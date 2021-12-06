ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Конте прокомментировал поддержку от болельщиков «Тоттенхэма»

вчера, 10:46

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поддержку болельщиков клуба в матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги против «Норвича» (3:0). Фанаты распевали его имя:

Честно говоря, прежде всего я хочу сказать спасибо всем фанатам, которые пели мое имя. С одной стороны, я очень счастлив, очень рад этому. С другой стороны, я чувствую большую ответственность перед нашими болельщиками. Я думаю, что они очень доверяют моей работе, и слушать мое имя было приятно еще и потому, что я только что приехал: я здесь всего один месяц и, возможно, еще слишком рано [они начали делать это].

Я хочу показать в будущем, что заслуживаю этого.

Итальянский наставник был назначен главным тренером «шпор» в начале ноября. Тогда «Тоттенхем» занимал 9-ю строку в турнирной таблице чемпионата. После победы над «Норвичем» по результатам 15-го тура клуб находится на 5-м месте (25 очков), имея один матч в запасе.

Все новости
Рангник о победе с МЮ в ЛЧ: «С таким клубом ты амбициозен во всех турнирах»
Сегодня, 18:04 Комментарии8
Бывший переводчик Черчесова: «Станислав сделал бы „Спартак“ чемпионом РПЛ»
Сегодня, 15:49 Комментарии29
Петржела: «Максимум, что светит „Зениту“ в матче с „Челси“ — ничья»
Сегодня, 15:33 Комментарии7
Диего Милито: «„Интер“ может обыграть „Реал“ в гостях»
Сегодня, 12:10 Комментарии9
Левандовски: «Надеюсь, Месси искренне сказал про „Золотой мяч“»
Сегодня, 09:54 Комментарии54
Ибрагимович: «Чалханоглу воспользовался ситуацией Эриксена в „Интере“»
Сегодня, 00:10 Комментарии13
Все комментарии
xxraps
xxraps
вчера в 23:36
Мляяяяяя, ты такой оригинальный !!! Тебе никто ещё этого не говорил ?
протон
протон
вчера в 16:54
Офигею если он возьмёт чемпионство в течение пары лет.
ДСА
ДСА
вчера в 11:55
Неприлично так аутсайдеру проигрывать.
drug01
drug01
вчера в 10:49
Спасибо за внимание
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100