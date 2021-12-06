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«Легия» проиграла 8 из 9 последних матчей чемпионата Польши

вчера, 11:18

Соперник «Спартака» по группе Лиги Европы, польская «Легия», проиграла 8 из 9 последних матчей национального чемпионата. Команда находится на предпоследнем месте польского Экстракласса, набрав 12 очков в 15 играх.

На данный момент «Спартак» идёт на 2 месте в своей группе Лиги Европы, и победа в последнем туре над командой из Варшавы выводит российский клуб в 1/16 финала. Такая же ситуация и у польской команды, в случае победы над «Спартаком», несмотря на своё последнее место в группе на данный момент, коллектив получит путёвку в плей-офф Лиги Европы.

Матч «Легия» — «Спартак» пройдёт 9 декабря в Варшаве на стадионе «Городской им. маршала Пилсудского».

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Источник: soccer.ru
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Землянин
Землянин ответ yrasikos22 (раскрыть)
сегодня в 07:25
Ну и напоследок рейтинг от УЕФА, только не лопни и не взорвись 😂

УЕФА признал "Спартак" лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов за период 1955-2020 годов. "Спартак" занял в рейтинге 34 место. Кроме того, в первую сотню попали ЦСКА (45 место), "Зенит" (58 место) и "Локомотив" (91 место). Возглавил рейтинг мадридский "Реал", являющийся рекордсменом по количеству побед в турнире. На втором месте расположилась мюнхенская "Бавария", а замкнула тройку "Барселона".
Землянин
Землянин ответ yrasikos22 (раскрыть)
сегодня в 07:22
Ага, блин ты бы ещё сравнил с командами 70х 80х годов или вабще 30,40х, которых уже и в помине нет. Хорошо вещать во времена денежных мешков арабов, евреев и китайцев из 2021 года про уровень команд прошлого века из начала 90-х, когда их и не было в помине, и твоему Челси за счастье было вообще играть в своей лиги, а не на международной арене. Никак, как глорством 80 левела и не назовёшь 😂
Землянин
Землянин ответ yrasikos22 (раскрыть)
сегодня в 07:13, ред.
Ну так о том и речь, лишь подтверждаешь снова мои слова, что состав Зенита, что ты привёл, как раз под Кубок Уефа, а топ игроки и чемпионы своих стран играют в лиги Чемпионов, где и играл как раз таки Спартак, без легионеров, потому так и турнир и называется. Зенит только из сильных соперников только Баварию и обыграл с пенсионерами, а к финалу 2 месяца готовился, забив на чемпионат, не играя матчи, скрывая свои тренировки и под лупой изучая Ренджерс, которому нужно было зарабатывать деньги и играть свои игры, даже у ЦСКА и то посолиднее соперник был. И где это видано, чтобы под один клуб для финала кубка перекраивали весь чемпионат, тут для сборной то лишние пару другую дней вышибать и договариваться нужно, в другим чемпах тоже этим никто заниматься не будет, нужно на матчах своих первенств отрабатывать. Вот и престиж того кубка был, когда в финалах играли команды уровня Ренждерс, которая ещё погрязнув в долгах, вылетела из вышки, что даже призовые финалиста этого кубка не спасли, тоже подтверждает его тот уровень. Этот как у Нас в кубке, ЦСКА и Локо из своего кармана выписывали призовые футболистам за кубок, а для команд пердива и подвала рпл - это были деньги, за которые можно побороться и себя заодно показать / продать. Так что ЛЧ и кубок уефа далеко не одно и тоже, где только за участие в группе заработаешь больше, чем за финал кубка уефа. Попробуй теперь Лигу Европы выйграй, когда выигрыш даёт путёвку в ЛЧ и соответственно деньги за групповые матчи и права на трансляции и рекламу, в плейоф ЛЕ уже и состав команд другой и играют от ножа. Вот о чем речь
112910415
112910415
сегодня в 06:15
поляки выйдут как на последний и решающий бой
Землянин
Землянин
сегодня в 00:39
