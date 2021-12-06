Конте прокомментировал поддержку от болельщиков «Тоттенхэма»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал поддержку болельщиков клуба в матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги против «Норвича» (3:0). Фанаты распевали его имя:

Честно говоря, прежде всего я хочу сказать спасибо всем фанатам, которые пели мое имя. С одной стороны, я очень счастлив, очень рад этому. С другой стороны, я чувствую большую ответственность перед нашими болельщиками. Я думаю, что они очень доверяют моей работе, и слушать мое имя было приятно еще и потому, что я только что приехал: я здесь всего один месяц и, возможно, еще слишком рано [они начали делать это].