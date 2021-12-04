Соболев нецензурно высказался после красной карточки в матче с «Ахматом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил прямую красную карточку в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата».
После удаления, когда форвард направлялся в подтрибунное помещение, он нецензурно высказался, не соглашаясь с решением главного арбитра встречи. Слова Соболева попали в трансляцию матча.
Я не то, чтобы против удаления у Спартака, но смотрю видео и у меня возникает вопрос , как он должен был это сделать?
Тут и по жёлтой можно спорить. Красная - не по делу. Игрок бьёт по мячу - не промахивается, а именно бьёт - после этого по инерции нога попадает в ногу соперника. Соболеву надо было не бить по мячу? просто оставить мяч сопернику?
Я не то, чтобы против удаления у Спартака, но смотрю видео и у меня возникает вопрос , как он должен был это сделать?
Тут и по жёлтой можно спорить. Красная - не по делу. Игрок бьёт по мячу - не промахивается, а именно бьёт - после этого по инерции нога попадает в ногу соперника. Соболеву надо было не бить по мячу? просто оставить мяч сопернику?
Команда взяла своё - с Победой. А вот Соболя уже не будет дальше.
Команда взяла своё - с Победой. А вот Соболя уже не будет дальше.
После удалений все ругаются, это нормально. Там еще и Талалаев под руку подвернулся.
После удалений все ругаются, это нормально. Там еще и Талалаев под руку подвернулся.
Путин, национализируй Лукойл...
Сразу продаст.
Путин, национализируй Лукойл...
Сразу продаст.