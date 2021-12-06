КДК рассмотрит удаление Соболева. Санкции за мат футболисту не грозят

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) Артур Григорьянц заявил, что комитет примет на рассмотрение красную карточку форварда «Спартака» , полученную им в поединке 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Три прямые красные карточки рассмотрим — Соболев, Кротов и Крыховяк. Все футболисты приглашены на заседание, которое состоится 9 декабря. Записи в рапорте о нецензурной брани Соболева в чей-либо адрес у нас нет, поэтому на рассмотрении этот вопрос не будет стоять.