Всё понятно, у тебя пылает от успехов Спартака 💥, что даже информацию воспринимать не можешь и уже себе противоречишь, что даже выход из группы Зенита уже достижение считаешь, а что тогда ты про полуфинал ЛЧ Спартака, до кудова слабые составы команд просто не доходят, не так давно втирал, ахаха уже запутался в показаниях, явках и паролях, сам себе противоречат 😂 Ещё приплел худшие игры и статистику других лет, коих у любой команды в достатке, тем более когда команда, в сезоне показывает результат и игру, на следующий сезон лудших игроков и тренеров раскупают мешки арабов и Абрамов, как было и со Спартаком, Аяксам, Валенсией, Порту и т. д. и т.п. Нечем ответить, скатился на детский лепет по типу рекорды Конифея, а что тогда про "рекорды" Зенита забыл упомянуть, про безвыиграшные 18 серий в гостях и который сезон вылет из ЛЧ, минуя даже ЛЕ 😂 Двойные стандарты: Баварка в Кубке УЕФА крута, а Спартак в ЛЧ ничего особого 😂 И кого тогда обыгрывала твоя Баварка со старикам и пенсионерами с Канном во главе на пути к Зениту и с какими счетами, забыл погуглить, звёздный состав все глаза заслепил 😂 после чего началось обновление состава в Баварке, игроки переходили в другие более слабые клубы и завершали карьеру.
Землянин
Землянин ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Хотя ничего удивительного, глорства твоего поколения только на раскрученных Роналду, Месси и Мауринье выросло, хотя ничего уже путного не выигрывали, но продолжают получать Золотые мячи и вышибать контракты за старые заслуги, кроме глорства за топ мешки последних лет, историю и не знаешь, других игроков и команды до них не признаешь и не знаешь их историю ещё и пылаешь от отличных результатов Спартака ЛЧ, сравнивая с второстными кубками других команд, откуда успешно сливаются топкоманды, ведь этот кубок даже не давал выступать в ЛЧ на следующий сезон. Да это тоже успех, в нефтяные времена, с кучей легионеров и своими сборниками в составе, в лучшие свои годы, а не как Канн, когда уже давно нужно было завершать карьеру и переходить в другую попроще команду. По типу старика Канна в составе и судишь всех остальных, ну это же Канн, хоть и не тянет, а Вы никто 😂
Палыч82
Палыч82
вчера в 20:32
Это-то и фигово,) Можно на пшеков смело квартиры ставить,)
tsk116
tsk116
вчера в 19:14
вот поросят и завалят. Можете делать ставки
yrasikos22
yrasikos22 ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 18:51, ред.
Вспомните еще как тот Марсель драл Спартак,а то что Зенит побеждал на характере это даже и лучше тем и трофей почетнее,вы еще посмейтесь как Спартак 7 лет не мог пройти начальную квалификацию отлетая от дворовых команд,хахаха,и досих пор отлетает,хахаха,а при Халке и Витселе Зенит выходил из групп Лч и не один раз,а насчет Баварии вы серьезно ? С Каном,Лукой Тони,Шванштайгером с Тони Кроссом,Ламом,щас бы вообще заикаться что та Бавария была не очень, слава богу Спартак тогда с ней не сыграл а быстро слился,шашлык бы зделали
Vintaje
Vintaje
вчера в 16:09
Мне кажется несмотря на это они как минимум не проиграют последний матч
Землянин
Землянин ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 15:54, ред.
Молодец, что-то погуглил. Лишь подтвердил мои слова, целый вагон легионеров в составе, ты ещё не всех написал 😂, Тимощук потом в Баварку уехал, Данни и Домингес и другие - игроки своих сборных, не последние люди, еле вышли из группы, отскочили от того же Марселя, за счёт того же гола на чужом поле 3:1, только Баварию не в лучшем виде выиграли. Ты видимо и тода ещё в детский сад ходил. Ещё посмотри в гугле, про Марсель что вещают, любитель звездочек и второсортных кубков 😂 А что тогда про Зенит с Халком и Витселем за сотку евро промолчал❓При них, что выигрывали, липовые пенальти с командами из подвала РПЛ❓😂
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 15:00
Я думаюю что по подбору игроков и их возможностям в техническом плане ситуация примерно равная...всё будет решать физическое и психологическое состояние Спартака.Нужен постоянный прессинг,игра на опережение,игра на половине соперника.Конечно сложно в отсутствии нападения что то решить впереди,но есть Мозес,Промес,Бакаев,Мелкадзе(а,вдруг выстрелит?),Игнатов.Очень хорошо начинал в основе,но быстро ,,сдулся,, стушевался что то,а ведь у парня всё есть для решения эпизодов в каждом моменте, всё видимо на уровне психологии.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:57
ждут Саламыча...
4RT
4RT
вчера в 14:52
Это ничего не значит. Турнир другой и настрой другой
Wolk15Sven
Wolk15Sven
вчера в 14:49
Это мясо себя так успокаивает? Ну пусть успокаивается...
yrasikos22
yrasikos22 ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 14:37, ред.
С Легионерами,с Ширлом Радеком,Крижанац,Ломбертс,Данни,Чонтофальский,Текке,Тимощук,Домингес сильные Легионеры были тогда,мировые люди,Футбольный клуб
