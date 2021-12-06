Балахнин: «„Зенит“ сильнее „Ростова“ и по составу, и по игре»

Бывший главный тренер «Ростова» отреагировал на результат команды в матче против «Зенита».

Скажи кто до матча, что будет ничья, ростовчане наверняка были бы довольны. Но сейчас они могут сетовать на упущенные 2:0. Сам характер игры говорит о том, что результат для них хороший.

«Зенит» сильнее и по составу, и по игре, но, как сказал после матча Семак, его команда ниже своих возможностей провела начало встречи, допускала ошибки, которые привели к голам «Ростова». А «Ростов» за первый тайм нанес всего два удара, и оба оказались голевыми. В остальном же «Зенит» превзошел соперника и по ударам, и по владению мячом. Поэтому ростовчане могут записать себе этот результат в актив.