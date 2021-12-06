Роналду — о победе над «Кристал Пэлас»: «Шаг за шагом, мы — „Юнайтед“»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своем инстаграме прокомментировал победу команды в поединке 15-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:0).
Эта игра стала дебютной для Ральфа Рангника на посту главного тренера «красных дьяволов».
Шаг за шагом, мы — «Юнайтед».
МЮ набрал 24 балла в 15 играх и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.
Реально был полезен. Помнится рывок в защиту на 90 минуте, а также феноменальный прыжок и сброс мяча прямо в ноги Бруно.
Реально был полезен. Помнится рывок в защиту на 90 минуте, а также феноменальный прыжок и сброс мяча прямо в ноги Бруно.
в концовке уже подустал , ошибочек многовато при приёме и передаче мяча , а это
всего лишь Пэлас....!
в концовке уже подустал , ошибочек многовато при приёме и передаче мяча , а это
всего лишь Пэлас....!