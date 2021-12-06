«Легия» проиграла 8 из 9 последних матчей чемпионата Польши

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06 декабря 2021, 11:18

Соперник «Спартака» по группе Лиги Европы, польская «Легия», проиграла 8 из 9 последних матчей национального чемпионата. Команда находится на предпоследнем месте польской Экстраклассы, набрав 12 очков в 15 играх.

На данный момент «Спартак» идёт на 2-м месте в своей группе Лиги Европы, и победа в последнем туре над командой из Варшавы выводит российский клуб в 1/16 финала. Такая же ситуация и у польской команды, в случае победы над «Спартаком», несмотря на своё последнее место в группе на данный момент, коллектив получит путёвку в плей-офф Лиги Европы.

Матч «Легия» — «Спартак» пройдёт 9 декабря в Варшаве на стадионе «Городской им. маршала Пилсудского».