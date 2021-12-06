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Куадрадо: «Мой гол в ворота „Дженоа“ с углового получился случайным»

вчера, 11:31
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

Полузащитник туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо признался стражу ворот «Дженоа» Сальваторе Сиригу, что случайно забил в его ворота прямым ударом с углового в поединке 16-го тура итальянской Серии А.

Мой гол в ворота «Дженоа» с углового получился случайным. Я подавал на ближнюю штангу, но мяч полетел выше.

Напомним, Куадрадо забил мяч на 9-й минуте встречи. Матч, прошедший в Турине, завершился победой «Ювентуса» со счётом 2:0.

Туринский «Ювентус» набрал 27 баллов и поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У «Дженоа» в активе 10 очков, команда Андрея Шевченко располагается на 18-й позиции.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:52
Зато честно. Красавчик))
Сантус
Сантус
вчера в 13:02
Ну,хоть правду сказал,а не стал вешать что месяцами тренировал удар...)
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:29
"Сухой лист", А ля Лобановский.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:16
Как и победный гол Масуаку в ворота Челси, навес залетевший в ближний угол.
Но гол есть гол. Поэтому думаю оба гола будут претендовать в своих чемпионатах на - гол месяца.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:15
Отличный гол.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:54
Сухой лист не так уж часто забивают
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:50
Прямо таки скромняга 🤣
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 11:42
Такие голы всегда случайные .
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:33
Да мы все в курсе, красавчик !!!)
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