Куадрадо: «Мой гол в ворота „Дженоа“ с углового получился случайным»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо признался стражу ворот «Дженоа» Сальваторе Сиригу, что случайно забил в его ворота прямым ударом с углового в поединке 16-го тура итальянской Серии А.
Мой гол в ворота «Дженоа» с углового получился случайным. Я подавал на ближнюю штангу, но мяч полетел выше.
Напомним, Куадрадо забил мяч на 9-й минуте встречи. Матч, прошедший в Турине, завершился победой «Ювентуса» со счётом 2:0.
Туринский «Ювентус» набрал 27 баллов и поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У «Дженоа» в активе 10 очков, команда Андрея Шевченко располагается на 18-й позиции.
Но гол есть гол. Поэтому думаю оба гола будут претендовать в своих чемпионатах на - гол месяца.
Но гол есть гол. Поэтому думаю оба гола будут претендовать в своих чемпионатах на - гол месяца.