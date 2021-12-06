КДК рассмотрит удаление Соболева. Санкции за мат футболисту не грозят

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет примет на рассмотрение красную карточку форварда «Спартака» Александра Соболева, полученную им в поединке 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).
Три прямые красные карточки рассмотрим — Соболев, Кротов и Крыховяк. Все футболисты приглашены на заседание, которое состоится 9 декабря. Записи в рапорте о нецензурной брани Соболева в чей-либо адрес у нас нет, поэтому на рассмотрении этот вопрос не будет стоять.
Ещё рассмотрим скандирование нецензурной лексики на играх, перенесённый вопрос матча ЦСКА с «Зенитом» и ряд нарушений санитарного регламента.
Соболев сыграл в мяч первым и его нога по инерции шла вперёд дальше. Футболисты же не роботы, чтобы автоматически останавливаться. Хочешь не хочешь - а столкновения не избежать.
Эпизод был опасным для здоровья соперника и тянул на КК - тут без вопросов.
Другое дело, что Соболев был ПЕРВЫМ на мяче и СЫГРАЛ В МЯЧ, и только потом неумышленно врезался в соперника. Вот эту ситуацию нужно учитывать тоже. Иначе получается "игра в одни ворота", когда видят лишь концовку эпизода.
Соболев сыграл в мяч первым и его нога по инерции шла вперёд дальше. Футболисты же не роботы, чтобы автоматически останавливаться. Хочешь не хочешь - а столкновения не избежать.
Эпизод был опасным для здоровья соперника и тянул на КК - тут без вопросов.
Другое дело, что Соболев был ПЕРВЫМ на мяче и СЫГРАЛ В МЯЧ, и только потом неумышленно врезался в соперника. Вот эту ситуацию нужно учитывать тоже. Иначе получается "игра в одни ворота", когда видят лишь концовку эпизода.