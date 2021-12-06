Куадрадо: «Мой гол в ворота „Дженоа“ с углового получился случайным»

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вчера, 11:31

Полузащитник туринского «Ювентуса» признался стражу ворот «Дженоа» Сальваторе Сиригу, что случайно забил в его ворота прямым ударом с углового в поединке 16-го тура итальянской Серии А.

Мой гол в ворота «Дженоа» с углового получился случайным. Я подавал на ближнюю штангу, но мяч полетел выше.

Напомним, Куадрадо забил мяч на 9-й минуте встречи. Матч, прошедший в Турине, завершился победой «Ювентуса» со счётом 2:0.

Туринский «Ювентус» набрал 27 баллов и поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У «Дженоа» в активе 10 очков, команда Андрея Шевченко располагается на 18-й позиции.