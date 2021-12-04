Соболев нецензурно высказался после красной карточки в матче с «Ахматом»

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вчера, 18:06

Нападающий «Спартака» получил прямую красную карточку в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата».

После удаления, когда форвард направлялся в подтрибунное помещение, он нецензурно высказался, не соглашаясь с решением главного арбитра встречи. Слова Соболева попали в трансляцию матча.