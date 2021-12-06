«Легия» проиграла 8 из 9 последних матчей чемпионата Польши

Соперник «Спартака» по группе Лиги Европы, польская «Легия», проиграла 8 из 9 последних матчей национального чемпионата. Команда находится на предпоследнем месте польского Экстракласса, набрав 12 очков в 15 играх.
На данный момент «Спартак» идёт на 2 месте в своей группе Лиги Европы, и победа в последнем туре над командой из Варшавы выводит российский клуб в 1/16 финала. Такая же ситуация и у польской команды, в случае победы над «Спартаком», несмотря на своё последнее место в группе на данный момент, коллектив получит путёвку в плей-офф Лиги Европы.
Матч «Легия» — «Спартак» пройдёт 9 декабря в Варшаве на стадионе «Городской им. маршала Пилсудского».
Вспомним ту же варшавянку с десяток лет назад, греческий и кипрский середняк, тогда можно было и вничью играть. Продували.
Утешает лишь то, что на выезде Спартак играет лучше и не проигрывает. Но Легии терять нечего, и её надо опасаться.
Поболеем за хороший расклад и за выход хотя бы в ЛК. Кста, в этом турнире можно зайти и подальше...
Вспомним ту же варшавянку с десяток лет назад, греческий и кипрский середняк, тогда можно было и вничью играть. Продували.
Утешает лишь то, что на выезде Спартак играет лучше и не проигрывает. Но Легии терять нечего, и её надо опасаться.
Поболеем за хороший расклад и за выход хотя бы в ЛК. Кста, в этом турнире можно зайти и подальше...
А наши потери просто зашкаливают, одни форму отказываются набирать, другие наполучали🟨 🟥, про травмы я вообще молчу.
Из нападающих только Мелкадзе.
Если Колю-манекена не выпустят, то шансы есть😁
А наши потери просто зашкаливают, одни форму отказываются набирать, другие наполучали🟨 🟥, про травмы я вообще молчу.
Из нападающих только Мелкадзе.
Если Колю-манекена не выпустят, то шансы есть😁