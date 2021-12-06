ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

КДК рассмотрит удаление Соболева. Санкции за мат футболисту не грозят

вчера, 13:11
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет примет на рассмотрение красную карточку форварда «Спартака» Александра Соболева, полученную им в поединке 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Три прямые красные карточки рассмотрим — Соболев, Кротов и Крыховяк. Все футболисты приглашены на заседание, которое состоится 9 декабря. Записи в рапорте о нецензурной брани Соболева в чей-либо адрес у нас нет, поэтому на рассмотрении этот вопрос не будет стоять.

Ещё рассмотрим скандирование нецензурной лексики на играх, перенесённый вопрос матча ЦСКА с «Зенитом» и ряд нарушений санитарного регламента.

Все новости
Президент «Анжи» Кадиев отстранён на полгода условно
Вчера, 21:58 Комментарии5
Два игрока клуба из ФНЛ-2 отстранены от футбола на 5 лет за ставки
Вчера, 17:33 Комментарии4
Соболев нецензурно высказался после красной карточки в матче с «Ахматом»
04 декабря Комментарии20
Спаллетти дисквалифицирован на два матча Серии А
02 декабря Комментарии12
Домашний стадион ЦСКА могут дисквалифицировать
29 ноября Комментарии33
Баринов не сыграет против «Марселя» из-за перебора жёлтых карточек
25 ноября Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:58
фифти - фифти , и так и этак возможно
П.Пар
П.Пар
вчера в 22:22
На повторе было чётко видно: Соболь играл в мяч. За этот эпизод и жёлтой карточки много
suiw
suiw
вчера в 18:46
Соболеву надо КК отменить. Двенадцатый игрок Сочи не помешает
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:13
тебе кержакова и Диканя напомнить или Кураньи и Паршивлюка? и вернблума ? или березоцкого и Веллитона?
протон
протон
вчера в 15:57
Результат рассмотрения уже всем известен
YVG
YVG
вчера в 15:42
За такое нужно на год лишать футбола, некуда ногу девать, завязывай с футболом.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 15:41, ред.
Это Ахмат должен был обращаться на счет не назначеного пенальти и не назначенной второй карточки Промесу.
Baggio R.
Baggio R. ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:23
А должны все не вернуться?)))
valeron4321
valeron4321
вчера в 14:51
Совсем недавно КК Ахметову отменили за удар ногой в прыжке шипами в ногу Соболева. Причем в тот же вечер.
Причина - Ахметов в прыжке задел мяч шнурками бутсов. Значит играл в мяч.
Эти ребята знают свое дело и правила игры)
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:44
Считаю, что если нецензурное выражение, которое не относится конкретно к ближнему своему, то это инструмент выражения эмоций и способ своеобразной эмоциональной разрядки. При переноске тяжестей такого наслушаешься, что если принимать на свой счет, то лучше вообще ничего не делать. А оскорбить ближнего можно вполне не прибегая к матерным словосочетаниям. Ну и при женщинах и детях лучше не злоупотреблять.
Jinko
Jinko ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:35
Исправили, спасибо!
Землянин
Землянин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:18, ред.
Много ли таковых из народа в высоких кабинетах сидят❓, а если кто и попал, то уже поменялся 100 раз и бытийность другая - сытый голодного не поймёт 🙄
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:16, ред.
Фукс умышленно фолил на сопернике, чтобы не дать тому сыграть в мяч.
Соболев сыграл в мяч первым и его нога по инерции шла вперёд дальше. Футболисты же не роботы, чтобы автоматически останавливаться. Хочешь не хочешь - а столкновения не избежать.

Эпизод был опасным для здоровья соперника и тянул на КК - тут без вопросов.
Другое дело, что Соболев был ПЕРВЫМ на мяче и СЫГРАЛ В МЯЧ, и только потом неумышленно врезался в соперника. Вот эту ситуацию нужно учитывать тоже. Иначе получается "игра в одни ворота", когда видят лишь концовку эпизода.
makkie
makkie ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 14:12
Просто еще не все члены КДК с Бали и Мальдив не вернулись )))
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:12
Что ж тогда Акинфеева, Вернблума, Набабкина и Дзагоева не удаляли?
Те еще матершинники, а уж Вернблум мог плеваться слюнями и махать руками перед арбитром. Ничего ему не было за это. А тут эмоциональная реакция после удаления, коих 90% в футболе - и сразу дополнительная дисква?

Будь последователен в своих суждениях, а не избирательно подходи к трактовке эпизодов.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:07
Тут судья явно недоработал раз мат в протокол не записал.
LOpp
LOpp
вчера в 14:05
Почему только 9 рассмотрение?
Чего до четверга тянуть???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:57
Впервые слышу такое мнение об обоснованности мата. Или это шутка? Мат никогда не обоснован и недопустим. Мат это прямое оскорбление окружающих.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:55
Ежу понятно, что не грозит.
Да и красную скорее всего отменят.
Это же народная команда, во всех комиссиях свои люди сидят...
Futurista
Futurista
вчера в 13:49, ред.
"Записи в рапорте о нецензурной брани Соболева в чей-либо адрес у нас нет, поэтому на рассмотрении этот вопрос будет стоять".

Наверное этот вопрос не будет стоять по указанной причине...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:44
У нас на 15 минуте федуновский безбородов удалил Фукса фактически за толчок и по сути дела сломал игру и возможно отнял победу и тогда все проспартаковские комментаторы в один голос кричали, что это железная к.к., а тут "храбрец" чуть ногу не оторвал человеку, все кричат типа ему некуда было ногу убрать, как можно убрать ногу если ты этой ногой бьёшь в ногу другому.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:32
И даже приветствуется. Никто ничего не слышал, а Соболев обращался к судье " Уважаемый, тов. судья, позвольте уточнить у вас который час сейчас"? Разве за такое можно наказывать? Соболев вообще матом не владеет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:31
По твоей логике красная карточка предьявляется в исключительных случаях, когда например оторвали ногу или руку, в большинстве случаев футболисты не специально нарушают и всегда будь это удар локтем, удар ногой происходит в момент когда локоть и ногу девать некуда, если бы такое нарушение соаершилось в адрес самого соболева сейчас спартачи говорили всё наоборот.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:25
То есть мат спартачам разрешается.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:16
Насколько понимаю, красная карточка Соболеву есть продукт несовершенства футбольных правил. То есть судья действовал по правилам, но данные правила достаточно далеки от совершенства - по сути и ногу то Соболеву девать было некуда. Поэтому мат понятен и обоснован.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100