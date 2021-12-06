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Роналду — о победе над «Кристал Пэлас»: «Шаг за шагом, мы — „Юнайтед“»

вчера, 10:32
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своем инстаграме прокомментировал победу команды в поединке 15-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:0).

Эта игра стала дебютной для Ральфа Рангника на посту главного тренера «красных дьяволов».

Шаг за шагом, мы — «Юнайтед».

МЮ набрал 24 балла в 15 играх и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:53
будем наблюдать, выводы чуть позже
протон
протон
вчера в 16:55
Он вчера сыграл хорошо, хоть и не забил.
Реально был полезен. Помнится рывок в защиту на 90 минуте, а также феноменальный прыжок и сброс мяча прямо в ноги Бруно.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:40
он же вроде бы с Ливерпулем играл?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 13:39
вместо того,что бы инстаграмить,лучше бы гол забил. Даже у Фреда это получилось.Но надо признать,что после сериалиады, АПЛ намного сложнее физически и морально.Уверен,что не каждый бы в таком возрасте согласился на смену лиг.Взять к примеру того же Лукаку,как он играл за Интер и как он играет за Челси - это совсем два разных футболиста.Если в Италии можно полчаса смотреть куда отдавать передачу,то в АПЛе на это требуются доли секунды.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:53
Не разгромно победили, но тоже неплохо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:47
Там где Рон там победа!
shur
shur
вчера в 10:40
...Рон что то больше по прессе ударяет последнее время, вчера посмотрел игру,
в концовке уже подустал , ошибочек многовато при приёме и передаче мяча , а это
всего лишь Пэлас....!
beefs
beefs
вчера в 10:33
посмотрим что будет дальше...
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