Домашний стадион ЦСКА могут дисквалифицировать

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о возможной дисквалификации домашнего стадиона ЦСКА из-за инцидента с использованием пиротехники фанатами армейского клуба во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
КДК РФС готовит повестку на заседание. В рапорте три замечания: использование пиротехники у ЦСКА, скандирование ненормативной лексики и выбегание болельщика на поле после матча. Возможно ли, что рассмотрим дисквалификацию стадиона? Об этом я вам расскажу на брифинге после заседания в четверг. До заседания на эту тему не говорим.
- Накосячат Питерские фанаты в следующей игре - будем говорить о них!
- Но, сейчас-то, накосячили Армейские болельщики!!! Что не так?
- Накосячат Питерские фанаты в следующей игре - будем говорить о них!
- Но, сейчас-то, накосячили Армейские болельщики!!! Что не так?
- Я никогда не говорил, что в Москве болельщики - беспредельщики... В каждом городе найдутся такие ребята, которым хочется засветиться в соцсетях... Даже путём нарушений правопорядка...
- Но, в данном случае, болельщики ЦСКА - беспредельщики... Именно из-за них (а не из-за полицейских), пострадали простые болельщики с семьями (папы, мамы, дети, тёти, дяди, бабушки, дедушки и т.д.)! И всё просто потому, что они рядом с Вами сидели!
- Головой надо думать, ребята... А уж потом делать то, что вы сделали... А вы теперь ими просто прикрываетесь... Ну не по-мужски всё это, согласитесь...
- Я никогда не говорил, что в Москве болельщики - беспредельщики... В каждом городе найдутся такие ребята, которым хочется засветиться в соцсетях... Даже путём нарушений правопорядка...
- Но, в данном случае, болельщики ЦСКА - беспредельщики... Именно из-за них (а не из-за полицейских), пострадали простые болельщики с семьями (папы, мамы, дети, тёти, дяди, бабушки, дедушки и т.д.)! И всё просто потому, что они рядом с Вами сидели!
- Головой надо думать, ребята... А уж потом делать то, что вы сделали... А вы теперь ими просто прикрываетесь... Ну не по-мужски всё это, согласитесь...
"Крестовский остров заволокло дымом от файеров и петард фанатов «Зенита»"
"Крестовский остров заволокло дымом от файеров и петард фанатов «Зенита»"
- Нарушил закон - отвечай!
- Нарушил правила поведения на стадионе - отвечай!
- Вся страна так живет! Вы-то чем лучше?
- Нарушил закон - отвечай!
- Нарушил правила поведения на стадионе - отвечай!
- Вся страна так живет! Вы-то чем лучше?
Ату Орешкина, ату )))))).
Ату Орешкина, ату )))))).
Закрыть трибуну на 5 матчей, выявленных хулиганов на первый раз запрет на год. Вот тогда думать будут, а не плакать как девки, что их прижимают, обижают.
Закрыть трибуну на 5 матчей, выявленных хулиганов на первый раз запрет на год. Вот тогда думать будут, а не плакать как девки, что их прижимают, обижают.