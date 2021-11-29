Домашний стадион ЦСКА могут дисквалифицировать

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о возможной дисквалификации домашнего стадиона ЦСКА из-за инцидента с использованием пиротехники фанатами армейского клуба во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

КДК РФС готовит повестку на заседание. В рапорте три замечания: использование пиротехники у ЦСКА , скандирование ненормативной лексики и выбегание болельщика на поле после матча. Возможно ли, что рассмотрим дисквалификацию стадиона? Об этом я вам расскажу на брифинге после заседания в четверг. До заседания на эту тему не говорим.