комментарии
rpbv8me2fmm7
rpbv8me2fmm7
сегодня в 06:39
Для нынешней Барселоны самое то)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:15
Нетрогайте парня своими барселонами, пусть играет.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:52
Воронин пожалуй прав.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:42
Воронин: «Для „Барселоны“ Захарян ещё сыроват».

Незнаю для чего и кто вообще ведёт все эти разговоры про Захаряна и Барселону . Можно очень навредить молодую неокрепшую психику восемнадцати летнему игроку . Уж больно ментальностью перед такими соблазнами наша молодёжь неустойчива . Сколько их таких было, молодых перспективных игроков, и куда они деваются при первых же серьёзных контрактах даже внутри нашего чемпионата, не говоря уже о контрактах с зарубежными клубами , а тем более как сейчас с Барселоной. Паренёк только вступил на путь большого футбола ⚽️ , и то это только РПЛ. Он даже два сезона не отыграл в РПЛ, а уже о нём говорят и приписывают ему контракты с мировым топ клубом.
Я думаю не в коем случае не нужно этого делать. Надо дать ему ещё время окрепнуть пока в российском футболе, а уж дальше видно будет, что он может и как прогрессирует . Конечно же пожелаю ему и всей нашей молодёжи только всего хорошего и стать настоящими лидерами своих команд и дальнейших Успехов !!!
Всем Добра !!!
Artemon9
Artemon9
сегодня в 00:41
Наоборот. Барселона пока слишком сыровата для Захаряна. Вот когда будут в тройке лидеров, тогда пусть им интересуются 😄
Capral
Capral
сегодня в 00:11
То, что Захаряну позволяют в деградирующем российском футболе, в Испании- не позволят. Воронин, как человек безусловно неглупый- это понимает.
Брулин
Брулин
вчера в 23:47
А почему надо приезжать в Барселону не сырым? Почему нельзя уже в Барселоне дойти до "полной готовности"?
Futurista
Futurista
вчера в 23:15
Сначала сыроват...потом суховат...
Archvlad87
Archvlad87
вчера в 23:04
опыта чего? игры на замедленных скоростях рпл при высокой зарплате в домашних условиях
протон
протон
вчера в 23:00
Это хорошо, что у парня желание попасть в Барселону, а не заработать уйму денег и пердеть на лавке в РПЛ
протон
протон
вчера в 22:59
С одной стороны хочется посмеяться с этого интереса, с другой смотришь какие люди играют в атаке у Барселоны и понимаешь что Захарян там не был бы лишним
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