Вильярреал полуфиналист Лч,Марсель которому Спартак тогда слился,Баер ну и Бавария и Рейнджерс,это конечно не уровень Русенборгов и Легий и Блэкбернов но всё же...
Phu Quoq
Phu Quoq ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 14:17
Евгений Ваганыч, дорогой
А я вас сразу и не признал
Futurista
Futurista ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 14:07, ред.
Единственное?)...Спартак выиграл чемпионат страны 22 раза (СССР — 12, России — 10)....остальные клубы по этим ключевым достижениям "курят бамбук"...кроме сегодня украинского клуба Динамо К...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 14:03
Мы и в нашем чемпе проигрываем часто,так что ненадо расслабляться,поляки дадут бой для ЛЕ,потому что в своем чемпе они все потеряли уже
Землянин
Землянин ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 14:02, ред.
Трофеи с наличием легионеров, и когда все топы и не очень успешно сливались ещё на стадии групп. ЛЧ и ЛЕ одно и тоже, ну ну. И кого обыгрывали Зенит и ЦСКА на своём пути❓ Приятно, конечно, сейчас ещё и Кубок конференций придумали, видимо для этих же целей - первый парень на деревне. Тебя, видимо, тогда и в планах на было, когда Скандинавы были в топе и поиск у тебя только кубками ограничивается 😂 у Нас в кубке тоже большинство команд премьер лиги сливаются, если 2,3 состав не сможет дойти хотя бы до полуфинала. Тосно тоже выигрывала этот кубок, обыгрывая команду ФНЛ Авангард в финале, вот и весь престиж кубка, когда до финала доходят команды не высших лиг, и где сейчас Тосно, следующий сезон даже не сыграли 🙄
протон
протон
вчера в 13:59
Наполи лидирует в Италии, Спартак обыгрывает. Легия сливается в Польше, естественно Спартак влетит
yrasikos22
yrasikos22 ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 13:50, ред.
Ну кто то трофеи брал а не стадии,чемпион Норвегии всё спасибо...
Землянин
Землянин ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 13:49
Скандинавы тогда были, не чита нынешним - это были крепкие орешки, но откуда тебе знать, погугли тоже для интереса хоть 😂
Землянин
Землянин ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 13:46, ред.
И❓ кто то из других клубов доходили до полуфинала ЛЧ, вылетая только по большему количеству голов на чужом поле, тем более когда у тебя в составе нет легионеров со всего мира, ало 😂
yrasikos22
yrasikos22 ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 13:43
Ну это единственное достижение Спартака в Истории даже имея в своем составе всех лучших игроков Рпл тогда и самый лучший бюджет больше подобного не повторил,кстати имея еще и гос бюджет,а трофеев Европейских Спартак так и не взял...
Землянин
Землянин ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 13:32, ред.
Я первый спросил 😂
Да и Спартак дошёл до полуфинала ЛЧ, случайно туда не попадают, тем более уступив только за счёт правила гола на своём поле, которое уже отменили.
yrasikos22
yrasikos22 ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 13:31, ред.
А Блэкберн сколько лет был чемпионом тогда ? а вообще В 1994 году «Блэкберн» завершил сезон на втором месте, уступив лишь «Манчестер Юнайтед», а в 1995 году «Блэкберн» стал чемпионом. Далглиш покинул свой пост, а развить его успех оказалось некому. Провально выступив в Лиге чемпионов УЕФА (там же дважды проиграв московскому «Спартаку»), клуб так же оказался близок к вылету из английской Премьер-лиги. У команды начались тяжёлые времена и команду стали покидать её лидеры, включая Алана Ширера. В 1999 году клуб всё таки покинул элиту национального футбола и по итогам следующего сезона не мог претендовать на возвращение.вот так вот,а про Легию и Русенборга можно даже не говорить
Землянин
Землянин ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 13:19, ред.
Пля, Челси до вливаний немеряного бабла Абрамовича, был ещё тот лузер, середняк, которому за счастье было удержаться в премьер лиги 😂 Какие титулы до Абрамовича были, сколько ему понадобилось времени что я хоть что-то выиграть, он скупал одних из лучших игроков и тренеров ❓❓❓😂
Землянин
Землянин
вчера в 13:15
Удивительно, как они Спартак обыграли в Москве 🧐
YVG
YVG
вчера в 13:01
Легия всегда была сильнее спартака.
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