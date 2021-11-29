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Домашний стадион ЦСКА могут дисквалифицировать

вчера, 17:09

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о возможной дисквалификации домашнего стадиона ЦСКА из-за инцидента с использованием пиротехники фанатами армейского клуба во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

КДК РФС готовит повестку на заседание. В рапорте три замечания: использование пиротехники у ЦСКА, скандирование ненормативной лексики и выбегание болельщика на поле после матча. Возможно ли, что рассмотрим дисквалификацию стадиона? Об этом я вам расскажу на брифинге после заседания в четверг. До заседания на эту тему не говорим.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:00
Закрыть стадион, конечно, можно. Только наказание это слабенькое, учитывая вместимость и посещаемость, а, главное, поджигателям это по лампочке.
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:55
Назидание другим - неотъемлемая сторона любого наказания.
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:53
Выбираем, ещё как выбираем - с огромным процентом. Так что, не виляй задом.
d_fincher
d_fincher
вчера в 19:29
Вот что значит не иметь Гинера и его связей.
морозз
морозз
вчера в 19:26
Офигели? Стадионы строили не для того чтобы их закрывать или дисквалифицировать! Накосячили болельщики, вот их и надо к ногтю а стадион не сметь касаться единоросскими граблями!
Strashniy
Strashniy ответ Еня Вселюбят (раскрыть)
вчера в 19:18
В Москве давно никто ни за что не отвечает, рыба гниет с головы, так в народе говорят.
Хиромант
Хиромант ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 19:10
- Правила для всех едины!

- Накосячат Питерские фанаты в следующей игре - будем говорить о них!

- Но, сейчас-то, накосячили Армейские болельщики!!! Что не так?
Сп62
Сп62 ответ Еня Вселюбят (раскрыть)
вчера в 19:09, ред.
Так Москва и назначает тех людей, которые сидят у нас по 30-40 лет. Мы их не выбираем. Отсюда и коррупция и кумовство.
YVG
YVG
вчера в 19:08
Нужно еще и стадион у метро Спартак взять на заметку, там всегда беспорядки.
Хиромант
Хиромант ответ Еня Вселюбят (раскрыть)
вчера в 19:04, ред.
- Всё понял, замётано..

- Я никогда не говорил, что в Москве болельщики - беспредельщики... В каждом городе найдутся такие ребята, которым хочется засветиться в соцсетях... Даже путём нарушений правопорядка...

- Но, в данном случае, болельщики ЦСКА - беспредельщики... Именно из-за них (а не из-за полицейских), пострадали простые болельщики с семьями (папы, мамы, дети, тёти, дяди, бабушки, дедушки и т.д.)! И всё просто потому, что они рядом с Вами сидели!

- Головой надо думать, ребята... А уж потом делать то, что вы сделали... А вы теперь ими просто прикрываетесь... Ну не по-мужски всё это, согласитесь...
Хиромант
Хиромант ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:49
- Согласен! Правила для всех едины!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 18:45
И опять согласен, но ФАКТ на лицо. Что мы и обсуждаем.
Еня Вселюбят
Еня Вселюбят ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:42
Открою тебе секрет , Москва давно так живет. Тут все на виду , камеры везде и т.п., натворил найдут. И в органах люди не тупые работают , и коррупционной составляющей меньше. А тебе посмотри на остальную страну. 90 процентов коррупционных схем скрываются в провинции. В 90 процентах случаях именно в провинции сидят люди на местах по 30-40 лет уже и грабят своё население по жесткому. До сих пор там можно решить любой вопрос за деньги. Так что не надо кричать , что мы тут не отвечаем . Как раз таки мы тут как раз во многих моментах ПОКАЗАТЕЛЬНО отвечаем , чтоб всем остальным в назидание . Но вот дело в том , что как раз остальным по фиг. Потому что ,повторюсь, в Москве в 10 раз сложнее уйти от отвественности , чем в других частях России ( ну может исключая Питер)
isamsn
isamsn ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:37
КДК вообще не должен иметь отношение к поведению болельщиков. Для этого есть правоохранительные органы. Задача КДК это решение спорных моментов самой игры, поведение футболистов и тренеров.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 18:23
Согласен на все 100%. Только добавлю, что в КДК появилась новая метла, а она по новому метёт, решили наказать стадион ЦСКА в назидание другим. Посмотрим что будет дальше.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:09
Напомните мне фанаты какого клуба ломали сидения и бросали в болельщиков соперника, Давно, но было и КДК молчал.
isamsn
isamsn
вчера в 18:03, ред.
Штрафовать и наказывать нужно правонарушителей в соответствии с административным кодексом. Однако при этом КДК получит в свой бюджет фигуру из 3 пальцев. Всё пойдёт государству. А вот штрафы клуба и стадиона это в карман дармоедов от спорта...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:02
Слишком сложно для тех 56ов, которые жгут на трибунах, не давая людям спокойно футбол смотреть. Кому охота дымовым смрадом дышать и мат- перемат слушать?
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:01
Москвичам то может и "давно пора понять", вот только питерских это не касается!
"Крестовский остров заволокло дымом от файеров и петард фанатов «Зенита»"
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:00
Пусть играют на Спартак-арена
smr9z22m6j78
smr9z22m6j78
вчера в 17:58
Вполне вероятный сценарий
YVG
YVG
вчера в 17:57
Очень справедливое решение, не будет идиотов на матчах, не нужны будут и ID всякие.
Хиромант
Хиромант ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:55
- Москвичам давно пора понять, что они живут не только в Москве, но и в России! И жить надо по Российским законам, как и живёт вся страна...

- Нарушил закон - отвечай!

- Нарушил правила поведения на стадионе - отвечай!

- Вся страна так живет! Вы-то чем лучше?
Futurista
Futurista
вчера в 17:46
Жесть...кони под ID раздачу попадают....перебор конечно...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:44
КДК решил закрутить гайки, а тут и козёл отпущения подвернулся во время.
Ату Орешкина, ату )))))).
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:43
Наказать поджигателей нужно, возможно и трибуну фанатскую прикрыть на пару матчей, но остальных болельщиков не нужно наказывать закрытием стадиона.
Cat01
Cat01
вчера в 17:43
Надо сделать вывод
drug01
drug01
вчера в 17:42
Это очень плохо
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:36
И после этого "грёбанные пиротехники" плачут, что их предал клуб, а как проблемы клубу и другим устраивать, так это пожалуйста, здесь они "херои".
Закрыть трибуну на 5 матчей, выявленных хулиганов на первый раз запрет на год. Вот тогда думать будут, а не плакать как девки, что их прижимают, обижают.
SHMEL
SHMEL ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 17:30
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