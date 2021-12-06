Роналду — о победе над «Кристал Пэлас»: «Шаг за шагом, мы — „Юнайтед“»

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вчера, 10:32

Форвард «Манчестер Юнайтед» в своем инстаграме прокомментировал победу команды в поединке 15-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:0).

Эта игра стала дебютной для Ральфа Рангника на посту главного тренера «красных дьяволов».

Шаг за шагом, мы — «Юнайтед».