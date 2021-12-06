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Балахнин: «„Зенит“ сильнее „Ростова“ и по составу, и по игре»

вчера, 08:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на результат команды в матче против «Зенита».

Скажи кто до матча, что будет ничья, ростовчане наверняка были бы довольны. Но сейчас они могут сетовать на упущенные 2:0. Сам характер игры говорит о том, что результат для них хороший.

«Зенит» сильнее и по составу, и по игре, но, как сказал после матча Семак, его команда ниже своих возможностей провела начало встречи, допускала ошибки, которые привели к голам «Ростова». А «Ростов» за первый тайм нанес всего два удара, и оба оказались голевыми. В остальном же «Зенит» превзошел соперника и по ударам, и по владению мячом. Поэтому ростовчане могут записать себе этот результат в актив.

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Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
вчера в 12:42
Балахнин: "Поэтому ростовчане могут записать себе этот результат в актив". Вот спасибо, Серега, что разрешил "Ростову" пополнить свой актив! Что бы мы без твоего указующего перста делали?
lotsman
lotsman
вчера в 12:00
Зенит проморгал первый тайм.
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 10:55
Ростов слабее,но судья выравнил положения...
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:41
Два года подряд Ростов увозит турнирные очки из Питера.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:30
Если Зенит не победил, значит не сильнее.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:00
Зенит сильнее,зато Ростову нужнее!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:36
По поводу игроков - достаточно посмотреть стоимость составов, а по использования своего потенциала на максимум - здесь пальма первенства у "Ростова". То есть исходя из имеющихся средств "Ростов" продемонстрировал более грамотную игру.
Аксинья
Аксинья
вчера в 08:35
Как я и писал еще до игры так и случилось - Ростов вырвал очко у Зенита))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:08
По составу да по игре нет.
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