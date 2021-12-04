ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Соболев нецензурно высказался после красной карточки в матче с «Ахматом»

вчера, 18:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил прямую красную карточку в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата».

После удаления, когда форвард направлялся в подтрибунное помещение, он нецензурно высказался, не соглашаясь с решением главного арбитра встречи. Слова Соболева попали в трансляцию матча.

Все новости
Спаллетти дисквалифицирован на два матча Серии А
02 декабря Комментарии12
Домашний стадион ЦСКА могут дисквалифицировать
29 ноября Комментарии33
Баринов не сыграет против «Марселя» из-за перебора жёлтых карточек
25 ноября Комментарии12
Соболев не сыграет с «Легией» в Польше из-за перебора жёлтых карточек
24 ноября Комментарии15
Хавбека «Велеса» Осипова дисквалифицировали на 6 матчей за грубую игру
18 ноября Комментарии5
С «Дерби Каунти» могут снять 9 очков за нарушение финансовых правил
16 ноября Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:06
Ты себя поставь на место визави Александра, потом поймешь что к чему...
112910415
112910415
вчера в 21:00
радоваться не получилось
протон
протон
вчера в 20:32
Он должен был постараться избежать столкновения"
Я не то, чтобы против удаления у Спартака, но смотрю видео и у меня возникает вопрос , как он должен был это сделать?
Тут и по жёлтой можно спорить. Красная - не по делу. Игрок бьёт по мячу - не промахивается, а именно бьёт - после этого по инерции нога попадает в ногу соперника. Соболеву надо было не бить по мячу? просто оставить мяч сопернику?
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 20:17
10 игр дисквы этому бездарю...только нырять умеет и злословить
Sergo_ural
Sergo_ural
вчера в 19:31, ред.
А автор статьи не подслушал может там и Витория матерился? Не о чем писать? Фантазии не хватает?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:29
Ну не радоваться же он должен.
Sergo_ural
Sergo_ural ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 19:28, ред.
А мы и так во-второй десятке. А для общего развития советую изучить основные правило русского языка. Хочется чтобы Вас уважали, уважайте других. Или у Вас такое отношение только ко всему, что связано со Спартаком?
ArtemBzdn
ArtemBzdn
вчера в 19:14
Я как болельщик ЦСКА, не Спартака говорю: удаление липовое, не на КК. На такое судейство только такими решётками и отвечать.
Команда взяла своё - с Победой. А вот Соболя уже не будет дальше.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:11
Левый пенальти -100 % ! А слышали бы как я матерился ?! Соболев отдыхает . ))
1bear
1bear
вчера в 19:03
подвёл команду - пусть теперь отдыхает - не позорится дальше
санек002
санек002
вчера в 18:48
надо было перед уходом этого судьишку на три буквы послать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:35
"Храбрый" мальчик деревенский, у него видно в семье было принято материться, а вообще соболев игрок уровня ФНЛ и то средних команд этой лиги.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:25
Вернулось бумерангом за бесконечные симуляции, карма она такая
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:22
Эмоции никуда не денишь .
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:22
Саня явно лишний в Спартаке
makkie
makkie
вчера в 18:18
Ракицкий, имея ЖК, в лицо обматерил судью и ничего.
После удалений все ругаются, это нормально. Там еще и Талалаев под руку подвернулся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:13
Пораньше на каникулы захотел...
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:10
Федун, продай Спартак...
Путин, национализируй Лукойл...
Сразу продаст.
Futurista
Futurista
вчера в 18:09
Материться в трансляцию можно только Семаку...
YVG
YVG
вчера в 18:08
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100